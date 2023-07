Repenser la conception des systèmes informatiques pour réduire les problèmes rencontrés par les utilisateurs

Les chercheurs ont fait appel à 234 participants qui passent entre six et huit heures devant un ordinateur dans le cadre de leur travail quotidien. Ils estiment donc qu'il est possible de réaliser des gains importants pour la société en repensant les systèmes et en impliquant davantage les utilisateurs dans leur développement. Ils appellent donc à une meilleure prise en compte des besoins et des attentes des utilisateurs.Un programme qui s'arrête sans sauvegarder les données ou des systèmes qui nécessitent des procédures illogiques ou qui ne fonctionnent tout simplement pas. L’étude danoise, « s'arracher les cheveux à cause d'un ordinateur qui ne fonctionne pas reste très courant parmi les utilisateurs. » En fait, nous perdons en moyenne 11 à 20 % de notre temps devant notre ordinateur à cause de systèmes qui ne fonctionnent pas ou qui sont si difficiles à comprendre. Et c'est loin d'être suffisant, déclare le professeur Kasper Hornbæk, l'un des chercheurs à l'origine de l'étude.« Il est incroyable que ce chiffre soit si élevé. Cependant, la plupart des gens éprouvent de la frustration lorsqu'ils utilisent des ordinateurs et peuvent raconter une histoire d'horreur à propos d'une présentation PowerPoint importante qui n'a pas été sauvegardée ou d'un système qui est tombé en panne à un moment critique. Tout le monde sait qu'il est difficile de développer des systèmes informatiques qui répondent aux besoins des gens, mais ce chiffre devrait être beaucoup plus bas, et une chose que cela montre est que les gens ne sont pas suffisamment impliqués lorsque les systèmes sont développés », dit-il.Le professeur Morten Hertzum, l'autre chercheur à l'origine de l'étude, souligne que la plupart des frustrations sont ressenties lors de l'exécution de tâches tout à fait ordinaires.« Les frustrations ne sont pas dues au fait que les gens utilisent leur ordinateur pour quelque chose de très avancé, mais parce qu'ils rencontrent des problèmes dans l'exécution de tâches quotidiennes. Il est donc plus facile d'impliquer les utilisateurs dans l'identification des problèmes. Mais cela signifie aussi que les problèmes qui ne sont pas identifiés et résolus frustreront probablement un grand nombre d'utilisateurs », explique Morten Hertzum.Les participants à l'enquête ont également répondu que 87 % des problèmes pouvaient se reproduire. Selon Kasper Hornbæk, nous rencontrons aujourd'hui les mêmes problèmes fondamentaux qu'il y a 15 ou 20 ans. « Les deux catégories de problèmes les plus importantes concernent toujours les performances insuffisantes et le manque de convivialité », déclare-t-il. Morten Hertzum ajoute : « Notre technologie peut faire plus aujourd'hui, et elle s'est également améliorée, mais en même temps, nous attendons plus d'elle. Même si les téléchargements sont plus rapides aujourd'hui, ils sont encore souvent perçus comme étant d'une lenteur frustrante. »Selon Statistics Denmark, 88 % des Danois ont utilisé des ordinateurs portables, des smartphones, des tablettes ou d'autres appareils mobiles au travail en 2018. Dans ce contexte, la nouvelle étude indique qu'une demi-journée à une journée entière d'une semaine de travail normale peut être gaspillée en raison de problèmes informatiques.« Il y a beaucoup de productivité perdue sur les lieux de parce que l'ordinateur ne fonctionne pas comme il le devrait. Cela entraîne également beaucoup de frustrations pour l'utilisateur individuel », déclare Kasper Hornbæk. Cela signifie que la société aurait tout à gagner à ce que nous rencontrions moins de problèmes devant nos ordinateurs. Selon Kasper Hornbæk, ces avantages peuvent, par exemple, être obtenus si davantage de ressources sont investies pour repenser la manière dont les erreurs nous sont présentées sur l'ordinateur.Les développeurs informatiques devraient impliquer davantage les utilisateurs lors de la conception des systèmes afin de les rendre aussi faciles à utiliser - et à comprendre - que possible. Car, selon les chercheurs, il n'y a pas de mauvais utilisateurs de technologies de l'information, seulement de mauvais systèmes.« Lorsque nous sommes tous entourés de systèmes informatiques que nous maudissons, il est très sain de constater que ce ne sont probablement pas les utilisateurs qui posent problème, mais ceux qui créent les systèmes. L'étude montre clairement qu'il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration, et nous espérons donc qu'elle permettra de mettre davantage l'accent sur la création de systèmes plus conviviaux à l'avenir », conclut Kasper Hornbæk.L’étude des chercheurs danois met en lumière les difficultés rencontrées par les utilisateurs d’ordinateurs dans leur travail quotidien. Elle suggère des pistes intéressantes pour améliorer la qualité et l’efficacité des systèmes informatiques, en se basant sur les besoins et les attentes des utilisateurs. Cependant, elle ne prend pas en compte certains facteurs qui peuvent influencer la performance et la satisfaction des utilisateurs, tels que le contexte organisationnel, la formation, le soutien technique ou la motivation. Elle ne précise pas non plus comment mesurer et évaluer les gains de productivité et de convivialité obtenus grâce aux solutions proposées. Il serait donc utile de compléter cette étude par d’autres recherches qui tiendraient compte de ces aspects.Source : University of Copenhagen Les résultats de ses recherches sont-ils pertinents ?Partagez-vous l'avis selon lequel « il n'y a pas de mauvais utilisateurs de technologies de l'information, seulement de mauvais systèmes » ?Comment impliquer les utilisateurs dans la conception et le développement des systèmes informatiques, tout en respectant les contraintes de temps, de budget et de sécurité ?