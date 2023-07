YouTube change les règles et lance une politique en trois étapes

Les utilisateurs partagés entre soutien et résistance

YouTube nuirait aux utilisateurs en bloquant les bloqueurs de publicité sur ses vidéos

Certains utilisateurs ont par ailleurs exprimé leur inquiétude quant à la fiabilité et à la sécurité de la technologie de détection, qui pourrait être contournée ou exploitée par des acteurs malveillants. YouTube a déclaré qu’il allait déployer progressivement la fonctionnalité dans les prochains mois, et qu’il allait offrir aux utilisateurs la possibilité de donner leur avis et de signaler les problèmes éventuels.Cette déclaration intervient après que certaines personnes ont commencé à remarquer une nouvelle invite avertissant que la lecture des vidéos pourrait être interrompue si YouTube détecte l'utilisation répétée d'outils de blocage des publicités. Android Authority avait déjà fait état de ces tests, qui empêchent les internautes de regarder plus de trois vidéos lorsqu'un bloqueur de publicité est actif.« La détection des bloqueurs de publicité n'est pas nouvelle, et d'autres éditeurs demandent régulièrement aux spectateurs de désactiver les bloqueurs de publicité », a déclaré Oluwa Falodun, porte-parole de Google. YouTube insiste sur le fait que les utilisateurs recevront plusieurs notifications les invitant à cesser d'utiliser les outils - ou à s'abonner à YouTube Premium - avant que leur visionnage ne soit perturbé.YouTube a longtemps compté sur les publicités comme source principale de revenus, permettant aux créateurs de contenu de monétiser leurs vidéos tout en offrant un accès gratuit aux spectateurs. Cependant, la prévalence croissante des bloqueurs de publicité a posé un défi important à ce modèle d'entreprise. Les bloqueurs de publicité sont des extensions de navigateur ou des logiciels qui permettent aux utilisateurs de bloquer ou de sauter les publicités, réduisant ainsi le potentiel de revenus de YouTube et de ses créateurs.Dans le cadre de la nouvelle politique des trois infractions, YouTube adopte une position ferme à l'égard des utilisateurs qui utilisent des bloqueurs de publicité. Dès la première infraction, les utilisateurs recevront un avertissement accompagné d'une explication des politiques de la plateforme en matière de blocage des publicités. L'avertissement rappelle les conditions d'utilisation de YouTube et souligne l'importance de soutenir les créateurs en regardant les publicités. En outre, les utilisateurs se verront proposer d'autres moyens de soutenir leurs créateurs de contenu préférés, par exemple en s'abonnant à leurs chaînes ou en contribuant par l'intermédiaire de la fonction Super Chat de YouTube.Si un utilisateur continue d'utiliser des bloqueurs de publicités après le premier avertissement, YouTube émettra un deuxième avertissement. Ce dernier entraînera une suspension temporaire du compte de l'utilisateur, ce qui limitera son accès à certaines fonctionnalités de la plateforme. Pendant cette période de suspension, les utilisateurs ne pourront pas télécharger de vidéos, publier des commentaires ou participer à d'autres activités interactives. La suspension temporaire a pour but de dissuader les utilisateurs de reconsidérer leur utilisation des bloqueurs de publicité et d'adhérer aux règles de YouTube.Pour les utilisateurs qui persistent à utiliser des bloqueurs de publicités malgré l'avertissement initial et la suspension temporaire, YouTube imposera une troisième sanction. Cette dernière sanction se traduira par la suppression définitive du compte de l'utilisateur, qui ne pourra plus accéder à YouTube pendant une durée indéterminée. Cette résiliation permanente renforce l'engagement de YouTube à lutter contre l'utilisation des bloqueurs de publicité et à protéger le flux de revenus généré par les publicités.La mise en œuvre par YouTube de cette politique des trois coups reflète sa détermination à créer un écosystème durable pour les créateurs de contenu et les annonceurs. En pénalisant les utilisateurs qui utilisent des bloqueurs de publicité, YouTube vise à favoriser un environnement dans lequel les créateurs peuvent continuer à produire du contenu de haute qualité et les annonceurs peuvent atteindre leur public cible de manière efficace.Il convient de noter que YouTube reconnaît l'importance de l'expérience utilisateur et s'est efforcé d'améliorer son modèle publicitaire. La plateforme a introduit des formats publicitaires non intrusifs et mis en place des fonctionnalités telles que le saut de publicités, permettant aux utilisateurs de mieux contrôler leur expérience publicitaire. Ces mesures visent à trouver un équilibre entre la génération de revenus et la satisfaction des utilisateurs.La décision de YouTube de sévir contre les bloqueurs de publicité a suscité des débats parmi les utilisateurs. Les partisans de cette mesure affirment que les bloqueurs de publicité perturbent la viabilité économique de la plateforme et privent les créateurs de leurs revenus légitimes. Ils soutiennent que les utilisateurs devraient accepter la présence de publicités comme une partie inhérente de la plateforme et soutenir les créateurs de contenu en s'engageant dans les publicités.D'un autre côté, les opposants à la politique des trois interdictions soutiennent qu'elle limite la liberté et l'autonomie des utilisateurs. Ils affirment que les utilisateurs devraient avoir le droit de contrôler leur expérience en ligne, y compris la possibilité de bloquer ou d'ignorer les publicités. Certains craignent que cette mesure ne pousse les utilisateurs à rechercher d'autres plateformes offrant des expériences sans publicité, ce qui pourrait entraîner une perte d'audience et de revenus pour YouTube.Alors que YouTube poursuit ses efforts pour lutter contre les bloqueurs de publicité, il reste à voir comment cette politique des trois coups aura un impact sur le comportement des utilisateurs et sur les flux de revenus de la plateforme. Avec l'introduction de sanctions plus sévères, YouTube adopte une approche proactive pour protéger son écosystème et assurer la pérennité de ses créateurs de contenu et de ses annonceurs.Ces mesures indiquent que YouTube durcit sa position à l'égard des bloqueurs de publicité et justifie cette décision en affirmant que tous ces spots publicitaires sont essentiels pour que les créateurs soient rémunérés pour leur contenu et pour que la plateforme reste gratuite. « Le modèle de YouTube basé sur la publicité soutient un écosystème diversifié de créateurs et permet à des milliards de personnes dans le monde d'accéder à du contenu gratuit avec des publicités », indique le communiqué de l'entreprise.Ces dernières années, YouTube a de plus en plus mis à l'épreuve la patience de ses utilisateurs en expérimentant des publicités plus lourdes. En septembre dernier, dans le cadre d'une autre de ses expériences, la société a diffusé jusqu'à 10 clips insaisissables au cours d'une même pause publicitaire.YouTube Premium supprime les publicités du service (et inclut d'autres avantages tels que les téléchargements hors ligne et YouTube Music Premium) au prix de 11,99 dollars par mois ou 119,99 dollars par an. En novembre dernier, la société a annoncé qu'elle avait dépassé les 80 millions d'abonnés combinés pour YouTube Premium et YouTube Music. Si la protection des revenus des créateurs est une excuse charitable, l'entreprise a tout intérêt à inciter davantage de personnes à souscrire à son abonnement mensuel récurrent.« Nous voulons informer les spectateurs que les bloqueurs de publicité violent les conditions d'utilisation de YouTube et leur permettre d'autoriser plus facilement les publicités sur YouTube ou d'essayer YouTube Premium pour une expérience sans publicité », a déclaré YouTube.Toutefois, selon certains analystes, la décision de YouTube de désactiver les bloqueurs de publicité sur ses vidéos est abusive et nuisible pour les utilisateurs. D’une part, elle violerait le droit des utilisateurs de choisir comment ils veulent consommer du contenu sur Internet, et les force à accepter des publicités souvent intrusives, irrévérencieuses ou inappropriées.D’autre part, elle menacerait la sécurité et la vie privée des utilisateurs, en utilisant une technologie de détection qui pourrait être contournée ou exploitée par des acteurs malveillants, ou qui pourrait collecter des données personnelles sans consentement.Certains utilisateurs souhaiteraient que YouTube respecte le choix des utilisateurs qui utilisent des bloqueurs de publicité, et leur offre des alternatives plus éthiques et transparentes pour soutenir les créateurs de contenu, comme des dons volontaires ou des abonnements personnalisés. YouTube peut aussi améliorer la qualité et la pertinence de ses publicités, et réduire leur fréquence et leur durée, pour ne pas nuire à l’expérience des utilisateurs et à leur intérêt pour le contenu.Source : YouTube policyQuelle appréciation portez-vous à la décision de YouTube de désactiver les bloqueurs de publicité sur ses vidéos ?À votre avis, quels sont les impacts potentiels de cette mesure sur la diversité et la créativité des contenus proposés sur YouTube ?Quels seraient les recours possibles pour les utilisateurs qui ne sont pas satisfaits de cette décision ou qui la jugent abusive ?