Envoyé par Lina Khan Envoyé par

Amazon est le titan du commerce du XXIe siècle. En plus d'être un détaillant, il est aujourd'hui une plateforme de marketing, un réseau de livraison et de logistique, un service de paiement, un prêteur, une maison de vente aux enchères, un grand éditeur de livres, un producteur de télévision et de films, un créateur de mode, un fabricant de matériel informatique et un important hébergeur d'espace de serveurs en cloud.



Bien qu'Amazon ait enregistré une croissance stupéfiante, l'entreprise ne génère que de maigres bénéfices, choisissant de pratiquer des prix inférieurs aux coûts et de se développer à grande échelle. Grâce à cette stratégie, l'entreprise s'est positionnée au centre du commerce électronique et sert désormais d'infrastructure essentielle à une multitude d'autres entreprises qui dépendent d'elle.



Certains éléments de la structure et du comportement de l'entreprise posent des problèmes anticoncurrentiels, mais elle a échappé à l'examen antitrust. Cette note soutient que le cadre actuel de la législation antitrust - en particulier le fait de lier la concurrence au "bien-être du consommateur", défini comme les effets à court terme sur les prix - n'est pas en mesure de saisir l'architecture du pouvoir de marché dans l'économie moderne.



Nous ne pouvons pas connaître les dommages potentiels causés à la concurrence par la position dominante d'Amazon si nous mesurons la concurrence principalement par le biais des prix et de la production. Plus précisément, la doctrine actuelle sous-estime le risque de prix prédateurs et la manière dont l'intégration de secteurs d'activité distincts peut s'avérer anticoncurrentielle. Ces préoccupations sont d'autant plus importantes dans le contexte des plateformes en ligne, et ce, pour deux raisons.



Premièrement, l'économie des marchés des plateformes incite les entreprises à privilégier la croissance plutôt que les bénéfices, une stratégie que les investisseurs ont récompensée. Dans ces conditions, la fixation de prix prédateurs devient très rationnelle, même si la doctrine existante la considère comme irrationnelle et donc invraisemblable. Deuxièmement, étant donné que les plateformes en ligne servent d'intermédiaires essentiels, l'intégration des différents secteurs d'activité permet à ces plateformes de contrôler l'infrastructure essentielle dont dépendent leurs rivaux.



Ce double rôle permet également à une plateforme d'exploiter les informations recueillies sur les entreprises qui utilisent ses services pour les affaiblir en tant que concurrents. Cette note présente les différentes facettes de la domination d'Amazon. Cela nous permet de comprendre sa stratégie commerciale, de mettre en lumière les aspects anticoncurrentiels de la structure et du comportement d'Amazon et de souligner les lacunes de la doctrine actuelle. La note se termine par l'examen de deux régimes potentiels pour traiter le pouvoir d'Amazon : le rétablissement des principes traditionnels de la politique antitrust et de la politique de la concurrence ou l'application des obligations et devoirs des transporteurs publics.