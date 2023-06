la saturation du marché : il y a trop de plateformes de médias sociaux qui se ressemblent et qui offrent les mêmes fonctionnalités. Il devient difficile pour les utilisateurs de choisir et de gérer leurs comptes sur différentes plateformes ;

Prédictions de quelques experts sur l’avenir des médias sociaux

Neel Chauhan commence par expliquer pourquoi il pense que les médias sociaux vont disparaître, en se basant sur quatre facteurs principaux :Neel Chauhan prédit que les médias sociaux vont être remplacés par des plateformes plus décentralisées, plus respectueuses de la vie privée et plus adaptées aux besoins spécifiques des utilisateurs. Il donne quelques exemples de ces plateformes, comme Mastodon, Matrix et Signal. Il explique que ces plateformes permettent aux utilisateurs de contrôler leurs propres données, de choisir leurs propres règles et de communiquer avec qui ils veulent. Il souligne que ces plateformes sont plus difficiles à censurer ou à manipuler par les gouvernements ou les entreprises.Daniel Hong, analyste principal chez Ovum, analyse l’impact des médias sociaux sur le service à la clientèle des entreprises. Il affirme que les médias sociaux seront de plus en plus intégrés aux processus de service à la clientèle, ce qui permettra d’accélérer la présence du service client via les réseaux sociaux et d’autres canaux. Il explique que le service social à la clientèle évoluera vers deux modèles : le service à la clientèle à contact unique et le service à la clientèle proactif. Le premier signifie que le client n’a besoin de contacter l’entreprise qu’une seule fois, par exemple en recevant un appel sortant suite à une plainte sur Twitter.Il reconnaît que les entreprises devront expérimenter et apprendre à gérer le service social à la clientèle, en tenant compte de la nature et des types d’interactions sur les différents sites de médias sociaux. Il prévoit que les entreprises auront des campagnes et des programmes de soutien à la clientèle spécifiques pour Facebook, Twitter, etc., en respectant les règles et les cultures de ces sites.Trip Kucera, analyste principal de recherche chez Aberdeen Group, explique que les entreprises utilisent les médias sociaux pour générer de la demande et accroître la notoriété de leur marque. Il souligne que le marketing basé sur le contenu est essentiel pour produire un contenu convaincant et éduquer les acheteurs sur différents canaux, notamment les réseaux sociaux et la vidéo. Il insiste également sur l’importance de mesurer les résultats du marketing des médias sociaux et d’intégrer les données des profils sociaux dans les systèmes d’automatisation du marketing et de gestion de la relation client.Susan Etlinger, analyste chez Altimeter Group, affirme que les données sociales vont avoir un impact majeur sur les organisations. Elle explique que les données non structurées issues des réseaux sociaux sont de plus en plus nombreuses et riches, mais qu’elles posent des défis en termes de calcul, d’interprétation et de valorisation. Elle conseille aux entreprises de définir une ressource pour les données sociales, de les aligner sur leurs objectifs, de choisir les bons indicateurs et de les intégrer dans leurs systèmes existants.Chris Brogan, président de Human Business Works, prévoit que la technologie mobile va transformer le monde du travail et que les organisations doivent adapter leurs stratégies mobiles et sociales à leurs objectifs commerciaux. Il souligne que les réseaux sociaux ne sont pas des outils à utiliser sans réflexion, mais des canaux numériques humains à optimiser. Il ajoute que les organisations ont accès à de nombreuses données et informations utiles, mais qu’elles doivent les filtrer et les analyser efficacement.Pour certains analystes, Reddit, tout comme Twitter ne vont pas disparaître, mais ils seront moins populaires et moins pertinents. « Les subreddits les plus populaires s'adressent à un public large/général qui ne se soucie guère de l'accès aux API ou des outils de modération. Il s'agit de l'utilisateur moyen qui n'est là que pour les mèmes et le défilement des dernières nouvelles, soutiennent ces analystes. Ce sont ces subreddits populaires qui continueront à générer du trafic, à diffuser des impressions publicitaires et à maintenir le site en vie dans un avenir prévisible. »Jellyfin a récemment lancé son propre forum il y a une semaine en réponse à l'agitation sur Reddit. Certains s'attendent à ce que cela se produise de plus en plus, à mesure que la méfiance à l'égard des grandes plateformes augmentera, les gens pourraient commencer à se tourner vers des solutions auto-hébergées afin de garder le contrôle et de ne plus être à la merci d'une organisation à but lucratif dont le seul intérêt est de monétiser leur contenu.Aujourd’hui, les réseaux sociaux font partie intégrante de notre quotidien. L’une des principales raisons pour lesquelles ils rencontrent un tel succès est la possibilité de s’exprimer et de communiquer librement. Toutefois, Neel Chauhan invitent les internautes à se préparer à un changement et à explorer les alternatives aux médias sociaux traditionnels. Il affirme que les médias sociaux vont disparaître, mais que la communication en ligne va continuer à évoluer et à s’améliorer.Sources : Videos and blog posts by Neel ChauhanQuel est votre avis sur le sujet ?Partagez-vous l'avis de Neel Chauhan qui pense que les internautes doivent se préparer à un changement et explorer les alternatives aux médias sociaux traditionnels ?Quelles sont selon vous, les limites ou les faiblesses de l’argumentation de Neel Chauhan ?