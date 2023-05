Selon le journal allemand, les fichiers de Tesla contiennent plus de 2 400 plaintes d’autoaccélération et plus de 1 500 problèmes de fonction de freinage, dont 139 cas de freinage d’urgence involontaire et 383 arrêts fantômes signalés résultant de faux avertissements de collision. Le nombre de plantages est supérieur à 1000. Un tableau des incidents impliquant des systèmes d’assistance à la conduite où les clients ont exprimé des problèmes de sécurité compte plus de 3000 entrées. Les fichiers comprennent également des tableaux contenant plus de 100 000 noms d’anciens et actuels employés, y compris le numéro de sécurité sociale du chef de la direction de Tesla, Elon Musk, ainsi que des adresses e-mail privées, des numéros de téléphone, salaires des employés, coordonnées bancaires des clients et détails secrets de la production. Les plaintes les plus anciennes dont dispose le Handelsblatt datent de 2015, la plus récente de mars 2022. Au cours de cette période, Tesla a livré environ 2,6 millions de véhicules avec le logiciel pilote automatique. La plupart des incidents ont eu lieu aux États-Unis, mais il y a aussi des plaintes de l’Europe et de l’Asie dans les documents — y compris de nombreux conducteurs allemands de Tesla. Le journal Handelsblatt a contacté des dizaines de clients de plusieurs pays. Tous ont confirmé les informations des fichiers Tesla. Au cours des discussions, ils ont donné un aperçu de leurs expériences avec le pilote automatique. Certains ont révélé leur communication avec le constructeur automobile américain, d’autres ont montré des vidéos de l’accident des journalistes de Handelsblatt. Comment l’entreprise a-t-elle traité les plaintes ?Les fichiers Tesla fournissent également des informations à ce sujet. Ils montrent que les employés ont des directives précises pour communiquer avec les clients. La priorité absolue est évidemment : offrir le moins de surface d’attaque possible. « Pour chaque incident, il existe des puces pour l’examen technique ». Les employés qui entrent dans le système de cet examen indiquent régulièrement que le rapport est « pour un usage interne uniquement ». Chaque entrée contient également une note en caractères gras selon laquelle les informations, le cas échéant, ne peuvent être transmises que « verbalement au client ». « Ne copiez pas et ne collez pas le rapport ci-dessous dans un e-mail, un SMS ou ne le laissez pas dans une messagerie vocale au client », a-t-il déclaré. Les données du véhicule ne doivent pas non plus être publiées sans autorisation. Si, malgré les conseils, « une implication d’un avocat ne peut être empêchée », cela doit être enregistré. Les clients à qui Handelsblatt a parlé ont l’impression que les employés de Tesla évitent la communication écrite. « Ils n’ont jamais envoyé de courriels, tout a toujours été verbal », déclare le médecin californien, dont la Tesla avait accéléré d’un coup à l’automne 2021 et s’était écrasée contre deux piliers en béton. Steve Wozniak , le cofondateur d’Apple qui a possédé plusieurs modèles de Tesla déclare également avoir fait les frais de ce pilote automatique qui a eu un comportement dangereux à plusieurs reprises. Sur une autoroute par exemple, il rapporte que la voiture a freiné de 120 km/h à 40 km/h sur une autoroute « sans rien autour, pas de voitures, rien du tout ». Heureusement pour lui, il n’y avait pas non plus d’obstacles derrière lui, sinon il aurait pu provoquer un accident. C’est pourquoi il s’est montré très amer au mois de mai dernier lorsqu’il a été interrogé sur l’intelligence artificielle qui soutient ce système de conduite autonome des véhicules Tesla. Steve Wozniak n’y est pas allé de main morte et a vertement fustigé la conduite autonome mise en avant par l’entreprise d’Elon Musk. Selon le cofondateur d’Apple, l’IA des véhicules Tesla essayera de vous tuer dès qu’elle en a l’occasion. Jeremy Banner , un conducteur d’un véhicule Tesla modèle 3 n’a pas eu la même chance que Wozniak et a heurté un camion-tracteur en combinaison avec une semi-remorque sur l’autoroute 441 à Delray Beach, Palm Beach County, en Floride au mois de au mars 2019. Selon le rapport d’enquête du NTSB, Jeremy Banner, qui est décédé environ un an plus tard à Delray Beach, avait activé la fonction Autopilot de sa berline Model 3 10 secondes avant l’accident, puis a retiré ses mains du volant. La voiture est alors passée sous la semi-remorque qui traversait devant lui, faisant une embardée sur le toit de la voiture et tuant Banner. Cet accident était étrangement similaire à un autre survenu en Floride en 2016 dans lequel un véhicule Tesla sur pilote automatique est passé sous une semi-remorque. Dans un rapport préliminaire, le NTSB a toutefois précisé que les causes de l’accident mortel de Banner n’ont pas encore été élucidées.Malgré ces rapports et les plaintes des utilisateurs concernant la conduite entièrement autonome (abrégé FSD en anglais) des véhicules Tesla, l’entreprise n’a pas manqué de mettre ce système à la disposition du public en version bêta depuis le mois de novembre dernier. Il faut souligner qu’une fois activé, ce système active toutes les fonctionnalités fournies avec les fonctionnalités de pilote automatique et de pilote automatique amélioré de Tesla, y compris les changements de voie automatiques, l’autoguidage, le stationnement automatique, etc. Pour éviter des pertes en vies humaines ainsi que des dégâts matériels, la National Highway Traffic Safety Administration a commencé à mener des investigations dans le logiciel FSD de Tesla en janvier après que le PDG de Tesla, Elon Musk, a tweeté que la société donnerait aux utilisateurs la possibilité de désactiver le volant de direction. Environ un mois plus tard, l’agence a considéré que cette possibilité de désactiver le volant de direction constituait un risque de collision, ce qui a conduit au rappel de 362 758 voitures équipées de FSD et mis un coup d’arrêt au déploiement du FSD dans les véhicules.Après avoir pris connaissance des documents liés à Tesla, Sebastian Matthes, le rédacteur en chef de Handelsblatt, aurait contacté Tesla pour avoir les commentaires de l’entreprise au sujet des informations contenues dans ces fichiers. Selon Matthes, au lieu de répondre aux questions du quotidien, Tesla a plutôt « demandé que les données soient supprimées et a parlé de vol de données ». En outre, Tesla aurait tenté d’empêcher la publication d’utiliser de ces données en menaçant le quotidien de poursuites judiciaires. La publication a toutefois décidé qu’il s’agissait d’une des circonstances extraordinaires dans lesquelles le signalement d’une telle violation de données serait légal en vertu du droit de l’Union européenne.En étant donné qu’une grande quantité de données des utilisateurs contenues dans ces fichiers a également fuité, les autorités allemandes examinent cette affaire pour voir s’il n’y a pas eu de violation de la protection des données par Tela.Source : Handelsblatt (abonnement obligatoire) Que pensez-vous des informations divulguées par Handelsblatt ? Fake ? Ou authentique ?Selon vous, les plaintes contre l’autopilote des véhicules Tesla sont-elles fondées ?Avez-vous déjà été témoin du comportement dangereux de l’autopilote de Tesla ? Comment avez-vous géré la situation ?