Framework architectural de l'IMS

HSS (HomeSubscriptionServer) HSS est une base de données permettant de stocker les profils d'abonnement des clients qui sont ensuite téléchargés vers la S-CSCF après la procédure d'authentification Serveurs d'application (AS) - Fonctionnalité d'application associée aux applications spécifiques du RCS ;

IM-AS : fournit une intelligence de chat et de transfert de fichiers ainsi qu'une facturation avancée.

Concept de la pile

Le programme Rich Communication Services (RCS) est une initiative de l'association GSMA visant à créer des services de communication inter-opérateurs basés sur le sous-système multimédia IP (IMS). Cette initiative a été lancée par les opérateurs mondiaux de télécommunications en réponse à la baisse de leurs revenus et pour les aider à concurrencer les fournisseurs de services "OverTheTop" (OTT) tels que Viber, Whatsapp, etc. RCS est une norme universelle, ce qui la rend interopérable entre de multiples fournisseurs de services, contrairement aux services OTT avec des communautés fermées. Google a fait de nombreuses tentatives pour convaincre Apple d'intégrer RCS à son service de messagerie, mais jusqu'à présent, le fabricant de l'iPhone s'est montré réticent à ouvrir les frontières d'iMessage. En août 2022, Google a créé un site Web dédié appelant Apple à adopter RCS. Mais la firme de Cupertino soit restée fermement décidée à fournir aux utilisateurs uniquement iMessage et les SMS standard comme services par défaut. Une idée qui ne plait pas du tout à Google qui affirme que son but est d'améliorer l'expérience des utilisateurs d'Android en leur fournissant plus d'outils pour communiquer.Google a pris le temps, lors de sa présentation annuelle aux développeurs, d'interpeller Apple sur scène, et le public l'a bien compris. « Lorsque vous envoyez des SMS dans un groupe de discussion, vous ne devriez pas avoir à vous soucier de savoir si tout le monde utilise le même type de téléphone », a déclaré Sameer Samat, cadre chez Google, lors de l'événement IO de l'entreprise, provoquant quelques rires et applaudissements de la part du public. « L'envoi d'images et de vidéos de haute qualité, les notifications de frappe et le cryptage de bout en bout devraient tous fonctionner », a-t-il ajouté.« Nous espérons que tous les systèmes d'exploitation mobiles comprendront le message et adopteront RCS », a-t-il ajouté, en marquant une pause alors que la foule applaudissait à tout rompre, « afin que nous puissions tous nous retrouver dans le chat de groupe, quel que soit l'appareil que nous utilisons ».Les services RCS utilisent l'IMS comme architecture sous-jacente avec une pile RCS implémentée dans un service de base Android qui offre une interface utilisateur de haut niveau. Pour tester la fonctionnalité de la pile RCS, qui est généralement affectée par des dépendances externes, des fournisseurs tiers ou des personnalisations de l'interface utilisateur dans un scénario de communication réel, il n'existe pas d'outils de relecture de scénarios permettant de recréer un ensemble de conditions similaires à celles rencontrées dans les déploiements réels. Il est également nécessaire d'évaluer la performance du service fourni par les serveurs d'application au sein du réseau afin de déterminer les facteurs affectant le service RCS en général.Le sous-système multimédia IP est un cadre de réseau permettant d'acheminer le trafic multimédia, principalement conçu dans le cadre du projet de partenariat de troisième génération (3GPP). Le sous-système multimédia IP est basé sur les protocoles SIP du 3GPP et IP de l'IETF. L'IMS permet de contrôler et de facturer les services fournis par l'opérateur de réseau/fournisseur de services. Le cadre de l'IMS est la migration des SC, des circuits du réseau de domaine fermé vers les paquets IP du réseau de domaine fermé et est donc considéré comme un réseau tout IP.Architecture fonctionnelle de l'IMS Architecture fonctionnelle de l'IMS : le sous-système de réseau central multimédia IP est un ensemble de fonctions différentes, reliées par des interfaces normalisées, qui sont regroupées pour former un réseau administratif IMS.L'objectif principal du RCS est de fournir des services multimédias interopérables aux clients, sans tenir compte du réseau sous-jacent du fournisseur de services, qui sont entièrement intégrés dans les appareils compatibles avec le RCS. L'architecture RCS est définie par le projet collaboratif GSMARCS auquel participent plus de 100 opérateurs, entreprises et sociétés de télécommunications. Le RCS permet également de gérer plusieurs appareils grâce à un système centralisé de gestion des données.Plusieurs services qui s'intègrent dans le cadre du RCS comprennent l'amélioration de l'expérience de l'utilisateur en matière de messagerie, à savoir le chat individuel, le chat de groupe, les services de partage de contenu permettant à l'utilisateur de partager des vidéos ou des images pendant un appel, la présence sociale, le service de géolocalisation et l'annuaire téléphonique enrichi pour offrir à l'utilisateur une expérience riche en matière de communication.Comme dit précédemment, RCS est une pile basée sur l'IMS (IP Multimedia Subsystem) qui offre des services aux abonnés enregistrés et utilise le protocole SIP (Session Initiation Protocol) pour initier, couper et contrôler les sessions multimédias. Les clients RCS sont généralement configurés pour utiliser des instances SI, les clients RCS envoyant des demandes SIP au serveur pendant la procédure d'enregistrement.Les développeurs RCS sont en passe de mettre au point des prototypes fonctionnels avec un client Android complet compatible RCS. La pile RCS est une implémentation open source des standards de la Rich Communication Suite pour la plateforme Google Android 2.x. Cette implémentation est conforme aux normes GSMARCS 1.1. La pile RCS offre les services RCS en arrière-plan sur un client Android. UNE API RCSAu sommet de la pile est utilisée par les applications (carnet d'adresses natif, messagerie, applications de numérotation ou toute autre application tierce). L'API RCS permet de mettre en œuvre une application RCS en masquant la complexité des protocoles RCS sous-jacents.Il s'agissait de la dernière tentative de Google de faire pression sur Apple pour qu'elle adopte la norme de messagerie RCS (Rich Communications Services). Selon certains analystes, si Apple adoptait RCS, cela résoudrait les problèmes dont les utilisateurs d'Android et d'iPhone se plaignent depuis longtemps lorsqu'ils s'envoient des SMS, comme les vidéos et les photos floues ou compressées. Cela permettrait également de se débarrasser des messages qui précisent la réaction en emoji d'un utilisateur d'iPhone à un message.Google a lancé sa campagneà l'intention d'Apple en août dernier, appelant le fabricant de l'iPhone à adopter la norme de messagerie RCS afin d'améliorer les échanges de textes entre Android et les iPhones, qui utilisent la norme de messagerie SMS. Samat a indiqué que plus de 800 millions de personnes utilisent actuellement la norme RCS et que ce chiffre devrait atteindre le milliard d'ici à la fin de l'année.« Du point de vue de Google, nous pensons que tous les utilisateurs d'Android devraient avoir accès à la messagerie par Wi-Fi, a déclaré Sanaz Ahari, responsable d'Android et des communications d'entreprise chez Google, ajoutant qu'Apple et Android avaient "beaucoup de conversations". »Depuis le lancement de la campagne de Google pour qu'Apple adopte RCS, l'entreprise s'en est pris à Apple, notamment par le biais d'un message à l'occasion du 30e anniversaire des SMS, dans lequel les iPhones étaient accusés d'être « coincés dans les années 1990 », et d'un panneau publicitaire pour le Nouvel An appelant Apple à corriger les photos et les vidéos « pixellisées » dans les messages texte.Tim Cook, le PDG d'Apple, a déjà déclaré qu'il ne recevait pas beaucoup de commentaires de la part des utilisateurs d'iPhones concernant la correction des SMS entre leurs téléphones et les Androïdes. L'année dernière, lorsqu'un participant à une conférence lui a demandé ce qu'il fallait faire pour résoudre les problèmes d'envoi et de réception de vidéos entre un iPhone et le téléphone Android de sa mère, Tim Cook a répondu : « Achetez un iPhone à votre mère ».La plateforme de messagerie d'Apple et les « bulles bleues » dans les discussions de groupe, comparées aux bulles vertes d'Android, sont un argument de vente qui aide à convaincre certains de passer à l'iPhone - et à garder les utilisateurs enfermés dans l'écosystème.Des documents juridiques issus d'un procès intenté en 2021 entre Apple et Epic Games ont encore renforcé l'idée que le géant de la technologie n'est pas non plus très motivé pour adopter le RCS. « La première raison la plus difficile de quitter l'univers Apple est iMessage... iMessage équivaut à un enfermement sérieux », a déclaré un ancien employé d'Apple en 2016, selon un document de la cour. « Le transfert d'iMessage vers Android nous fera plus de mal que de bien », a répondu un cadre d'Apple.Source : Vidéo Est-ce une stratégie marketing ou une véritable volonté d’améliorer la communication entre les utilisateurs ?À votre avis, quels sont les avantages et les inconvénients du RCS par rapport au SMS ? Quels sont les risques potentiels liés à l’utilisation du RCS ?