Google continues into 2023 with more RCS ads targeted at Applehttps://t.co/fB6Mst1xXh — Aaron (@aaronp613) January 5, 2023

Ce n'est un secret pour personne, Google a fait de nombreuses tentatives pour convaincre Apple d'intégrer RCS à son service de messagerie, mais jusqu'à présent, le fabricant de l'iPhone s'est montré réticent à ouvrir les frontières d'iMessage. En août dernier, Google a créé un site Web dédié appelant Apple à adopter RCS. Mais la firme de Cupertino soit restée fermement décidée à fournir aux utilisateurs uniquement iMessage et les SMS standard comme services par défaut. Une idée qui ne plait pas du tout à Google qui affirme que son but est d'améliorer l'expérience des utilisateurs d'Android en leur fournissant plus d'outils pour communiquer.Pour ceux qui ne le savent pas, RCS est une version améliorée du système SMS qui offre une expérience plus riche aux utilisateurs. Conçu pour remplacer la messagerie SMS et MMS, il permet aux utilisateurs de créer des discussions de groupe avec leurs amis, d'envoyer des images et des vidéos, d'obtenir des accusés de réception et de prendre en charge le chiffrement de bout en bout. En outre, il n'y a pas de limite de 160 caractères comme avec les SMS ordinaires. RCS est apparu en 2007 et a été adopté par le Global System for Mobile Communications (GSMA) en 2008. Il est disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Android.En décembre 2019, plusieurs opérateurs américains, dont Verizon, AT&T, Sprint et T-Mobile, se sont engagés à prendre en charge le protocole. La messagerie basée sur le protocole RCS fonctionne à l'aide des données mobiles ou le Wi-Fi, donc si le destinataire n'a pas de service cellulaire, mais qu'il est sur un réseau sans fil, vous avez toujours la possibilité de lui envoyer des messages sans problème. Cependant, si de plus en plus d'organisations adoptent le protocole RCS, Apple - qui contrôle iOS, le deuxième OS mobile le plus utilisé au monde après Android - refuse toujours de suivre la tendance. Ce qui lui vaut les moqueries de son rival Google.Pour marquer le début de la nouvelle année, Google a une fois de plus exhorté publiquement Apple à passer à l'action, cette fois en louant un grand panneau publicitaire numérique entier à Las Vegas, ce qui ne manquera pas de faire passer le message. Sur le panneau d'affichage, on peut lire : « la balle est peut-être tombée en 2022, mais vous n'avez pas à laisser tomber la balle pour réparer vos photos et vidéos pixelisées ». Le message est suivi d'un défilement effronté de lignes de code RCS qui, selon Google, aiderait Apple à "faire bouger les choses". L'utilisateur de TikTok Uptin a partagé une vidéo montrant le panneau d'affichage de Google.Uptin a fait remarquer qu'on estime que 56 % des Américains utilisent iOS, tandis qu'Android arrive en deuxième position avec près de 44 % des parts de marché aux États-Unis. En outre, après le passage des lignes de code RCS, Google a lancé un appel aux clients leur demandant d'aider Apple à suivre le tendance, avec le hashtag "#GetTheMessage". Google a lancé la campagne "#GetTheMessage" en août avec un site Web complet pour présenter les avantages du protocole RCS. C'est la dernière étape de la campagne de pression de Google contre Apple concernant les problèmes d'envoi de SMS entre les iPhone et les téléphones Android.« Cet affichage numérique démontre la volonté d'Android d'apporter une plus grande interopérabilité entre les appareils, et de permettre une excellente expérience de messagerie sur toutes les plateformes », a déclaré un porte-parole de Google à Insider, ajoutant que Google est présent au Consumer Electronics Show de Las Vegas cette semaine. En décembre, Google a poursuivi sa campagne contre Apple avec un post de "joyeux anniversaire" pour SMS qui a fêté ses 30 ans en 2022. « Bien que je sois pour la nostalgie, je veux aussi regarder dans l'autre direction », a écrit Neena Budhiraja, chef de produit pour Messages by Google.« Les téléphones d'aujourd'hui sont capables de faire beaucoup plus ; mon téléphone actuel est un appareil complètement différent de mon premier », a ajouté Budhiraja. Google a harcelé Apple pour qu'il adopte RCS pendant plus d'un an par le biais de son site Web, de ses appels sur Twitter, de ses panneaux d'affichage, et plus encore, mais le fabricant de l'iPhone n'a fait aucune reconnaissance des efforts de Google. En fait, le PDG d'Apple, Tim Cook, a récemment déclaré que le protocole RCS n'était pas une priorité. « Je n'entends pas nos utilisateurs demander que nous y consacrions beaucoup d'énergie à ce stade », a déclaré Cook.Les gens se plaignent depuis longtemps des "bulles vertes" qui s'affichent sur iMessage lorsqu'un propriétaire d'iPhone et un propriétaire d'Android échangent des SMS, ce qui a conduit Google à faire goûter à Apple sa propre médecine avec une récente mise à jour de son application Messages. Désormais, lorsque les utilisateurs de Messages réagissent à un SMS, l'utilisateur de l'iPhone recevra un texte indiquant que la personne a réagi à son texte, accompagné d'une description de la réaction, comme "j'ai aimé" ou "j'ai adoré" un message, au lieu de voir le pouce levé ou le cœur apparaître sur le message. Ce qui est un pic à l'endroit d'Apple.Lors d'un échange en septembre, un membre de l'auditoire propriétaire d'un iPhone qui s'interrogeait sur les problèmes liés aux vidéos envoyées entre lui et sa mère propriétaire d'un Android, Cook a répondu : « achète un iPhone à ta mère ». Des documents juridiques issus du procès de 2011 entre Apple et Epic Games éclairent davantage la façon dont l'entreprise considère iMessage, un dirigeant d'Apple ayant déclaré que "déplacer iMessage vers Android nous fera plus de mal que de bien".Il reste à voir si Apple répondra à ce coup de gueule, ou s'il restera ferme sur sa position de ne pas harmoniser son service de messagerie avec le reste de l'industrie. Dans tous les cas, il est probable que le PDG Tim Cook dira simplement à ceux qui ont des images et des vidéos pixelisées d'acheter un iPhone ou d'en acheter un à chacune des personnes de leur entourage.Quel est votre avis sur le sujet ?Quel est votre avis sur le protocole de messagerie RCS ?Selon vous, pourquoi Google cherche-t-il à imposer le protocole RCS dans l'industrie ?Pensez-vous qu'il est préférable que toute l'industrie adopte le protocole RCS ?Que pensez-vous des pressions subies par Apple de la part de Google pour adopter le protocole RCS ?Selon vous, quelle pourrait être la réponse d'Apple à cette nouvelle attaque de Google ?