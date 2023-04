Tinder est une application populaire de rencontre en ligne et de réseautage social qui met en relation des célibataires de la même région et du monde entier. En général, le fonctionnement de l'application Tinder est assez simple : vous faites glisser votre doigt pour indiquer la personne qui vous intéresse le plus. Tinder est très souvent appelé "l'application de drague", mais il s'agit avant tout d'une application de rencontre qui vise à offrir une passerelle vers les relations à une génération plus avertie sur le plan technologique. Tout le monde peut s'inscrire gratuitement, mais Tinder propose également des fonctions premium accessibles via un abonnement.Tinder propose actuellement trois types d'abonnements aux utilisateurs : Tinder Plus, Tinder Gold et Tinder Premium. Mais dernièrement, il est apparu que l'entreprise travaille sur une troisième offre payante appelée Tinder Vault et qui est décrit par les utilisateurs de l'application comme "un abonnement de luxe". Mark Van Ryswyk, chef de produit de l'entreprise, a confirmé la rumeur lundi, tout en restant prudent sur les détails. L'entreprise laisse la porte ouverte à l'abandon pur et simple de l'idée. « Nous envisageons vraiment toute une série de services à valeur ajoutée pour Tinder en général », a déclaré Van Ryswyk à Fast Company lundi.« Nous sommes toujours en mode apprentissage. Il s'agit notamment de déterminer comment un service qui pourrait coûter 6 000 dollars par an à quelqu'un ajoute de la valeur à l'écosystème global de Tinder. Il ne doit pas perturber l'expérience des membres gratuits de Tinder, qui représentent la grande majorité des utilisateurs. Et il doit avoir suffisamment d'impact pour les utilisateurs sérieux qui sont prêts à payer pour Vault », a-t-il ajouté. Cependant, des utilisateurs de Reddit ont posté des images de l'application, affirmant qu'ils ont été invités à participer à un essai. Les images montrent que Tinder Vault est un service destiné aux riches.Les captures d'écran montrent que les comptes améliorés promettent un "accès inégalé au meilleur de Tinder". Le service propose deux plans tarifaires différents : un tarif mensuel de 500 dollars ou un tarif annuel de 5 000 dollars. Il s'agit d'une augmentation considérable par rapport aux trois comptes payants déjà disponibles, qui vont de 2,67 dollars par mois à 29,99 dollars. À ce prix, Tinder affirme que les utilisateurs de son nouveau service ultra premium bénéficieront d'un "statut spécial" et d'un "laissez-passer prioritaire". Cela semble impliquer encore plus d'améliorations de profil que les autres niveaux d'abonnement que Tinder propose déjà.Outre la priorité dans les fils d'actualité des autres utilisateurs, les services proposés par Tinder Vault comprennent "un service de conciergerie personnalisé" qui agirait comme une sorte de service de conseil 24/7 pour les artistes de la drague. Il existe en outre un passeport premium qui donnerait aux utilisateurs l'accès aux membres les plus actifs et les plus influents de la plateforme. Cela suggère qu'il pourrait y avoir désormais des entremetteurs humains. En fait, des utilisateurs indignés pensent que Tinder s'oriente vers un nouveau modèle économique, avec notamment un Tinder payant pour les hommes riches et un autre gratuit pour les femmes.Ainsi, Tinder pourrait jouer "un rôle d'intermédiaire". Cependant, Van Ryswyk a déclaré que Tinder Vault n'inclurait pas de fonctionnalités entièrement nouvelles comme des entremetteurs humains, mais ressemblerait plutôt à une version améliorée et plus chère de leurs options premium existantes. Aujourd'hui, les utilisateurs de Tinder peuvent payer pour des mises à jour qui amplifient la portée de leur profil de rencontre, abaissent le plafond des limites de swipe et placent leurs likes en tête de la file d'attente, où les likes des membres payants sont vus avant ceux des membres non payants. Tinder Vault pourrait proposer plus d'options de ce type.Les utilisateurs de Reddit qui ont publié des captures d'écran des offres d'essai de Tinder Vault n'ont toutefois pas été impressionnés par ce que propose Match Group. « Pour cette somme d'argent, Tinder devrait s'aligner discrètement sur les services d'escorte. Ils y mettront probablement des escortes s'ils savent que ces types sont assez désespérés pour dépenser 500 dollars », a déclaré l'un d'eux. « Tinder aidera certainement les personnes dont le principal ou le seul argument de vente est la richesse, et il aidera les personnes dont la principale chose qu'elles recherchent dans un partenaire est la richesse », a commenté un autre critique.Un troisième critique affirme : « je ne dirais pas vraiment qu'ils s'attaquent aux personnes désespérées. D'après mon expérience, les personnes désespérées, dont on pourrait penser qu'elles utilisent Tinder, abandonnent généralement lorsqu'elles n'obtiennent pas de correspondance dans les plus brefs délais et les autres personnes que je connais qui utilisent Tinder ne l'utilisent que pour des rencontres et des aventures d'un soir. Je suis sûr que vous trouverez que la plupart des personnes sur Tinder ne cherchent pas l'amour, juste à rencontrer quelqu'un, dans ce contexte, offrir un abonnement n'est pas si prédateur que cela ».« Je me souviens encore de l'âge d'or de Tinder, il y a environ six ans, où l'on obtenait des tonnes de correspondances avec seulement 10 $ le mois. Aujourd'hui, c'est devenu une application de prostitution qui cherche constamment à vous faire dépenser plus d'argent. Avez-vous déjà un abonnement premium ? Achetez du platine ! Vous avez déjà du platine ? Achetez un boost ! La blague ? Vous n'obtenez même pas une correspondance, même en payant les options ridicules les plus chères », a écrit un autre. En gros, les critiques de Tinder Vault accusent Tinder et son propriétaire Match Group d'exploiter clandestinement un service d'escortes.Étant donné que Match Group, propriétaire de Tinder, a enregistré en janvier dernier la première baisse trimestrielle de ses bénéfices, il est possible que ses projets pour Tinder Vault ne soient pas tout à fait romantiques. Match Group possède un grand nombre d'applications de rencontres, dont Hinge et OkCupid, et a acheté l'été dernier la plateforme de rencontres The League. La plateforme de rencontres The League qui propose des options d'accès assez onéreuses et qui est décrite comme étant destinée aux "personnes très puissantes (et autonomes) qui sont prêtes pour une relation à long terme". Elle coûte 1 000 dollars par semaine.Van Ryswyk a déclaré que les abonnés de The League sont restés stables malgré tous les licenciements dans des secteurs bien rémunérés comme la technologie, et il semble donc que l'entreprise soit toujours optimiste sur le concept de Tinder Vault dans une certaine mesure. L'entreprise est en quelque sorte un voyage existentiel à la découverte de soi depuis l'année dernière, après que l'ancien PDG de l'entreprise, Renate Nyborg, a annoncé qu'elle quittait Tinder. Tinder commence à ressembler de plus en plus à l'application de rencontres Hinge en essayant de se débarrasser de l'image selon laquelle Tinder ne sert qu'à faire des rencontres.En dehors des problèmes que pose Tinder en matière de vie privée et de confidentialité, une recherche de Mozilla et Consumers International a révélé l'année dernière que l'algorithme de tarification de Tinder peut facturer jusqu'à cinq fois plus aux utilisateurs pour le même service. L'équipe de recherche a constaté que Tinder Plus peut proposer jusqu'à 31 prix uniques dans un seul pays et que les utilisateurs plus âgés sont souvent facturés plus. Pendant ce temps, Tinder ne fournit aucune transparence significative sur la façon dont les prix sont déterminés. Les critiques craignent que Tinder Vault s'inscrive également dans cette logique.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du nouveau service premium Tinder Vault ?Selon vous, en quoi ce nouveau service est-il meilleur que ce Tinder propose déjà ?Que pensez-vous des allégations selon lesquelles Tinder Vault pourrait jouer un rôle d'intermédiaire entre les utilisateurs ?