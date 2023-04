Envoyé par Washington Post Envoyé par



Le phénomène, connu sous le nom de « freinage fantôme », est un problème persistant pour les véhicules Tesla.



Le constructeur automobile a été contraint de rappeler une version de son logiciel Full Self-Driving en octobre en raison de faux positifs de son système de freinage d'urgence automatique qui, selon lui, ont été déclenchés par la mise à jour logicielle. Les plaintes ont grimpé en flèche après le rappel et restent élevées, signalant l'inquiétude continue des propriétaires.



Les rapports de propriétaires de freinage fantôme à la NHTSA sont passés à 107 plaintes au cours des trois derniers mois, contre seulement 34 au cours des 22 mois précédents.



Tesla accusé d'avoir retiré un module électronique de ses voitures pour faire face à la pénurie de puces

Ce que fait la partie omise

Au fil du temps, Tesla s'est progressivement débarrassé de certains composants de sa voiture. L'entreprise a par exemple décidé de se débarrasser du radar puis, en octobre 2022, a annoncé sa décision de se séparer des capteurs ultrasons, principalement utilisés pour détecter des obstacles proches (notamment pour les systèmes de stationnement autonome), dans un premier temps sur les Model 3 et Model Y, puis du Model S et du Model X cette année. Tesla a d'ailleurs amorcé la transition vers son système Tesla Vision, qui repose uniquement sur des caméras et ses logiciels de vision par ordinateur, en retirant progressivement le radar de ses véhicules électriques dès 2021.Tesla a donc supprimé les capteurs de stationnement à ultrasons traditionnels, qui utilisent des ondes ultrasonores pour détecter la distance des objets à l'avant ou à l'arrière d'un véhicule, et s'appuie désormais uniquement sur la vision de la caméra pour créer une image de l'environnement du véhicule.Cette image est ensuite destinée à donner au véhicule une évaluation précise de sa proximité avec les objets.Un concessionnaire indépendant de véhicules électriques et propriétaire de Tesla au Royaume-Uni a tourné une vidéo et a démontré à quel point la vision de Tesla est mauvaise lorsqu'un Tesla Model Y mis à jour est soumis à un certain nombre de situations de stationnement de base.Dans la vidéo, on peut voir la voiture renverser un piéton à basse vitesse, tout en affirmant qu'elle avait encore de la place pour continuer plus loin. D'autres parties de la vidéo montrent la carte de conscience de la situation de la voiture qui est constamment modifiée. À un moment donné, elle montre un gros camion sur le chemin de la voiture, même si aucun des véhicules autour de la voiture n'a jamais bougé pendant la démonstration.Il y a aussi des parties de la vidéo où la technologie de stationnement cesse complètement de fonctionner pendant une brève période.Tesla n'offre pas de freinage d'urgence autonome en marche arrière (technologie qui arrête le véhicule s'il est sur le point de cogner une personne ou un véhicule en marche arrière), qui est une technologie de sécurité de base disponible sur de nombreuses voitures neuves. Il est assez clair que la technologie est terriblement sous-développée et nécessite beaucoup de travail.Tesla travaille constamment à l'amélioration de la technologie et il est entendu qu'une mise à jour logicielle réglera ce problème sur la route (les propriétaires peuvent également toujours utiliser la caméra de recul, qui reste opérationnelle).Jusque-là, les propriétaires doivent simplement se fier à leur propre vision au lieu de se fier aux chiffres affichés à l'écran.Cet échec technologique vient s'associer aux plaintes de freinage fantôme régulières des propriétaires de Tesla après que la marque a désactivé et cessé de livrer des voitures avec des radars intégrés, en s'appuyant uniquement sur la vision de la caméra.Ces derniers mois, une vague de rapports est apparue dans laquelle les conducteurs de Tesla se sont plaints d'un « freinage fantôme » soudain lorsque le véhicule est à grande vitesse, provoquant presque des accidents dans de nombreux cas. Plus de 100 plaintes de ce type ont été déposées auprès de la NHTSA en trois mois, selon le Washington Post.Le quotidien explique que :Sous la pression d'atteindre les objectifs de vente du quatrième trimestre tout en faisant face à des pénuries généralisées de semi-conducteurs, Tesla a décidé de retirer l'une des deux unités de commande électroniques qui sont normalement incluses dans les crémaillères de direction de certaines voitures Model 3 et Model Y fabriquées en Chine, selon deux employés et une correspondance en interne. Pour mémoire, la crémaillère de direction est une pièce mécanique qui assure le lien entre la colonne de direction et les roues de la voiture. Son rôle consiste à diriger les roues avant selon les commandes effectuées au volant.Tesla n'a pas divulgué l'exclusion, qui a déjà touché des dizaines de milliers de véhicules livrés à des clients en Chine, en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne et dans d'autres parties de l'Europe. Il n'était pas immédiatement clair de savoir si Tesla apporterait des modifications similaires aux voitures fabriquées ou expédiées aux États-Unis.L'omission indique que Tesla a dû apporter des changements au-delà de ce que la société a révélé publiquement pour maintenir ses usines et ses ventes à partir des dernières semaines de 2021, alors que le monde faisait face à une pénurie continue de puces qui a affecté toutes les industries, des voitures aux ordinateurs portables. Cela signifie également que Tesla ne peut pas transformer toutes ses voitures existantes en véhicules sans conducteur avec une simple mise à jour logicielle, ce qui va à l'encontre de ce que le PDG Elon Musk a récemment déclaré lors d'un appel aux résultats :« Je suppose personnellement que nous atteindrons l'autoconduite complète cette année à un niveau de sécurité nettement supérieur à celui d'un individu. Ainsi, les voitures de la flotte devenant essentiellement autonomes grâce à une mise à jour logicielle, je pense qu'elles pourraient finir par être la plus forte augmentation de la valeur des actifs de toutes les classes d'actifs de l'histoire. Nous verrons ».En interne, les employés de Tesla ont déclaré que l'ajout d'une fonctionnalité de « niveau 3 », qui permettrait à un conducteur d'utiliser leur Tesla en mode mains libres (sans les mains sur le volant) dans des scénarios de conduite normaux, nécessiterait le système de double unité de commande électronique et nécessiterait donc une mise à niveau lors d'une visite de service. Ils ont également déclaré que l'exclusion ne poserait pas de problèmes de sécurité, puisque la pièce retirée était considérée comme une unité de contrôle électronique secondaire, utilisée principalement comme sauvegarde.Au moment où ce changement de fabrication était en cours à Shanghai, le PDG Elon Musk a écrit dans un tweet : « Cette année a été un véritable cauchemar pour la chaîne d'approvisionnement et ce n'est pas fini ! »Tesla a été aux prises avec des défis de fabrication tout au long de son histoire, mais l'achèvement de son usine de Shanghai en 2019 l'a aidée à augmenter sa production, à augmenter ses marges et à gagner des parts de marché au-delà de l'Amérique du Nord. Cette dernière décision révèle de nouvelles pressions alors que l'entreprise s'enfonce davantage dans le courant dominant et vise à tenir les promesses d'Elon Musk d'un avenir autonome.L'élément spécifique omis est une unité de commande électronique dans les systèmes de direction assistée électrique, qui traduit les mouvements du volant en virages dans la rue. Avant que les voitures n'utilisent autant de composants électroniques, les véhicules reposaient sur une pompe, une crémaillère de direction et un pignon pour traduire les mouvements du volant en virages.Richard Wallace, conseiller principal pour HWA Analytics à Ann Arbor et chercheur chevronné en sécurité des transports, explique comment cela a changé : « Il y a toujours une composante mécanique bien sûr. Mais dans les véhicules d'aujourd'hui, lorsque vous "tournez le volant", vous fournissez un signal électronique indiquant à votre voiture d'aller à gauche ou à droite ».Aujourd'hui, les systèmes de direction assistée électrique permettent également des fonctions d'assistance au conducteur, note Wallace, comme la possibilité de maintenir automatiquement une voiture au centre d'une voie.Tesla a supprimé le composant, car les ingénieurs l'ont jugé redondant, étant donné qu'il était principalement installé en tant que sauvegarde. L'omission de l'unité de contrôle permettra également à Tesla d'économiser de l'argent à court terme, à condition qu'aucun problème ne survienne à la suite du système modifié.Le 26 janvier 2021, Musk a déclaré lors d'un appel aux résultats que Tesla avait affronté un « enfer concernant les puces » en 2021. L'entreprise a eu du mal à obtenir « la petite puce qui vous permet de déplacer votre siège d'avant en arrière », a-t-il noté, ainsi que d'autres « puces de base ».Il n'a pas mentionné les systèmes de direction assistée modifiés.D'autres constructeurs automobiles ont pris des mesures similaires, mais effectuent généralement des réductions temporaires d'options qui ne font pas partie des fonctionnalités de base d'un véhicule.Par exemple, en mars 2021, General Motors a déclaré qu'il construisait certaines de ses camionnettes légères 2021 sans module de gestion du carburant, une décision qui a nui à l'économie de carburant de ces camions. Il a pointé du doigt la pénurie de puces pour justifier sa décision.Source : vidéo dans le texteComprenez-vous le choix de Tesla de mettre de côté une technologie éprouvée pour des besoins d'économie d'argent ? Dans quelle mesure ?Quelle lecture faites-vous de la vidéo mise en ligne par le concessionnaire ?