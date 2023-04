Selon Goode Intelligence, les paiements biométriques mondiaux devraient atteindre 5,8 milliards de dollars et 3 milliards d’utilisateurs d’ici 2026. Pour donner aux commerçants les moyens de répondre favorablement à l’évolution de ces habitudes de consommation, J.P. Morgan a lancé cette solution de paiement avec la paume ou le visage. Vu que la solution est nouvelle, J.P. Morgan compte commencer par une phase de tests auprès de certains magasins physiques aux États-Unis ainsi que lors du Grand Prix de Formule 1 Crypto.com de Miami.Pour pouvoir effectuer un paiement avec la paume ou le visage, J.P. Morgan explique qu’il faut d’abord que le client suive un processus d’inscription dans le magasin où l’achat doit être effectué. Selon l’entreprise, l’inscription est relativement rapide. Une fois l’inscription effectuée, le caissier scanne les articles ou le client utilise un terminal en libre-service. Ensuite, l’utilisateur scanne la paume ou le visage et effectue le paiement. Le paiement effectué, l’utilisateur reçoit un reçu. Selon J.P. Morgan, ces solutions présentent des avantages aussi bien pour les commerçants et leurs consommateurs. Pour les commerçants, les principaux avantages comprennent la croissance des ventes, la croissance de la fidélité des clients et la suppression des frictions des processus quotidiens des commerçants. Pour le client, les paiements sont sans téléphone, privés, sécurisés, simples et rapides. Jean-Marc Thienpont, responsable des solutions omnicanales chez JP Morgan Payments, a déclaré ceci : « Fondamentalement, les paiements basés sur la biométrie permettent à nos clients commerçants d’offrir une meilleure expérience de paiement client ». Ramon Peneda, directeur de l’information pour la Formule 1 Crypto.com Miami Grand Prix cette année, a déclaré de son côté qu’« être en mesure de déployer ce nouveau système de paiement basé sur la biométrie améliorerait l’expérience le jour de la course pour nos clients, car ils bénéficieront d’un nouveau processus de paiement plus rapide ». Si la phase pilote réussit, un déploiement plus large serait prévu pour les clients marchands américains en 2024. En sus, il convient de préciser que la technologie n’est pas réservée aux titulaires de carte JP Morgan. À terme, les consommateurs pourront associer de nombreux modes de paiement différents au nouveau système de JP Morgan.Il faut dire que cette solution n’est pas révolutionnaire en soi. Depuis 2015, Alibaba, le géant chinois de l’e-commerce , offre aux utilisateurs la possibilité de valider leurs paiements en utilisant la reconnaissance faciale au lieu des mots de passe habituels. Google Pay et Apple Pay utilisent tous deux une authentification biométrique, soit par empreinte digitale, soit par scan facial 3D infrarouge. La solution qu’offre J.P. Morgan n’est donc qu’une extension de ce qui se fait déjà avec les téléphones. Mais dans ce cas-ci, il s’agit non plus de rentrer les informations biométriques dans le téléphone pour valider la transaction, mais plutôt de rentrer les informations biométriques dans le dispositif tiers de J.P. Morgan utilisé par les commerçants. Toutefois, un des inconvénients que l’on pourrait trouver ici est qu’il faille s’inscrire dans le magasin où l’on doit effectuer l’achat. Cela sous-entend que pour 10 magasins que l’on doit parcourir, il va falloir effectuer la même inscription dans tous ces magasins.Par ailleurs, si cette technologie peut faciliter l’expérience des utilisateurs lors des achats sur site, elle soulève quand même certaines inquiétudes. Si collecte de données il y a, comment ces données biométriques seront-elles gérées ? Ne pourront-elles pas atterrir dans les mains d’entreprises tierces ? Généralement en cas de fuite de données comme les mots de passe, les utilisateurs sont invités à les changer pour éviter que leurs comptes soient accessibles par des tiers malveillants. Toutefois, en cas de fuite de ces données biométriques, quelles garanties sont offertes pour rassurer que les utilisateurs qu’il n’y aura pas de vol de leur identité, chose difficile à régler, car impossible à changer ?Au-delà de ces préoccupations, certains utilisateurs semblent ne pas être très emballés par la solution de paiement avec la paume ou le visage de J.P. Morgan. En effet, un des inconvénients trouvés au paiement avec la paume est le fait d’avoir contact avec l’appareil. Sortant de pandémie mondiale à Covid-19, il est évident que les gens privilégient maintenant tout ce qui leur permet d’éviter le contact avec des objets publics de peur de contracter des maladies. Pour ce qui concerne le paiement avec le visage, c’est vrai qu’il est sans contact, mais il a l’inconvénient d’associer ses informations bancaires au visage, toute chose que de nombreux utilisateurs souhaitent éviter. Certains donc privilégieront l’usage du téléphone pour effectuer leurs paiements. Mais ici, la solution de J.P. Morgan se veut plus efficace, car même si vous avez oublié votre téléphone, il suffit d’avoir vos informations bancaires pour pouvoir effectuer vos paiements avec votre paume ou votre visage.JP Morgan Payments a également lancé Commerce Solutions, sa suite d’infrastructures et d’applications de paiement de nouvelle génération qui aide les commerçants à accepter les paiements des consommateurs et b2b sur n’importe quel point de contact. Le lancement de Commerce Solutions comprend une nouvelle infrastructure basée sur le cloud pour les API de paiement en ligne et en magasin de JP Morgan Payments, fournissant aux développeurs et aux acheteurs techniques de nouveaux outils pour découvrir et déployer les solutions de JP Morgan Payments.Source : J.P. Morgan Que pensez-vous de la solution de paiement avec la paume ou le visage proposée par J.P. Morgan ? Excellente ? Inutile ?Pensez-vous l’utiliser en magasin si elle est disponible ? Pourquoi ?De toutes les solutions de paiement en ligne ou en magasin disponibles, laquelle préférez-vous ? Pourquoi ?