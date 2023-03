« Je suis de retour »

Envoyé par Mark Zuckerberg Envoyé par Les événements choquants des dernières 24 heures démontrent clairement que le président Donald Trump a l'intention d'utiliser le temps qu'il lui reste pour saper la transition pacifique et légale du pouvoir à son successeur élu, Joe Biden.



Sa décision d'utiliser sa plateforme pour tolérer plutôt que condamner les actions de ses partisans au Capitole a à juste titre dérangé les gens aux États-Unis et dans le monde. Nous avons supprimé ces déclarations hier parce que nous avons estimé que leur effet – et probablement leur intention – serait de provoquer de nouvelles violences.

Envoyé par Facebook Envoyé par Nous annonçons aujourd'hui de nouveaux protocoles d'application à appliquer dans des cas exceptionnels comme celui-ci, et nous confirmons la sanction limitée dans le temps conformément à ces protocoles que nous appliquons aux comptes de M. Trump. Compte tenu de la gravité des circonstances qui ont conduit à la suspension de M. Trump, nous pensons que ses actions ont constitué une grave violation de nos règles qui méritent la sanction la plus élevée disponible en vertu des nouveaux protocoles d'application.



Nous suspendons ses comptes pendant deux ans, à compter de la date de la suspension initiale le 7 janvier de cette année. À la fin de cette période, nous ferons appel à des experts pour évaluer si le risque pour la sécurité publique a diminué. Nous évaluerons les facteurs externes, y compris les cas de violence, les restrictions aux rassemblements pacifiques et d'autres marqueurs de troubles civils. Si nous déterminons qu'il existe toujours un risque grave pour la sécurité publique, nous prolongerons la restriction pour une période donnée et continuerons de réévaluer jusqu'à ce que ce risque disparaisse.



Lorsque la suspension sera finalement levée, il y aura un ensemble strict de sanctions à escalade rapide qui seront déclenchées si M. Trump commet de nouvelles violations à l'avenir, jusqu'à et y compris la suppression définitive de ses pages et comptes.



En établissant la sanction de deux ans pour les violations graves, nous avons estimé qu'elle devait être suffisamment longue pour permettre une période de sécurité après les actes d'incitation, suffisamment importante pour dissuader M. Trump et d'autres de commettre de tels actes, violations graves à l'avenir et proportionnées à la gravité de la violation elle-même.



Nous sommes reconnaissants que le Conseil de surveillance ait reconnu que notre décision initiale de suspendre M. Trump était juste et nécessaire, dans les circonstances exceptionnelles de l'époque. Nous reconnaissons que nous n'avions pas mis en place de protocoles d'application adéquats pour répondre à de tels événements inhabituels. Maintenant que nous les avons, nous espérons qu'elles ne seront applicables que dans les circonstances les plus rares.



Nous savons que toute sanction que nous appliquons – ou choisissons de ne pas appliquer – sera controversée. De nombreuses personnes pensent qu'il n'était pas approprié qu'une entreprise privée comme Facebook suspende un président sortant de sa plateforme, et beaucoup d'autres pensent que M. Trump aurait dû être immédiatement banni à vie. Nous savons que la décision d'aujourd'hui sera critiquée par de nombreuses personnes de part et d'autre du clivage politique, mais notre travail consiste à prendre une décision de la manière la plus proportionnée, équitable et transparente possible, conformément aux instructions que nous a données le Conseil de surveillance.



Bien entendu, cette pénalité ne s'applique qu'à nos services — M. Trump est et restera libre de s'exprimer publiquement par d'autres moyens. Notre approche reflète la façon dont nous essayons d'équilibrer les valeurs de liberté d'expression et de sécurité sur nos services, pour tous les utilisateurs, telles qu'elles sont inscrites dans nos normes communautaires. D'autres sociétés de médias sociaux ont adopté des approches différentes – soit en interdisant définitivement à M. Trump l'accès à leurs services, soit en confirmant qu'il sera libre de reprendre l'utilisation de leurs services lorsque les conditions le permettront.

« Je suis de retour »

1/ Starting today, the Donald J. Trump channel is no longer restricted and can upload new content. We carefully evaluated the continued risk of real-world violence, while balancing the chance for voters to hear equally from major national candidates in the run up to an election. — YouTubeInsider (@YouTubeInsider) March 17, 2023

Donald Trump boude encore Twitter

Conclusion

Le 7 janvier 2021, Facebook (qui est récemment devenu Meta) a procédé au blocage des comptes Facebook et Instagram de Donald Trump sur une durée de 24 heures. Le lendemain, Facebook s'est ravisé en optant pour un blocage d'une durée indéterminée et pendant « au moins les deux prochaines semaines, jusqu'à ce que la transition pacifique du pouvoir soit terminée », selon les propos du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg.Ce dernier avait alors expliqué :Mais l'Oversight Board (un groupe indépendant financé par Facebook pour examiner ses décisions les plus épineuses en matière de contenu) qui a confirmé la sanction, estimant que les circonstances sans précédent justifiaient la mesure exceptionnelle qui a été prise, a estimé qu’elle ne pouvait pas être indéfinie. L'Oversight Board a critiqué la nature illimitée de la suspension, déclarant « qu'il n'était pas approprié que Facebook impose la peine indéterminée et sans norme de suspension indéfinie », rappelant que « dans les six mois suivant cette décision, Facebook doit réexaminer la sanction arbitraire qu'il a infligée le 7 janvier et décider de la sanction appropriée ».C'est ainsi qu'en juin 2021, Facebook a estimé que le compte de Donald Trump serait suspendu sur une durée de deux ans, c'est à dire jusqu'au 7 janvier 2023 : YouTube avait également temporairement suspendu le compte de Donald Trump ; il ne pouvait plus mettre sur sa chaîne de nouvelles vidéos ou des flux en direct après que des contenus antérieurs ont violé les politiques d'incitation à la violence, avait déclaré la société début 2021.Le réseau social avait retiré une vidéo mise en ligne sur le compte du président Trump pour avoir violé les politiques de contenu de la société en matière d'incitation à la violence. Le compte a également été mis en "grève" et a perdu sa capacité à mettre en ligne de nouveaux contenus pendant une certaine période.En plus de suspendre la chaîne du président, YouTube a également désactivé indéfiniment les commentaires sur les vidéos de Trump en raison de « préoccupations constantes concernant la violence », ce qui a été fait par le passé sur d'autres chaînes avec des « préoccupations de sécurité dans la section des commentaires ».Par la suite, la filiale d'Alphabet a décidé de prolonger la suspension qui n'a été levée que vendredi dernier.L’ancien président américain, qui est candidat pour les élections de 2024, pouvait faire des publications sur Facebook depuis janvier 2023 mais il a attendu ce vendredi 17 mars pour le faire à la fois sur Facebook et sur YouTube, plateforme sur laquelle son compte n'a été restauré que ce jour-là. « À partir d'aujourd'hui, la chaîne 'Donald J. Trump' n'est plus assujettie à des restrictions », a fait savoir YouTube sur Twitter. Pour justifier sa décision, YouTube a dit vendredi avoir évalué « le risque de violences » tout en prenant en compte l'importance, pour les électeurs, d'entendre « de façon égale les candidats nationaux majeurs ».« JE SUIS DE RETOUR », s'est exclamé Trump, accompagné d'un clip vidéo de 12 secondes qui semblait le montrer prononçant son discours de victoire après avoir remporté les élections de 2016 en disant: « Désolé de vous faire attendre – affaire compliquée ». Le leader républicain de 76 ans, qui se présente à nouveau à la présidence, n'a pas été en mesure de publier de contenu pour ses 34 millions d'abonnés sur Facebook et ses 2,6 millions d'abonnés sur YouTube.Plus de 17 000 commentaires ont déjà fait suite à cette vidéo. « Nous vous aimons », déclare un internaute. « En tant qu'Indien vivant en Inde, nous soutenons Donald Trump, peu importe la façon dont les médias américains le présentent comme un imbécile et ainsi de suite, mais il était l'homme qui convenait au travail », assure un autre. Un troisième de déclarer « Est-ce juste moi ou quelqu'un d'autre a-t-il remarqué que dès que Trump a quitté ses fonctions et que Biden a pris ses fonctions, l'Amérique et le monde sont allés en enfer ».Vendredi en fin d'après-midi, il n'avait pas publié sur Instagram ni sur Twitter, son ancienne plateforme de prédilection sur laquelle il compte aujourd'hui pas moins de 87,4 millions d'abonnés et qu'il utilisait avidement avant sa suspension.Dans son dernier tweet, daté du 8 janvier 2021, celui qui ne cesse de répéter que la présidentielle de 2020 lui a été « volée » annonçait qu'il n'irait pas à l'investiture de son rival démocrate Joe Biden.Le retour de Trump sur YouTube et Facebook se produit juste au moment où le bureau du procureur du district de Manhattan envisage des accusations criminelles liées à des paiements versés à une star du porno pendant la campagne de Trump en 2016, des accusations « sans preuves et politiquement motivées » selon Trump et ses alliés.Trump fait également face à une poursuite civile pour fraude de 250 millions de dollars intentée par l'État de New York, alléguant un stratagème d'une décennie visant à manipuler plus de 200 évaluations d'actifs et la valeur nette de Trump pour obtenir de meilleures conditions auprès des banques et des assureurs. Trump a qualifié la plainte de chasse aux sorcières.L'ONG Media Matters for America a vivement critiqué la décision de Meta de laisser l'ancien président utiliser l'énorme potentiel de communication des géants de la tech. « La décision de Meta est un feu vert à Trump pour promouvoir du contenu toxique sur ses plateformes, et cela montre que l'entreprise donne encore la priorité au profit -- et au fait d'apaiser les personnalités d'extrême droite -- et non à la sécurité publique », a-t-elle dit dans un communiqué.Mais l'American Civil Liberties Union, qui a déposé plus de 400 actions en justice contre Trump, a applaudi la décision de Meta : « Qu'on le veuille ou non, le président Trump est l'une des principales personnalités politiques du pays et le public a tout intérêt à entendre son discours », a déclaré le directeur exécutif Anthony Romero dans un communiqué. « En effet, certains des messages les plus offensants de Trump sur les réseaux sociaux ont fini par constituer des preuves essentielles dans les poursuites intentées contre lui et son administration ».La victoire choc de Trump en 2016 a été attribuée en partie à son influence sur les médias sociaux et à son énorme portée numérique.Source : publications de Donald TrumpQue pensez-vous du fait que toutes les plateformes mainstream ont restauré les comptes de Donald Trump ?Partagez-vous l'avis de l'ONG Media Matters for America qui a critiqué ces décisions ?Qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, le fait que Donald Trump boude Twitter bien que la plateforme a été la première a rétablir son compte ?