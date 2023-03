L’histoire de Tesla

Model S : une berline de luxe qui a été introduite en 2012. La Model S est disponible en propulsion arrière ou en traction intégrale et a une autonomie allant jusqu'à 647 km ;

Model X : un SUV de luxe lancé en 2015. La Model X est disponible en propulsion arrière ou en transmission intégrale et a une autonomie allant jusqu'à 547 km ;

Model 3 : une berline plus abordable qui a été introduite en 2017. La Model 3 est disponible en propulsion arrière ou en transmission intégrale et a une autonomie allant jusqu'à 402 km ;

Model Y : un SUV de taille moyenne lancé en 2020. La model Y est disponible en propulsion arrière ou en transmission intégrale et a une autonomie allant jusqu'à 482 km ;

Cybertruck : une camionnette futuriste qui a été dévoilée en 2019. Le Cybertruck est disponible en propulsion arrière, en traction intégrale ou en quatre roues motrices et a une autonomie allant jusqu'à 805 km.

Martin Eberhard et la perte de son rôle de PDG chez Tesla

Tesla cofounder says he was 'basically unemployable' and out of money for 2 years after being ousted from the company https://t.co/M8qaZNANxB — Insider Business (@BusinessInsider) February 18, 2023

Musk, qui a repris le poste de PDG en 2008, a qualifié Eberhard de pire personne avec laquelle il ait jamais travaillé. Eberhard a intenté un procès à Musk en 2009, l'accusant de calomnie et de diffamation. (Les deux hommes ont ensuite réglé le procès). On pourrait penser que l'un des fondateurs de Tesla, aujourd'hui l'une des entreprises les plus précieuses au monde, aurait été très demandé lorsqu'il est revenu sur le marché du travail, mais Martin Eberhard a confié qu'il était au chômage et à court d'argent après avoir été évincé du poste de PDG en 2007.« Après avoir quitté Tesla, j'étais pratiquement inemployable pendant environ deux ans en raison de l'accord sur la propriété intellectuelle que j'avais conclu avec Tesla, a déclaré Eberhard. Donc, pendant les deux premières années, j'étais, premièrement, sans argent et, deuxièmement, sans emploi. »Eberhard et son ami de longue date, Marc Tarpenning, ont eu l'idée de Tesla au cours d'une de leurs discussions hebdomadaires, mais le contrat d'Eberhard avec Tesla signifiait que la société détenait les droits sur le travail qu'il produisait chez le constructeur de voitures électriques. Il lui interdisait également de travailler pour une autre entreprise automobile pendant deux ans.Tesla est une entreprise spécialisée dans la production de véhicules électriques (VE), de produits d'énergie renouvelable et de systèmes de stockage d'énergie. L'entreprise propose une gamme de modèles de VE, notamment les Model S, X, 3, Y et le Cybertruck. L'activité VE de Tesla est soutenue par le réseau Supercharger et son système Autopilot, ce qui la distingue des autres constructeurs automobiles.En septembre de l’année dernière, un pirate a qualifié le FSD de Tesla d'escroquerie flagrante et conseille de l'éviter . Les détracteurs du Full Self-Driving (FSD) se multiplient et continuent à sensibiliser les consommateurs sur les dangers du logiciel de conduite autonome de Tesla. Jason Hughes, un pirate informatique bien connu dans le monde Tesla, a récemment qualifié le FSD de Tesla d'"escroquerie flagrante à l'argent". Le pirate a accusé la société de prendre l'argent des propriétaires de Tesla en contrepartie d'un logiciel "défectueux" qui est en version bêta depuis sa sortie en 2016. Les clients doivent désormais débourser 15 000 dollars pour utiliser la version bêta FSD, mais le logiciel est loin d'avoir tenu les promesses faites par Tesla et le PDG Elon Musk.L'Autopilot de Tesla est ce que l'on appelle un système d'aide à la conduite autonome. En termes simples, il s'agit d'une fonction qui permet à une Tesla de "voir" les voitures et la route qui l'entourent, et de se conduire elle-même dans une certaine mesure. Depuis 2016, Tesla commercialise une version coûteuse appelée Full Self-Driving (FSD). Une personne raisonnable pourrait déduire du nom que le progiciel permet à une voiture de se conduire entièrement. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, aucune voiture disponible à l'achat pour les consommateurs n'est actuellement capable de se conduire complètement de manière autonome.Le coût du Full Self Driving de Tesla a augmenté de 300 % depuis qu'il a été remanié et rendu disponible à l'achat en 2019. Ceux qui ont eu la chance d'acheter le FSD en avril 2019 l'ont obtenu au prix bradé de 5 000 dollars - il coûte désormais 15 000 dollars aux États-Unis. Hughes a déclaré qu'il était ridicule que Tesla ait augmenté "le prix d'un produit que vous ne pouvez même pas obtenir en réalité lorsque vous le payez plusieurs fois". Même si les clients pouvaient payer 15 000 dollars pour le FSD et commencer à l'utiliser immédiatement, Hughes aurait toujours des problèmes avec lui. Il a récemment exposé un certain nombre de ces problèmes.Fondée en 2003, Tesla est devenue l'une des marques les plus connues et les plus respectées du secteur des VE. Le premier véhicule de production de Tesla, le Tesla Roadster, a été présenté en 2008. Cette voiture de sport à deux places était construite sur un châssis de Lotus Elise et avait une autonomie de plus de 400 km sur une seule charge.En 2012, Tesla a présenté la Model S, une berline de luxe qui a été bien accueillie par les critiques et les consommateurs. La Model S a été suivie de la Model X, un SUV de luxe, en 2015, et de la Model 3, une berline plus abordable, en 2017.Outre ses activités dans le domaine des véhicules électriques, Tesla s'est également fait un nom dans le secteur des énergies renouvelables avec ses tuiles solaires, conçues pour ressembler à des tuiles traditionnelles, mais qui sont en fait des panneaux solaires. L'entreprise propose également une gamme de produits de stockage d'énergie, dont le Powerwall, un système de batterie domestique qui stocke l'énergie solaire excédentaire pour l'utiliser pendant les pannes de courant ou la nuit.ModèlesTesla propose actuellement une gamme de modèles de VE, dont les suivants :L'une des principales caractéristiques de l'activité VE de Tesla est le réseau Supercharger, qui est un réseau de stations de recharge rapide conçues spécifiquement pour les véhicules Tesla. Le réseau Supercharger permet aux propriétaires de Tesla de recharger rapidement leur véhicule lors de longs trajets, ce qui facilite la conduite sur de longues distances avec un VE.Une autre caractéristique qui distingue Tesla des autres constructeurs automobiles est son système Autopilot, qui est une suite de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) permettant au véhicule de se conduire lui-même dans certaines situations. Bien que l'Autopilot ne soit pas un système de conduite entièrement autonome, il peut gérer des tâches telles que le maintien de la trajectoire, le changement de voie et la vitesse de croisière sur autoroute, ce qui permet au conducteur de se détendre et de ne pas toucher au volant.Tesla a un nouveau plan directeur. Il ne s'agit pas d'une nouvelle voiture, mais de grandes idées sur la planète Terre. Elon Musk a dévoilé un nouveau Master Plan, une voie vers un avenir énergétique durable, mais pas de nouvelles voitures. Le PDG milliardaire a annoncé la troisième partie du « Master Plan » de son entreprise, décrivant les plans pour une « terre entièrement durable ». L'annonce a été faite lors d'un événement de la journée des investisseurs à la Gigafactory d'Austin, au Texas.Les analystes étaient impatients de voir un nouveau modèle Tesla - plus précisément, une Tesla beaucoup moins chère, qui pourrait rendre la marque de véhicules électriques la plus populaire d'Amérique accessible à un éventail beaucoup plus large d'acheteurs. Grande était la suprise, Elon Musk a révélé la troisième partie du « plan directeur » de Tesla, dans lequel l'entreprise mènera l'effort mondial pour éliminer les combustibles fossiles et convertir le monde aux énergies durables. Le plan a été présenté lors d'un événement destiné aux investisseurs qui s'est tenu à la Gigafactory de la société à Austin, au Texas.Le plan directeur 3 comprend l'ajout d'énergie renouvelable au réseau existant, la production d'un plus grand nombre de véhicules électriques, l'installation de pompes à chaleur dans les maisons et les bâtiments, l'utilisation de la livraison de chaleur à haute température et de l'hydrogène pour les applications industrielles, et la construction d'avions et de bateaux alimentés de manière durable. Le plan de Musk est de créer « une civilisation de l'énergie durable ».Au lieu d'une nouvelle voiture luxueuse, l'entreprise s'est penchée sur le changement climatique et a plaidé en faveur d'une transition mondiale accélérée en faveur de l'abandon des combustibles fossiles, avec un grand nombre de véhicules électriques et de batteries, les produits phares de Tesla, comme éléments clés.Le cofondateur de Tesla, Martin Eberhard, a perdu son rôle de PDG de Tesla environ trois ans après qu'Elon Musk a commencé à investir dans le constructeur de voitures électriques. Eberhard a précédemment déclaré que Musk et le conseil d'administration de Tesla s'étaient réunis derrière son dos et avaient voté pour le remplacer en tant que PDG. Eberhard est passé au poste de président de la technologie chez Tesla, mais il a déclaré qu'on lui avait retiré presque toutes ses responsabilités, à l'exception du dépannage et d'une poignée de questions périphériques.Il a quitté l'entreprise en 2007. Depuis lors, son implication dans les débuts de Tesla est devenue un point de discorde entre Eberhard et Musk. Ce dernier a déclaré que le départ d'Eberhard était lié à des retards dans la production du Tesla Roadster, ainsi qu'à d'autres problèmes opérationnels.« Ce n'était pas une question de différences de personnalité, car la décision de faire passer Martin à un rôle consultatif était unanime au sein du conseil d'administration », avait déclaré Musk. Tesla a des problèmes opérationnels qui doivent être résolus et si le conseil d'administration pensait qu'il y avait un moyen pour Martin de faire partie de la solution, alors il serait toujours un employé de l'entreprise. »Eberhard a poursuivi Musk en 2009, alléguant que Musk l'avait diffamé. L'affaire a été réglée la même année. Depuis lors, Musk a qualifié le cofondateur de « pire personne » avec laquelle il ait jamais travaillé. L'année dernière, le milliardaire a critiqué Eberhard, affirmant qu'il « aurait pu risquer son argent, mais qu'il n'a pas voulu le faire », en référence à un pari sur Tesla. À l'époque, Eberhard avait qualifié le commentaire de Musk de commentaire mensonger.Il a rejoint Volkswagen à l'automne 2009. « À peu près le jour où cette période a expiré, Volkswagen m'a embauché », a déclaré Eberhard.Chez Volkswagen, Eberhard a été directeur du développement des véhicules électriques au laboratoire de recherche électronique du constructeur automobile jusqu'en 2011. Il a qualifié cette expérience d'« expérience extrêmement enrichissante», mais a déclaré que tenter de faire des voitures électriques une priorité revenait à « pousser des ficelles ».Il a ensuite travaillé brièvement avec d'autres startups, notamment Lucid Motors, qui s'appelait Atieva à l'époque, et SF Motors. Il a également lancé deux start-ups de batteries pour VE, Inevit et Tiveni. Eberhard a déclaré qu'il détenait toujours une « petite participation » dans Tesla (moins de 5 %, ce qui oblige un investisseur à se déclarer auprès de la Securities and Exchange Commission) et qu'il souhaitait le succès de l'entreprise. Aujourd'hui, Eberhard se définit comme un « entrepreneur retraité » et un « visionnaire occasionnel ».Eberhard a déclaré qu'il y a un million de choses qu'il aurait faites différemment chez Tesla, sachant ce qu'il sait maintenant, mais qu'il s'agit surtout de petits regrets.Par exemple, il a déclaré que Tesla avait passé trop de temps à se demander s'il fallait vendre ses voitures par l'intermédiaire de concessionnaires ou directement aux clients. Il a également déclaré que, même s'il aurait apporté des modifications techniques au Roadster, il est globalement fier de ce que l'équipe a créé.« Si vous avez du recul, vous pouvez voir toutes les erreurs que vous avez faites », a-t-il déclaré. « Mais je pense que dans les grandes lignes, nous avons bien fait les choses. Et la preuve en est que, pour la première fois depuis des décennies, nous avons réussi à construire une entreprise automobile. Eberhard a déclaré que s'il était resté, il aurait fait des choix différents de ceux de Musk. « Par exemple, je me serais fortement opposé à l'acquisition de SolarCity », a-t-il dit, la qualifiant de « distraction » pour Tesla.Quel est votre avis sur le sujet ?Quelle appréciation faites-vous de la décision de Musk de licencier un cofondateur de Tesla ? C'est méchant ou selon vous, le Business doit toujours prendre le dessus sur les sentiments ?