L'Autopilot de Tesla est ce que l'on appelle un système d'aide à la conduite autonome. En termes simples, il s'agit d'une fonction qui permet à une Tesla de "voir" les voitures et la route qui l'entourent, et de se conduire elle-même dans une certaine mesure. Depuis 2016, Tesla commercialise une version coûteuse appelée Full Self-Driving (FSD). Une personne raisonnable pourrait déduire du nom que le progiciel permet à une voiture de se conduire entièrement. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, aucune voiture disponible à l'achat pour les consommateurs n'est actuellement capable de se conduire entièrement de manière autonome.Le coût du Full Self Driving de Tesla a augmenté de 300 % depuis qu'il a été remanié et rendu disponible à l'achat en 2019. Ceux qui ont eu la chance d'acheter le FSD en avril 2019 l'ont obtenu au prix bradé de 5 000 dollars - il coûte désormais 15 000 dollars aux États-Unis. Hughes a déclaré qu'il était ridicule que Tesla ait augmenté "le prix d'un produit que vous ne pouvez même pas obtenir en réalité lorsque vous le payez plusieurs fois". Même si les clients pouvaient payer 15 000 dollars pour le FSD et commencer à l'utiliser immédiatement, Hughes aurait toujours des problèmes avec lui. Il a récemment exposé un certain nombre de ces problèmes.Le premier est que Tesla a vendu le logiciel depuis octobre 2016, lorsque la société a déclaré que toutes les voitures vendues à partir de ce moment-là seraient prêtes à devenir des robotaxis. Elon Musk a promis la même chose le 22 avril 2019, lors du Tesla Autonomy Day. Selon le PDG de Tesla, tous ses véhicules électriques fabriqués à partir de ce jour seraient dotés d'un ordinateur appelé HW 3.0 au lieu du précédent, HW 2.5. Cela ne s'est pas produit. L'entreprise continue de livrer des véhicules équipés du HW 2.5 dans plusieurs pays. En Chine, le gouvernement a exigé que Tesla donne aux clients ce qu'il avait annoncé en remplaçant les mauvais ordinateurs.Pour tous les autres clients dans le monde, Tesla dit simplement qu'ils recevront le matériel approprié sans frais supplémentaires lorsqu'ils pourront utiliser la FSD. Mais tout le monde ignore quand le logiciel quittera la version bêta. Hughes a déclaré que certains propriétaires doivent en fait payer 1000 dollars ou plus pour obtenir le bon matériel dans leurs voitures. Pour aggraver les choses, Tesla décide qui peut utiliser le FSD. Jusqu'à présent, seules les personnes basées aux États-Unis ont accès au logiciel bêta, mais elles doivent avoir un score spécifique dans une application appelée Safety Score Beta, qui est elle-même en version bêta.En second lieu, Hughes pense que "le FSD n'est qu'un gadget". Le pirate a déclaré que, selon son "expérience de l'utilisation sur autoroute, c'est comme apprendre à un adolescent à conduire". « Vous devez être encore plus concentré et attentif que vous ne le seriez normalement », a-t-il déclaré. Selon lui, cela "finit par être plus épuisant par kilomètre parcouru que de simplement conduire soi-même". En outre, un autre problème que Hughes n'a toutefois pas mentionné est que le FSD a un modèle de propriété particulièrement bizarre : le logiciel n'appartient pas à la voiture à laquelle il est associé ni aux personnes qui la paient.Plus précisément, si un acheteur du FSD vend la voiture avec le logiciel, il ne peut pas le garder s'il achète une nouvelle Tesla. Le nouveau propriétaire du véhicule ne l'obtient pas non plus : le logiciel disparaît tout simplement. La seule conclusion logique possible est que seule Tesla est propriétaire du FSD. Tout ce que vous payez pour l'acquérir - un abonnement mensuel ou 15 000 dollars - n'est qu'une licence d'utilisation. « Comment pouvez-vous payer pour une fonctionnalité, et votre voiture arrive en EOL (fin de vie) sans jamais y avoir accès ? C'est insensé ! », a déclaré Hughes. Mais le problème va plus loin encore.Les experts en véhicules autonomes (VA), les défenseurs de la sécurité routière et d'autres critiques classent l'accès au FSD comme un cauchemar de sécurité et veulent l'empêcher à tout prix. Selon des critiques, ce n'est pas un hasard si les investisseurs de Tesla veulent toujours s'assurer que toutes les références au FSD sont suivies d'un mot qui libère Tesla de toute responsabilité : bêta. Cela signifie que le logiciel n'est pas prêt pour la production : il est encore en phase de test. Ainsi, les experts en sécurité routière affirment que seuls les ingénieurs et les conducteurs formés devraient être autorisés à tester le logiciel pour le moment.Selon eux, les conducteurs ordinaires ne devraient obtenir le FSD que lorsqu'il n'a plus rien de bêta. Cela dit, ils exhortent le gouvernement américain à prendre des mesures et à retirer le FSD des routes publiques. Seule une fraction des acheteurs du FSD a accès au logiciel jusqu'à présent, mais ils seraient déjà plus de 100 000. Certains utilisateurs du FSD estiment que "le logiciel de Tesla agit comme un conducteur ivre". Les experts en VA déclarent que, si le FSD avait une compétence minimale, cela entraînerait une confiance excessive, un facteur qui a été jugé crucial dans certains accidents mortels impliquant l'Autopilot.Ralph Nader, l'un des militants américains les plus connus en matière de droits des consommateurs et du grand public, a demandé à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) "d'ordonner que la technologie FSD soit retirée dans chaque Tesla". Le milliardaire Dan O'Dowd semble dépenser des sommes importantes dans une campagne nationale visant à faire interdire le FSD. Au début du mois de septembre, les législateurs californiens ont également adopté un projet de loi qui pourrait forcer Tesla à cesser d'appeler son logiciel "Full Self-Driving" dans l'État. Selon les sources, le gouverneur devrait signer le projet de loi très prochainement.La NHTSA enquête déjà sur le FSD et sur l'Autopilot. En juin, elle a fait passer son évaluation préliminaire d'Autopilot à une analyse technique - la dernière étape avant un rappel. Si l'organisme de réglementation de la sécurité ordonne à Tesla de retirer l'Autopilot de ses voitures, le FSD pourrait faire de même, privant ainsi de cette fonction toutes les personnes qui ont payé jusqu'à 15 000 dollars pour l'acquérir. Tesla pourrait avoir à rembourser ces clients si cela se produisait. Hughes n'a pas mentionné ces problèmes juridiques dans la série de tweets qu'il a partagée la semaine dernière pour exprimer son mécontentement.Ce qui semble vraiment le déranger, c'est que Tesla reçoive de l'argent pour quelque chose qu'il ne fournit pas à la plupart des acheteurs. Si quelqu'un achetait un produit coûteux et ne le recevait jamais, il essaierait sans aucun doute d'annuler son achat. La différence est que Tesla ne vend pas un produit : il vend une promesse bêta en affirmant qu'il sera plus cher quand il sera prêt - ce qui n'a jamais été le cas depuis 2016 malgré les promesses récurrentes de Musk. Hughes a déclaré que "rien de ce que Tesla a produit à ce jour n'est capable, quelle que soit la quantité de logiciels qu'ils publient, d'être un robotaxi sans conducteur".« Est-il [le FSD] réellement utile aujourd'hui ? Non. Est-il réellement disponible ? Non. Est-ce qu'il vaut 15 000 dollars en l'état ? Pas du tout. À 15 000 dollars, il doit tout faire, et je ne devrais pas être responsable s'il se plante. Au moins au prix original de 3 000 dollars, l'aspect conducteur-responsable serait acceptable. Dépenser 15 000 dollars pour avoir peut-être accès à un logiciel qui essaie de conduire à votre place, tout en vous pénalisant si vous ne prêtez pas toute votre attention à ce qu'il fait, et en vous rendant responsable s'il se plante, ça me semble plutôt arriéré », a conclu Hughes.Source : Jason Hughes Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations de Jason Hughes ?Que pensez-vous de l'Autopilot de Tesla et du Full Sefl-Driving ?Pensez-vous que le FSD devrait être autorisé sur les routes publiques ?Pensez-vous que Tesla puisse survivre si les régulateurs interdisaient le FSD ?Quelle comparaison faites-vous entre Tesla et ses concurrents, notamment Waymo et Cruise ?