Les ventes nettes ont augmenté de 9 % pour atteindre 514,0 milliards de dollars en 2022, contre 469,8 milliards de dollars en 2021. En excluant l'impact défavorable de 15,5 milliards de dollars lié aux variations des taux de change d'une année sur l'autre tout au long de l'année, les ventes nettes ont augmenté de 13 % par rapport à 2021 ;

les ventes du segment Amérique du Nord ont augmenté de 13 % d'une année sur l'autre pour atteindre 315,9 milliards de dollars ;

les ventes du segment international ont diminué de 8 % d'une année sur l'autre pour atteindre 118,0 milliards de dollars, ou ont augmenté de 4 % en excluant les variations des taux de change ;

les ventes du segment AWS ont augmenté de 29 % d'une année sur l'autre pour atteindre 80,1 milliards de dollars.

Amazon est une entreprise de commerce en ligne basée à Seattle aux États-Unis. Elle est l'un des géants du Web, regroupés sous l'acronyme GAFAM, aux côtés de Google, Apple, Meta et Microsoft. Créée par Jeff Bezos en juillet 1994, l'entreprise a été introduite en Bourse au NASDAQ en mai 1997. Les avis des clients, les achats en 1 clic, les recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios et The Climate Pledge sont quelques-unes des innovations d'Amazon.En novembre de l’année dernière, Amazon est devenue la première société cotée en bourse à perdre 1 milliard de dollars en capitalisation boursière . Les actions de la société ont chuté de 4,3 % à la deuxième semaine de ce mois de novembre, portant sa valeur marchande à environ 878 milliards de dollars par rapport à une clôture record à 1 882 milliards de dollars en juillet 2021. Les chiffres ahurissants sont les résultats d'une économie qui se détériore, de rapports sur les bénéfices à plusieurs reprises et de ventes massives d'actions. Amazon, évalué à 1 882 milliards de dollars le 21 juin, a annoncé jeudi une valorisation relativement maigre de 878 milliards de dollars.Amazon a perdu 2,7 milliards de dollars l'année dernière, ce qui est une première depuis 2014. Et ce, malgré une croissance de 9 % des ventes pendant la période des fêtes. Les actions d'Amazon ont chuté dans les échanges après les heures de négociation. « Notre souci constant d'offrir le plus grand choix, une valeur exceptionnelle et une livraison rapide a stimulé la demande des clients dans notre activité Stores au cours du quatrième trimestre qui a dépassé nos attentes - et nous sommes reconnaissants à tous nos clients qui se sont tournés vers Amazon au cours de la dernière saison des fêtes », a déclaré Andy Jassy, PDG d'Amazon.Le bénéfice d'exploitation a diminué à 2,7 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 3,5 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021. Le bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre 2022 comprend des charges d'environ 2,7 milliards de dollars pour des changements d'estimation liés à des passifs d'auto-assurance, des dépréciations d'immobilisations corporelles et de contrats de location simple, et des coûts estimés de licenciement.Ensuite, Amazon a mentionné comment une perte de 12,7 milliards de dollars en 2022 était due à sa valorisation avant impôt, grâce à des investissements liés à la société EV Rivian. En effet, le plus grand coupable des pertes d'Amazon au cours de l'année est, de loin, le lourd investissement de la société dans le constructeur d'automobiles électriques Rivian, dont la valeur s'est effondrée l'année dernière et a grignoté le résultat net d'Amazon.« La perte nette de 2022 comprend une perte d'évaluation avant impôt de 12,7 milliards de dollars incluse dans les produits (charges) hors exploitation provenant de l'investissement en actions ordinaires dans Rivian Automotive, Inc. contre un gain d'évaluation avant impôt de 11,8 milliards de dollars provenant de l'investissement en 2021 », a déclaré Amazon.La collaboration entre Amazon et Rivian remonte à 2019. Il y a trois ans, le fondsmis en place par Jeff Bezos pour soutenir les initiatives permettant de réduire les émissions a investi dans la startup de RJ Scaringe. Il s'agissait de l'un des premiers projets financés par le géant du commerce électronique en la matière, qui a débouché sur une commande de pas moins de 100 000 véhicules à livrer d'ici la fin de la décennie.Amazon avait pris une participation de 20 % dans Rivian et a commencé à déployer les camionnettes de livraison électriques du constructeur. Rivian voulait reproduire le succès de Tesla et a réalisé l'une des plus grandes introductions en bourse de l'histoire des États-Unis. Mais l'année dernière, l'exubérance s'est estompée, le constructeur automobile a fait des erreurs de prix et n'a pas atteint ses objectifs de croissance. Le cours de son action a chuté de 82 %.L'un des domaines où l'on a mentionné une grave sous-performance est celui des activités internationales. C'est là que nous avons constaté une chute massive des ventes nettes. Les chiffres ont été soulignés comme étant de 8 % en glissement annuel pour l'exercice 2022, après avoir connu une croissance de 22 % au cours de la période précédente. Les ventes du segment international ont diminué de 8 % d'une année sur l'autre pour atteindre 34,5 milliards de dollars, ou ont augmenté de 5 % en excluant les variations des taux de change.Le flux de trésorerie disponible moins les contrats de location-financement d'équipements et les remboursements du solde de tous les autres contrats de location-financement et obligations de financement a augmenté pour atteindre une sortie de fonds de 12,8 milliards de dollars pour les douze derniers mois, contre une sortie de fonds de 14,3 milliards de dollars pour les douze derniers mois clos le 31 décembre 2021.Jassy, qui a succédé au PDG fondateur Jeff Bezos en juillet, s'est vu attribuer une rémunération évaluée à environ 212 millions de dollars en 2021 , qui selon la société, se présente presque entièrement sous forme d'attributions d'actions qui sont acquises sur 10 ans. « La valeur de la prime de 214 millions de dollars du nouveau PDG est excessive dans le contexte d'une promotion interne. Le programme de rémunération manque de tout lien avec des critères de performance objectifs et préétablis », écrit Institutional Shareholder Services (ISS) dans un rapport publié en mai 2022. ISS est la plus grande société de conseil aux investisseurs du monde.« Ce à quoi le salaire de Jassy équivaut du point de vue de la rémunération annuelle est compétitif par rapport à celui des PDG d'autres grandes entreprises et a été approuvé par le conseil d'administration d'Amazon », indique un courriel d'Amazon. Bezos, qui s'est retiré du rôle de président exécutif, a reçu 1 681 840 dollars en rémunération totale en 2021. Il a gagné un salaire de base de 81 840 dollars et 1,6 million de dollars en autres formes de rémunération, sans attribution d'actions. Amazon lui-même a expliqué aux actionnaires que la philosophie de rémunération de la société « se concentre sur le véritable succès à long terme de notre entreprise ».Selon Amazon, « cette philosophie ne se base pas sur des objectifs isolés sur un, deux ou trois ans ». « Plus de 80 % des actions de Jassy sont acquises après 2026, et l'attribution devrait "représenter la majeure partie de sa rémunération pour les années à venir », a déclaré la société. ISS et Glass Lewis ont jugé la déclaration vague et non contraignante et ont noté que Jassy pourrait recevoir plus d'actions dans les années à venir.À court terme, Amazon reste confronté à une économie incertaine, mais selon ses déclarations, « reste très optimistes quant aux opportunités à long terme ». La grande majorité des parts de marché totales, tant dans le secteur de la vente en ligne que dans celui de l'informatique, se situe encore dans les magasins physiques et dans les centres de données sur site.« Si l'on tient également compte de nos investissements et de nos innovations dans plusieurs autres expériences client de grande envergure (par exemple, le divertissement en continu, les soins de santé axés sur le client, la connectivité satellitaire à large bande pour un plus grand nombre de communautés dans le monde), il existe des raisons supplémentaires d'être optimiste quant à ce que l'avenir nous réserve », a déclaré Andy Jassy.Source : Amazon Quel est votre avis sur le sujet ?Comprenez-vous ce que l'on pourrait qualifier de pire perte annuelle depuis des années chez Amazon ?