TousAntiCovid (anciennement StopCovid) est une application mobile de suivi des contacts déployée par le gouvernement français dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et destinée initialement à avertir d'une éventuelle transmission avec une personne infectée. Disponible sur iOS et Android, TousAntiCovid a été mise à jour à plusieurs reprises pour intégrer des choses comme l’attestation de vaccination, le passe vaccinal, mais aussi pour informer les utilisateurs des chiffres de la pandémie. Cependant, force est de constater que, depuis son lancement en juin 2020, TousAntiCovid n'a pas du tout eu bonne presse.Le fonctionnement est simple : l'application enregistre l'historique des contacts proches de manière chiffrée via Bluetooth. Si un utilisateur a été testé positif au Covid-19, alors les autres personnes qui l'ont croisé pendant au moins 5 minutes dans un rayon de 2 mètres reçoivent toutes une notification. Un parcours de santé est alors proposé. Contrairement à d'autres applications de suivi des contacts déployées par d'autres pays de l'Union européenne (UE), TousAntiCovid de la France utilise un système centralisé qui envoie les données d'un téléphone aux systèmes gouvernementaux pour effectuer la mise en correspondance des contacts.L'équipe de développement de TousAntiCovid vient de désactiver cette fonctionnalité. Cette procédure est en conformité avec une loi votée en 2022 pour mettre fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 le 31 janvier 2023. L'équipe de développement l'a donc fait avec quelques jours en avance. La loi a été publiée au Journal officiel le 30 juillet 2022. BFMTV a annoncé avoir contacté l'équipe qui a confirmé la nouvelle. Par la suite, la loi prévoit « l’effacement des données de suivi des contacts stockées localement, ainsi que la désactivation et la suppression des données statistiques sur ces mêmes dispositifs ».Dans le même ordre d'idée, les serveurs centraux du gouvernement ne collecteront plus de nouvelles données sur l’historique de proximité des utilisateurs ; et les données existantes liées à la fonctionnalité de suivi des contacts et les statistiques de l’application auront été supprimées des serveurs centraux. Tout ceci devrait être fait avant la date fatidique du 31 janvier. Enfin, selon certaines sources, ces mêmes serveurs vont également être complètement "détruits". Ceci devrait probablement permettre d'éliminer les risques de violation ou de fuite de données liée à la conservation de ces serveurs. Cela annonce donc la fin d'une époque.Toutefois, TousAntiCovid semble avoir fait un véritable flop. L'application a reçu de nombreuses critiques et sa première version (StopCovid) a été qualifiée d'"inefficace" par un rapport parlementaire en décembre 2020. Si l’application a été activée par 1,8 million de personnes au bout de trois semaines, elle n’avait permis d’alerter que 14 personnes. La CNIL a déclaré que TousAntiCovid a fait preuve d'une « utilité marginale » en ce qui concerne sa fonction principale : le suivi des contacts. En effet, pour que le suivi soit efficace, il faut que plusieurs smartphones soient allumés, que le Bluetooth soit activé, que l’application soit installée et configurée.Bien sûr, c’est sans compter sur les différents problèmes (bogues, sécurité, confidentialité des données privées des utilisateurs, etc.) qui ont affecté le développement de TousAntiCovid. La France a également eu des difficultés à faire fonctionnement correctement TousAntiCovid sur l'iPhone. L'application fonctionne grâce au Bluetooth, mais Apple a mis son veto quand la France lui a demandé d’amoindrir l’accès au Bluetooth de l’iPhone pour lui faciliter la tâche. En autres difficultés qui ont empiété sur le succès de TousAntiCovid, tous les Français ne disposent pas d'un smartphone et parmi ceux qui en ont un, tous n'ont pas installé l'application.En juin 2021, la CNIL avait souligné que les données relatives aux preuves de vaccination sont conservées en clair au sein des codes-barres présents sur les justificatifs. Christian Quest, porte-parole d’OpenStreetMap France, s'en était indigné : « cette application qui avait promis, craché, juré qu’elle ne contiendrait pas de données personnelles vienne donc de revenir très discrètement sur ses promesses ». Selon lui, « les différents QR Code et 2D-DOC présents sur les certificats papier (y compris ceux que l’on peut récupérer sur "https://attestation-vaccin.ameli.fr/attestation" contiennent des données personnelles et des données de santé ».Il a également été révélé en juin 2020 que TousAntiCovid collectait plus de données que ce que le gouvernement avait annoncé, ce qui signifie que les utilisateurs se retrouveraient davantage exposés si une personne mal intentionnée décidait d'extraire les données personnelles intégrées aux codes QR présents sur les justificatifs. Par ailleurs, il faut également rappeler que l'élaboration de TousAntiCovid a coûté plus de 6,5 millions d'euros aux contribuables français. Avant le déploiement, Cédric O, le secrétaire d’État chargé du numérique déclarait que si l’application était adoptée par 56 % de la population, elle mettrait fin à l’épidémie.Cet objectif étant difficilement réalisable, Cédric O ajouta que « si l'on a 20 % ou 30 % des populations des grandes villes, c’est très bien. En matière de gain marginal, c’est non négligeable, c’est même très utile ». Mais après un peu moins de six mois d’utilisation, la réalité est tout autre. À peine 3,5 % de la population (2,5 millions d’utilisateurs) l'avait installé, tandis qu’elle a enregistré 1 million de désinstallations et 300 000 réinstallations. Il est clair qu’avec de tels chiffres, il ne fallait vraiment pas s’attendre à grand-chose. La fonctionnalité principale de TousAntiCovid vient d'être désactivée et l'on se demande si l'application y survivra.Source : Journal officiel de la République française Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'application TousAntiCovid ?Vous a-t-elle été utile à un quelconque moment de la pandémie ? Si oui, partagez votre expérience.Selon vous, TousAntiCovid survira-t-elle à la désactivation du suivi des contacts, sa fonction principale ?À votre avis, quelle sera la suite des événements ? Pensez-vous que l'application sera bientôt mise au rebut ?