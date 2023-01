La façon dont les sites sont traités dans le cadre du projet de loi dépend en partie de leur taille

Les dirigeants du Royaume-Uni font adopter un projet de loi sur la censure en ligne qui a été considérablement durci avec des menaces d'emprisonnement pour les gestionnaires de plateformes technologiques qui ne respectent pas la réglementation complexe. Le projet de loi vise à protéger les personnes contre les contenus préjudiciables en ligne. MacKinnon déclare que la menace de nouvelles sanctions pénales sévères pour les patrons de la technologie « affectera non seulement les grandes entreprises, mais aussi les sites Web d'intérêt public tels que Wikipédia ».La Fondation Wikimedia a une position claire sur la façon dont de telles mesures réduiraient la liberté d'expression. Ce projet de loi est conçu pour protéger les utilisateurs en ligne de différents types de contenus préjudiciables vus en ligne. Et comme il s'agit d'une société à but non lucratif qui héberge l'ensemble de l'encyclopédie, on s'inquiète de plus en plus des effets que cela aura sur l'ensemble de ses sites, qui sont gérés par des bénévoles. MacKinnon a mentionné que cette fondation particulière serait punie à tort en raison des actions d'autres personnes et, puisque le site Web est d'un grand intérêt public, il n'est pas logique qu'elle soit impliquée dans cette épreuve.Nombreux sont ceux qui, comme MacKinnon, pensent qu'il est grand temps que la nouvelle loi suive les traces de la loi européenne sur les services numériques. La loi européenne sur les services numériques différencie la modération du site par ses bénévoles de celle effectuée par des employés engagés à cet effet. Mais le gouvernement britannique a informé que ce projet de loi a été créé pour atteindre un équilibre entre la volonté de surmonter les préjudices sans avoir à imposer des charges massives aux entreprises classées à faible risque. « L'Ofcom adoptera une approche raisonnable et proportionnée lors du contrôle et de l'application des obligations de sécurité décrites dans le projet de loi, en se concentrant sur les services où le risque de préjudice est le plus élevé », a-t-il déclaré.Au Royaume-Uni, Wikipédia est le huitième site web le plus visité. L'entreprise estime qu'elle se trouve aujourd'hui dans une situation chaotique, coincée entre des géants de la technologie tels qu'Instagram et même Facebook. Ici, toutes les décisions finissent par être centralisées. Plusieurs avocats ont souligné que certaines des obligations prévues par le projet de loi, présenté comme un moyen de contrôler les grandes entreprises technologiques, affecteront des services beaucoup plus petits où les utilisateurs peuvent communiquer avec d'autres utilisateurs.Neil Brown, un avocat spécialisé dans le droit de l'Internet et des télécommunications, a déclaré : « Le projet de loi, et l'amendement, imposeraient des pages de devoirs à quelqu'un qui, pour le plaisir, gère son propre média social ou son serveur de partage de photos/vidéos, ou héberge un jeu multi-joueurs qui permet aux joueurs de discuter ou de voir le contenu ou les créations des autres ». Il suggère de limiter le champ d'application du projet de loi aux grands opérateurs commerciaux dont le chiffre d'affaires se chiffre en millions de livres sterling, ce qui contribuerait à « supprimer la charge et la menace qui pèsent sur les amateurs et les bénévoles ».MacKinnon estime que la fondation a été prise dans un filet conçu pour des sites comme Facebook et Instagram, où les décisions sont centralisées. La fondation croit en la prise de décision communautaire et ne s'implique pas dans les articles, dit-elle, mais le projet de loi pourrait la forcer à intervenir si un rédacteur bénévole maintenait un article qui pourrait enfreindre la loi britannique, par exemple. « Cela oblige la fondation à rompre avec le modèle communautaire et à retirer les articles de manière proactive », explique-t-elle.MacKinnon affirme que tout changement au Royaume-Uni affecterait tous les lecteurs de Wikipédia en anglais, y compris ceux des États-Unis, un exemple du « Royaume-Uni qui réglemente le monde », dit-elle. Wikipédia contient des articles sur des sujets tels que la sexualité, la pornographie, la consommation de drogues et le suicide, que certains pourraient considérer comme dangereux pour les enfants.En raison des mesures prévues dans le projet de loi, elle craint de devoir vérifier l'âge des utilisateurs, ce qui nécessiterait de collecter davantage d'informations sur les lecteurs, ce que Wikipédia tente d'éviter. La vérification de l'âge pourrait signifier la collecte d'informations sur les lecteurs qui pourraient ensuite être demandées par un gouvernement ou être piratées. « En fait, cela expose tout le monde, y compris les enfants, à un plus grand danger », dit-elle.Le projet d'amender le projet de loi de manière à ce que ceux qui enfreignent les règles puissent être condamnés à une peine de prison pour ne pas avoir protégé les enfants en ligne, a obtenu le soutien de tous les partis, les travaillistes soutenant ce changement. Toutefois, le gouvernement britannique affirme qu'un site comme Wikipédia pourra développer ses propres approches de modération communautaire, pour autant qu'il s'attaque aux contenus illégaux et protège les enfants. Il est également entendu que les fonctionnaires pensent que Wikipédia a peu de chances d'être classée comme un service de catégorie 1, soumis aux règles les plus strictes.