crypto dot com to delist USDT pic.twitter.com/3KD0gJlMkE — chortly (@charlestrussel) January 10, 2023

Zoom sur le stablecoin

adossés à des devises fiduciaires ;

adossés à des cryptomonnaies ;

et algorithmiques.

Les cryptomonnaies ne sont pas toutes volatiles. En fait, certaines d'entre elles sont spécifiquement conçues pour maintenir un prix fixe : les stablecoins. Dans un secteur où les pièces et les jetons peuvent s'effondrer du jour au lendemain, il existe une demande massive de monnaies qui mélangent les avantages de la blockchain avec la capacité de suivre une valeur plus stable.En août, Crypto.com a annoncé que la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario avait accepté l'engagement de pré-enregistrement de la société pour ses opérations au Canada. Dans le cadre des exigences réglementaires, les bourses de cryptomonnaies opérant dans la province canadienne de l'Ontario n'ont pas le droit de coter les actifs numériques interdits par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO), ce qui inclut USDT. De même, Coinsquare, une bourse de cryptomonnaies réglementée par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), ne liste pas actuellement l'USDT parmi ses actifs disponibles à la négociation.Tether est une cryptomonnaie, de type stablecoin, émise par la société Tether Limited. Les jetons Tether sont des actifs qui se déplacent sur la blockchain aussi facilement que les autres monnaies numériques, mais qui sont rattachés à des monnaies du monde réel sur une base de 1 pour 1.Un stablecoin est une cryptomonnaie rattachée à un autre actif, comme les monnaies fiduciaires ou les métaux précieux. Les stablecoins sont conçus pour maintenir un prix relativement stable afin que les utilisateurs puissent éviter les risques de volatilité courants sur les marchés cryptographiques. Il existe trois types de stablecoins :Les monnaies stables adossées à des monnaies fiduciaires, comme la BUSD, sont rattachées à des monnaies fiduciaires traditionnelles. Ils maintiennent cet ancrage en conservant des réserves de monnaie fiduciaire qui peuvent être échangées contre le stablecoin. Les monnaies stables adossées à des cryptomonnaies (comme DAI) sur-collatéralisent leurs jetons pour tenir compte de la volatilité des prix des cryptomonnaies, et les monnaies stables algorithmiques contrôlent l'offre sans avoir besoin de réserves.En raison de leur utilisation pratique et de leur importante capitalisation boursière, les régulateurs commencent à s'intéresser de plus près aux stablecoins. Certains gouvernements créent même les leurs pour garder le contrôle de la monnaie.Un stablecoin adossé à une monnaie fiduciaire conserve une monnaie fiduciaire, comme le dollar américain ou la livre sterling, en réserve. Par exemple, Tous les jetons Tether sont arrimés à 1 pour 1 avec une monnaie fiduciaire correspondante (par exemple, 1 USD₮ = 1 USD) et sont soutenus à 100 % par les réserves de Tether. Les utilisateurs peuvent alors convertir des monnaies fiduciaires en stablecoins et vice versa au taux fixé. Si le prix du jeton s'écarte de la monnaie fiduciaire sous-jacent, les arbitres ramèneront rapidement le prix au taux fixe.Le BUSD un autre stablecoin se négocie au-dessus d'un dollar par exemple. Les arbitragistes transforment les dollars américains en BUSD et les vendent plus cher sur le marché. Cela augmente l'offre de BUSD à vendre et ramène le prix à un dollar. Si le BUSD se négocie en dessous d'un dollar, les arbitragistes l'achètent et le convertissent en USD. Cela augmente la demande de BUSD et fait remonter son prix à un dollar.Les stablecoins adossées à des cryptomonnaies fonctionnent de la même manière que les monnaies stables adossées à des monnaies fiduciaires. Mais au lieu d'utiliser des dollars ou une autre monnaie comme réserve, ce sont des cryptomonnaies qui servent de garantie. Le marché des cryptomonnaies étant très volatil, les monnaies stables adossées à des cryptomonnaies surcollatéralisent généralement les réserves pour se prémunir contre les fluctuations de prix.Les stablecoins adossées à des cryptomonnaies utilisent des contrats intelligents pour gérer la frappe et la combustion. Cela rend le processus plus fiable car les utilisateurs peuvent vérifier les contrats de manière indépendante. Cependant, certaines cryptomonnaies stables sont gérées par des organisations autonomes décentralisées (DAO), où la communauté peut voter pour des changements dans le projet. Dans ce cas, vous devrez vous impliquer ou simplement faire confiance à la DAO pour prendre les meilleures décisions.Prenons un exemple. Pour monnayer 100 dollars d'une DAI fixée en USD, vous devrez fournir 150 dollars de cryptomonnaie à 1,5 fois la garantie. Une fois que vous avez votre DAI, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Vous pouvez le transférer, investir avec, ou simplement le garder. Si vous voulez récupérer votre garantie, vous devrez rembourser les 100 DAI. Cependant, si votre garantie tombe en dessous d'un certain ratio de garantie ou de la valeur du prêt, elle sera liquidée.Lorsque le stablecoin est inférieur à 1 dollar, des mesures incitatives sont créées pour que les détenteurs rendent leur stablecoin en échange de la garantie. Lorsque le stablecoin est supérieur à 1 dollar, les utilisateurs sont incités à créer le jeton, ce qui augmente son offre et fait baisser le prix. DAI est un exemple, mais toutes les cryptomonnaies stables reposent sur un mélange de théorie des jeux et d'algorithmes sur la chaîne pour inciter à la stabilité des prix.Les stablecoins algorithmiques adoptent une approche différente en supprimant le besoin de réserves. Au lieu de cela, des algorithmes et des contrats intelligents gèrent l'approvisionnement des jetons émis. Ce modèle est beaucoup plus rare que les monnaies stables adossées à des cryptomonnaies ou à des monnaies fiduciaires et plus difficile à gérer.Essentiellement, un système de stablecoins algorithmique réduira l'offre de jetons si le prix tombe en dessous de la monnaie fiduciaire qu'il suit. Cela peut se faire par le biais d'un jalonnement verrouillé, d'une combustion ou de rachats. Si le prix dépasse la valeur de la monnaie fiduciaire, de nouveaux jetons entrent en circulation pour réduire la valeur du stablecoin.Les jetons Tether sont appelés des stablecoins car ils offrent une stabilité de prix puisqu'ils sont liés à une monnaie fiduciaire. Ils offrent ainsi aux traders, aux commerçants et aux fonds une solution à faible volatilité pour sortir de leurs positions sur le marché.Tous les jetons Tether sont arrimés à 1 pour 1 avec une monnaie fiduciaire correspondante (par exemple, 1 USD₮ = 1 USD) et sont soutenus à 100 % par les réserves de Tether. En tant qu’entreprise, Tether Limited publie un registre des actifs de réserve actuels. Historiquement, la société affirmait que chaque coin était adossée à un dollar américain, mais depuis le 14 mars 2019, elle a modifié son adossement pour inclure les prêts aux entreprises affiliées.Crypto.com, la plateforme de cryptomonnaies, a annoncé le 15 octobre de l’année dernière qu'elle avait signé un engagement de pré-enregistrement avec la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) au Canada.Cette signature, reconnue par la CVMO et toutes les juridictions canadiennes par le biais d'une initiative conjointe des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), fait de Crypto.com la première plateforme mondiale de cryptomonnaies opérant actuellement en conformité avec cet engagement réglementaire au Canada.Selon les termes de l'accord, Crypto.com s'engage à travailler avec la CVMO pour offrir une série de produits et de services en pleine conformité avec la réglementation canadienne. Cet engagement s'appuie sur la réglementation existante de Crypto.com au Canada sous l'égide du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).En rendant sa décision, la CVMO n'a jamais expliqué les raisons de son interdiction de Tether. Cependant, un document rendu public le 17 février 2021 indique que « les seuls dollars américains détenus par Tether, prétendument en garantie des quelque 442 millions de tethers en circulation, sont les quelque 61 millions de dollars déposés à la Banque de Montréal. » Pendant ce temps, les experts ont de temps en temps mis en doute l'authenticité des réserves de Tether et de ses audits.Actuellement, toutes les bourses de cryptomonnaies potentielles doivent s'inscrire auprès de l'OCRCVM si elles veulent exercer leurs activités au Canada. Des bourses telles que Binance, Bybit et Huobi ont été confrontées dans le passé à des problèmes avec la CVMO concernant leur statut réglementaire. En réponse à ce développement, un porte-parole de Tether a commenté :« Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et leurs commissions des valeurs mobilières membres ont commencé à publier des directives en 2021 concernant les exigences pour les échanges réglementés sur la question du support des stablecoins, à l'époque particulièrement liés à l'USDt. Le sujet vient de refaire surface suite à la nécessité pour Crypto.com de se conformer aux exigences réglementaires canadiennes. »Le porte-parole a en outre expliqué que si le Canada n'est « pas un marché principal pour Tether », l'entreprise veillera à ce que ses produits puissent être utilisés au-delà de toute frontière. « Cela étant dit, nous pouvons voir comment le Canada évolue plus agressivement sur les réglementations crypto que la plupart des autres pays. Nous pensons qu'il faut encourager une approche plus juste, ouverte et tournée vers l'avenir en matière d'accès financier. »Quel est votre avis sur le sujet ?