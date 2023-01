Envoyé par Fondation Apache Envoyé par L'Apache Software Foundation (ASF) a été constituée en 1999 par les membres originaux du groupe Apache, 21 personnes du monde entier qui ont supervisé le développement du serveur HTTP Apache, créé en 1995.



Le co-fondateur Brian Behlendorf a d'abord proposé le nom "Apache" pour le serveur. Le nom « Apache » a été choisi par respect et par appréciation pour les personnes et les tribus qui se désignent comme « Apache ».



Au fur et à mesure que le serveur HTTP Apache se développait à partir de correctifs appliqués au serveur NCSA, un jeu de mots sur le nom s'est rapidement répandu parmi les membres de la communauté, la rumeur étant que "Apache" signifiait en fait « un serveur "inégal" ». Au fil du temps, la popularité de l'histoire « A Patchy Server » a augmenté : la rumeur est devenue une tradition et la tradition est devenue une légende.



Dans « Trillions and Trillions Served », le documentaire de 2020 sur l'ASF, Brian explique la philosophie derrière son choix du nom « Apache ».



À l'occasion, nous avons été interrogés sur des allégations concernant l'utilisation du nom « Apache » par les communautés amérindiennes Apache. Au cours de ses vingt-cinq années d'utilisation « d'Apache » dans le cadre de son nom, l'ASF n'a jamais été impliquée dans un différend juridique avec des communautés amérindiennes ou toute autre partie en relation avec l'utilisation du nom « Apache ».



Nous sommes honorés que les logos de l'Apache Software Foundation et de l'incubateur Apache soient répertoriés sur le site Web officiel de la chambre de commerce de la nation Apache.

Mais Natives in Tech dénonce une appropriation

Envoyé par Brian Behlendorf Envoyé par J'ai suggéré le nom Apache en partie parce que les technologies Web à l'époque qui se lançaient s'appelaient cyber ceci ou spider cela ou quelque chose sur ces thèmes et j'avais la sensation que nous avions besoin de quelque chose d'un peu plus intéressant, un peu plus romantique. Sans être quelqu'un qui s'approprie de la culture des autres ou quelque chose qui y ressemble, je venais de voir un documentaire sur Geronimo et les derniers jours d'une tribu amérindienne appelée les Apaches, vous voyez, qui ont succombé à l'invasion de l'Ouest, des États-Unis, et ils étaient la dernière tribu à abandonner leur territoire et pour moi, cela représentait presque de manière romantique ce que je sentais que nous faisions avec ce projet de serveur Web…

Tribu Apache de l'Oklahoma Fort Sill Tribu Apache de l'Oklahoma Jicarilla Apache Nation, Nouveau-Mexique Tribu Mescalero Apache de la réserve de Mescalero, Nouveau-Mexique Tribu San Carlos Apache de la réserve de San Carlos, Arizona Tribu Tonto Apache d'Arizona Tribu Apache de White Mountain de la réserve de Fort Apache, Arizona Nation Yavapai-Apache de la réserve indienne de Camp Verde, Arizona

Conclusion

Les questions d'appropriation ne sont pas nouvelles pour les peuples autochtones aux États-Unis et dans le monde. Les organisations à but non lucratif sont des organisations de services. Ils devraient être tenus à un niveau plus élevé lorsqu'il s'agit d'interagir avec des communautés historiquement exclues. À cette fin, Natives in Tech est une organisation de services de centaines d'Autochtones en technologie qui participent activement à réimaginer ce monde comme un lieu où les identités des peuples autochtones sont respectées, dans tous les domaines, y compris le génie logiciel.



Apache est apparu en avril 1995. Au début, il s'agissait d'une collection de correctifs et d'additions au serveur NCSA HTTPd, qui était dans le domaine public et le serveur HTTP alors le plus répandu. De cette origine, de nombreuses personnes affirment que le nom Apache vient de a patchy server, soit « un serveur rafistolé ». Par la suite, Apache a été complètement réécrit, de sorte que, dans la version 2, il ne reste pas de trace de NCSA HTTPd.Au début, Apache était la seule alternative sérieuse et libre au serveur HTTP de Netscape (iPlanet, maintenant Sun ONE). Depuis avril 1996, selon l'étude permanente de Netcraft5, Apache est devenu le serveur HTTP le plus répandu sur Internet.À propos de son nom, la fondation explique que :Ci-dessous un extrait de leur billetIl n'est pas rare d'apprendre que des entités non autochtones s'approprient la culture autochtone, mais aucune d'entre elles n'est aussi grande, prestigieuse ou connue quel'est dans les cercles du logiciel. Ils sont connus pour la licence logicielle Apache®, une licence logicielle open source, et le serveur HTTP Apache®, qui est utilisé presque partout pour envoyer des requêtes proxy aux serveurs entrants. L'entité à but non lucratif a été créée en 1999. L'un des fondateurs, Brian Behlendorf, décrit comment il en est venu à choisir le nom Apache dans le documentaire « Trillions and Trillions Served » :Cette présentation « romantique » spaghetti-western franchement dépassée d'une communauté vivante et dynamique passée pour morte et disparue afin de construire une entreprise technologique « pour le plus grand bien » est aussi ignorante qu'offensante.L'effacement autochtone est le processus systématique d'opposition, de suppression, de recadrage et de sape de la présence autochtone, passée et présente, dans le récit historique plus large dont elle est issue et continue d'exister. Il y a plusieurs choses que dit Behlendorf qui perpétuent ce processus de manière profonde et inquiétante. Par exemple, Behlendorf dit « les derniers jours de » pour encadrer l'existence d'Apache comme appartenant au passé par opposition au présent. Cet effacement enlève à l'auteur de l'effacement la responsabilité de reconnaître les peuples autochtones ici et maintenant et de tenir compte du fait que leurs actions sont une extension de l'entité coloniale contre laquelle les Apaches se sont battus. Il existe actuellement 8 tribus reconnues au niveau fédéral qui portent le nom Apache et représentent des milliers et des milliers de personnes vivantes et qui respirent :Les organisations qui disent soutenir les peuples autochtones tout en utilisant un langage de type effacement sont nuisibles et contre-productives. Ce type d'effacement mine la capacité des Autochtones et des non-Autochtones à travailler ensemble. Elle menace également des droits essentiels concernant la souveraineté, l'autodétermination et le respect des Autochtones. En fin de compte, cela sape le travail de la Fondation pour mieux servir les communautés marginalisées.La romance de la culture autochtone est un autre thème de la déclaration de Behlendorf ci-dessus. Romantiser, c'est présenter les sociétés autochtones du passé comme pures, respectueuses et simples. Cependant, les sociétés autochtones étaient, et sont toujours, complexes et pleines des nombreuses contradictions que l'on retrouve dans les sociétés modernes. Ce stéréotype des peuples autochtones est nocif. Il catégorise les peuples autochtones dans les limites du stéréotype qui leur est imposé, ce qui rend difficile pour les peuples non autochtones de les voir différemment. Cela éloigne également les peuples autochtones de la technologie moderne, ce que représente précisément la Fondation. En plus de représenter une époque « plus simple », les noms et images autochtones sont également utilisés pour représenter l'esprit « guerrier ». C'est pourquoi de nombreuses équipes sportives et d'innombrables autres collèges et écoles primaires utilisent l'imagerie « indienne » pour les représenter sur le « champ de bataille ».Romantiser les cultures autochtones est une façon de les présenter comme statiques plutôt que dynamiques. Il ne reconnaît pas non plus les années de guerre, l'assimilation forcée et d'autres politiques défavorables intégrées comme un traumatisme historique à travers les générations et jusqu'à ce jour. Les organisations qui disent soutenir les peuples autochtones mais qui n'ont aucun lien réel avec eux, s'appuyant plutôt sur des stéréotypes historiques, ne parviennent pas à être des alliées de ceux qu'elles tentent d'imiter.Des informations supplémentaires sur le nom peuvent être trouvées sur le site Web de la fondation. La fondation décrit comment ils font les choses comme « The Apache® Way », leur logo est une plume, et la société est même allée jusqu'à déposer le nom Apache®. En lisant la page À propos de notre nom, ils disent :En n'énumérant pas les nations Apache, ils ne reconnaissent pas et ne respectent pas la provenance et l'origine du nom, évitant ainsi toute responsabilité que la fondation devrait avoir envers eux.Cela suppose que l'une des 8 nations Apache veuille donner une légitimité à la revendication de la marque de The Apache® Software Foundation, en particulier, dans un système judiciaire qui a historiquement statué contre la souveraineté des peuples autochtones. En imaginant l'impact d'une telle décision de justice sur la culture, on comprend à quel point il serait risqué, pour ne pas dire coûteux, de la contester.Une fondation de la taille d'Apache® devrait être en mesure de démontrer son soutien au-delà d'une page d'un seul site Web offrant un tampon en caoutchouc. Toute indifférence envers ce fait démontre une vision déformée de la relation de la fondation avec les peuples historiquement marginalisés.demande à la Fondation Apache de changer son nom :Sources : Natives in Tech Que pensez-vous de l'argumentation de Natives in Tech ?Apache Foundation devrait-elle, selon vous, changer de nom ? Pourquoi ?Une plainte en justice est-elle susceptible d'aboutir ?Après autant d'années d'existence de l'Apache Foundation, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette sortie d'une partie de la communauté amérindienne ?Vous souciez-vous que le nom d'un outil que vous utilisez soit inspiré par une culture quelconque ? Dans quelle mesure ?