Des modèles de drones ont vu le jour pendant la Seconde Guerre mondiale

Les États-Unis interdisent à ses équipes d'utiliser des drones DJI

Les États-Unis imposent des restrictions en matière de contrôle des exportations vers l'Iran

Un jeu de taupe qui vaut la peine d'être joué

Une « attaque prolongée » avec des drones iraniens

Voici, ci-dessous, quelques commentaires des entreprises identifiées par les Ukrainiens

Un drone est un aéronef sans pilote. Les drones sont plus officiellement connus sous le nom de véhicules aériens sans pilote (UAV) ou de systèmes d'aéronefs sans pilote. Essentiellement, un drone est un robot volant qui peut être contrôlé à distance ou voler de manière autonome en utilisant des plans de vol contrôlés par logiciel dans ses systèmes intégrés, qui fonctionnent en conjonction avec des capteurs embarqués et un système de positionnement global (GPS).Si les drones sont aujourd’hui utilisés dans une série de rôles civils, ils sont le plus souvent associés à l'armée. Ils étaient initialement utilisés pour le tir anti-aérien, la collecte de renseignements et, de manière plus controversée, comme plateformes d'armement.La Maison Blanche aurait créé un groupe de travail à l'échelle de l'administration pour enquêter sur la façon dont la technologie américaine et occidentale - allant des petits équipements comme les semi-conducteurs et les modules GPS aux pièces plus grandes comme les moteurs - a fini dans les drones iraniens. Sur les 52 composants que les Ukrainiens ont retirés du drone iranien Shahed-136, 40 semblent avoir été fabriqués par 13 entreprises américaines différentes, selon l'évaluation. Les 12 autres composants auraient été fabriqués par des entreprises au Canada, en Suisse, au Japon, à Taïwan et en Chine.Des modèles de drones ont vu le jour pendant la Seconde Guerre mondiale, utilisés à la fois pour former les canonniers antiaériens et pour effectuer des missions d'attaque. L'Allemagne nazie a produit et utilisé divers drones pendant la guerre, comme l'Argus As 292 et la bombe volante V-1 équipée d'un moteur à réaction. Un certain nombre de modules de calcul spécifiques ont été identifiés comme "indispensables" dans toute application réelle des drones. Au-dessus de ces modules, plusieurs applications seront exécutées et fourniront des services spécifiques à d'autres applications.Après la Seconde Guerre mondiale, le développement s'est poursuivi avec des engins tels que le JB-4 américain (utilisant un guidage par télévision/radio-commande), le GAF Jindivik australien et le Firebee I de Teledyne Ryan en 1951, tandis que des sociétés comme Beechcraft ont proposé leur modèle 1001 à la marine américaine en 1955. Néanmoins, ils ne sont guère plus que des avions télécommandés jusqu'à la guerre du Vietnam.En 1959, l'armée de l'air américaine, inquiète de perdre des pilotes au-dessus d'un territoire hostile, a commencé à planifier l'utilisation d'avions sans équipage. La planification s'est intensifiée après que l'Union soviétique a abattu un U-2 en 1960. En quelques jours, un programme de drones hautement classifié a été lancé sous le nom de code "Red Wagon". L'affrontement d'août 1964 dans le golfe du Tonkin entre des unités navales des États-Unis et de la marine nord-vietnamienne a lancé les drones hautement classifiés de l'Amérique (Ryan Model 147, Ryan AQM-91 Firefly, Lockheed D-21) dans leurs premières missions de combat de la guerre du Vietnam. Lorsque le gouvernement chinois a montré des photographies de drones américains abattus via Wide World Photos, la réponse officielle des États-Unis a été « pas de commentaire ».Le département américain de la défense (DoD) a ajouté plus d'une douzaine d'entreprises chinoises, dont le plus grand fabricant de drones au monde, à une liste noire d'entreprises ayant des liens présumés avec l'armée chinoise, ouvrant ainsi la voie à des restrictions sur leurs activités. Le géant chinois des drones DJI sur la liste noire des liens militaires fait partie des 13 sociétés chinoises ajoutées à la liste qui ouvre la voie aux sanctions. « La société est pourtant le seul fabricant de drones à déconseiller l'utilisation de ses appareils à des fins militaires », déclare le porte-parole de DJI.La société DJI Technology, basée à Shenzhen, qui contrôlerait plus de la moitié du marché mondial des drones commerciaux, DJI est l'une des 13 entreprises inscrites sur la liste noire du Pentagone , rapporte Al Jazeera. L'action contre DJI a servi de signal aux investisseurs pour qu'ils se tiennent à l'écart de l'entreprise, a affirmé l'analyste Charles Rollet du groupe de recherche sur la surveillance IPVM en Pennsylvanie.« DJI avait déjà été ajouté par le Trésor américain à la liste des sociétés non-SDN du complexe militaro-industriel chinois en décembre 2021, ce qui interdisait les investissements américains dans cette entreprise. La liste du DoD confirme donc que le gouvernement américain considère fermement que DJI contribue à l'armée de la République populaire de Chine (RPC) », a déclaré Rollet.« DJI n'entre dans aucune des catégories définies par la loi pour figurer sur cette liste. DJI n'est pas une entreprise militaire en Chine, aux États-Unis ou ailleurs. DJI n'a jamais conçu ou fabriqué d'équipement de qualité militaire, et n'a jamais commercialisé ou vendu ses produits à des fins militaires dans aucun pays. Au contraire, nous avons toujours développé des produits au bénéfice de la société et pour sauver des vies. Nous sommes prêts à contester formellement notre inclusion sur la liste. »DJI est une société chinoise créée en 2006 par Frank Wang. Elle est née dans la chambre d'internat de Frank Wang après qu'il ait reçu une bourse de l'Université des Sciences et des Technologies d'Hong Kong pour conduire une recherche sur les drones. DJI est le diminutif de Dà-Jiäng Innovations (qui veut dire « great frontier innovation » en Anglais). Le drone est dans l'ADN de la marque car les premiers produits commercialisés étaient des contrôleurs de vol pour drone. Ensuite, c'est tout naturellement que les drones ont commencé à être développés. Petit à petit, DJI a construit sa renommée et s'établit désormais comme le plus gros fabricant de drones au monde. La société se diversifie de plus en plus en intégrant par exemples des caméras embarquées, stabilisateurs professionnels ainsi que sur les stabilisateurs pour smartphones.L'armée américaine en août 2017 a temporairement interdit à ses équipes d'utiliser des drones DJI en raison de problèmes de cybersécurité. Le ministère de l'Intérieur en octobre 2019 a déclaré qu'il cesserait d'utiliser tout drone fabriqué en Chine ou fabriqué avec des pièces chinoises (ils utilisent des drones pour des utilisations cas la conservation de la faune et la surveillance des infrastructures). D'autres organisations privées ou d'autres branches du gouvernement ont suggéré ou mis en œuvre des interdictions sur les drones fabriqués par d'autres entreprises que les entreprises de drones américaines.Au début de 2020, l'administration Trump a préparé un décret visant à interdire à tous les départements et organismes fédéraux d'acheter ou d'utiliser des drones fabriqués à l'étranger, invoquant un risque pour la sécurité nationale. Bien que cette mesure ne concerne que DJI, elle est préoccupante pour l'ensemble de l'industrie des drones : des dizaines d'entreprises chinoises, dont DJI, ont été placées sur une liste commerciale restreinte en décembre 2020 en raison de préoccupations concernant les liens de DJI avec le gouvernement chinois. Le problème était le suivant : les drones utilisés par les agences gouvernementales sont en grande majorité fabriqués en Chine. Parmi ceux-ci, la plupart sont fabriqués par DJI.Depuis des années, les États-Unis imposent des restrictions et des sanctions sévères en matière de contrôle des exportations pour empêcher l'Iran de se procurer des matériaux haut de gamme. Aujourd'hui, les autorités américaines envisagent de renforcer l'application de ces sanctions, d'encourager les entreprises à mieux surveiller leurs propres chaînes d'approvisionnement et, ce qui est peut-être le plus important, d'essayer d'identifier les distributeurs tiers qui s'emparent de ces produits et les revendent à de mauvais acteurs.Adrienne Watson, porte-parole de la NSC, a déclaré dans un communiqué que « nous étudions les moyens de cibler la production iranienne de drones par le biais de sanctions, de contrôles à l'exportation et de discussions avec des entreprises privées dont les pièces ont été utilisées dans la production. Nous évaluons d'autres mesures que nous pouvons prendre en termes de contrôle des exportations pour restreindre l'accès de l'Iran aux technologies utilisées dans les drones. »Rien ne permet de penser que l'une ou l'autre de ces entreprises enfreint la législation américaine sur les sanctions et exporte sciemment sa technologie pour l'utiliser dans les drones. Même si de nombreuses entreprises promettent une surveillance accrue, il est souvent très difficile pour les fabricants de contrôler où ces pièces très omniprésentes finissent sur le marché mondial, ont déclaré des experts.L'évaluation des services de renseignement ukrainiens est une preuve supplémentaire que, malgré les sanctions, l'Iran trouve toujours une abondance de technologies disponibles dans le commerce. Par exemple, l'entreprise qui a construit le drone abattu, Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), est sous le coup de sanctions américaines depuis 2008.L'un des principaux problèmes est qu'il est beaucoup plus facile pour les responsables russes et iraniens de créer des sociétés écrans qu'ils utilisent pour acheter des équipements et échapper aux sanctions que pour les gouvernements occidentaux de découvrir ces sociétés écrans, ce qui peut parfois prendre des années, selon les experts.« C'est un jeu deou jeu de taupe. Et le gouvernement des États-Unis doit devenir incroyablement bon au jeu du, point final », a déclaré Gregory Allen, ancien fonctionnaire du Pentagone, qui est aujourd'hui directeur du projet de gouvernance de l'intelligence artificielle au Center for Strategic and International Studies. « Il s'agit d'une compétence essentielle de l'establishment de la sécurité nationale américaine - ou il vaudrait mieux qu'elle le devienne. »Allen, qui a récemment cosigné une enquête sur l'efficacité des contrôles des exportations américaines, a déclaré qu'en fin de compte, « il n'y a pas de substitut à des capacités internes robustes au sein du gouvernement américain. » Il a averti que ce n'était pas une tâche facile. L'industrie de la microélectronique s'appuie fortement sur des distributeurs et des revendeurs tiers difficiles à suivre, et les micropuces et autres petits dispositifs qui se retrouvent dans un si grand nombre de drones iraniens et russes ne sont pas seulement bon marché et largement disponibles, ils sont aussi facilement dissimulés.« Pourquoi les contrebandiers aiment-ils les diamants ? » dit Allen. « Parce qu'ils sont petits, légers et valent une tonne d'argent. Et malheureusement, les puces informatiques ont des propriétés similaires. » Le succès ne sera pas nécessairement mesuré en arrêtant 100 % des transactions, a-t-il ajouté, mais plutôt en rendant plus difficile et plus coûteux pour les mauvais acteurs d'obtenir ce dont ils ont besoin.Il est d'autant plus urgent d'empêcher l'Iran de fabriquer des drones que la Russie continue de les déployer en Ukraine avec une férocité implacable, ciblant à la fois des zones civiles et des infrastructures clés. Selon des responsables américains, la Russie se prépare également à créer sa propre usine pour les produire avec l'aide de l'Iran.Lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces ukrainiennes avaient abattu plus de 80 drones iraniens en deux jours seulement.Zelensky a également déclaré que l'Ukraine disposait de renseignements selon lesquels la Russie « planifie une attaque prolongée avec des Shaheds », pariant que cela conduira à « l'épuisement de notre peuple, de notre défense aérienne, de notre secteur énergétique ».Une enquête distincte sur les drones iraniens abattus en Ukraine, menée par le cabinet d'investigation britannique Conflict Armament Research, a révélé que 82 % des composants avaient été fabriqués par des sociétés basées aux États-Unis.Damien Spleeters, directeur adjoint des opérations chez Conflict Armament Research, a déclaré que les sanctions ne seront efficaces que si les gouvernements continuent de surveiller les pièces utilisées et la façon dont elles sont arrivées là. « L'Iran et la Russie vont essayer de contourner ces sanctions et vont essayer de changer leurs canaux d'acquisition », a déclaré Spleeters. « Et c'est précisément sur cela que nous voulons nous concentrer : aller sur le terrain et ouvrir ces systèmes, tracer les composants et surveiller les changements. »Des experts ont également déclaré que si le gouvernement américain veut renforcer l'application des sanctions, il devra consacrer davantage de ressources et embaucher plus d'employés qui pourront être sur le terrain pour traquer les vendeurs et les revendeurs de ces produits.« Personne n'a vraiment songé à investir davantage dans des agences telles que le Bureau of Industry Security, qui ont été pendant quelques décennies des parties vraiment endormies de l'establishment de la sécurité nationale des États-Unis », a déclaré Allen, du CSIS, en faisant référence à une branche du ministère du Commerce qui s'occupe principalement de l'application des contrôles à l'exportation. « Et maintenant, tout d'un coup, ils sont à l'avant-garde de la compétition technologique en matière de sécurité nationale, et ils ne reçoivent pas de ressources à distance dans cette veine. »Selon l'évaluation ukrainienne, parmi les composants de fabrication américaine trouvés dans le drone figurent près de deux douzaines de pièces fabriquées par Texas Instruments, notamment des microcontrôleurs, des régulateurs de tension et des contrôleurs de signaux numériques ; un module GPS de Hemisphere GNSS ; un microprocesseur de NXP USA Inc. et des composants de circuits imprimés d'Analog Devices et d'Onsemi. Ont également été découverts des composants fabriqués par International Rectifier - qui appartient désormais à la société allemande Infineon - et la société suisse U-Blox.Les entreprises qui ont commenté ont souligné qu'elles condamnaient toute utilisation non autorisée de leurs produits, tout en notant que la lutte contre le détournement et l'utilisation abusive de leurs semi-conducteurs et autres produits microélectroniques est un défi pour l'ensemble du secteur qu'elles s'efforcent de relever.« TI ne vend aucun produit en Russie, au Belarus ou en Iran », a déclaré Texas Instruments dans un communiqué. « TI se conforme aux lois et réglementations en vigueur dans les pays où nous opérons et collabore avec les organismes chargés de l'application de la loi si nécessaire et approprié. En outre, nous ne soutenons ni ne tolérons l'utilisation de nos produits dans des applications pour lesquelles ils n'ont pas été conçus. »Gregor Rodehuser, porte-parole du fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon, a déclaré que « notre position est très claire : Infineon condamne l'agression russe contre l'Ukraine. C'est une violation flagrante du droit international et une attaque contre les valeurs de l'humanité. » Il a ajouté que « en dehors de l'activité directe, il s'avère difficile de contrôler les ventes consécutives pendant toute la durée de vie d'un produit. Néanmoins, nous demandons à nos clients, y compris les distributeurs, de ne réaliser des ventes consécutives que dans le respect des règles applicables. »Analog Devices, une société de semi-conducteurs dont le siège social est situé dans le Massachusetts, a déclaré dans un communiqué qu'elle intensifiait ses efforts « pour identifier et contrer cette activité, notamment en mettant en œuvre des processus de surveillance et d'audit améliorés et en prenant des mesures coercitives le cas échéant... afin de contribuer à réduire la revente non autorisée, le détournement et l'utilisation abusive involontaire de nos produits ».Jacey Zuniga, directrice de la communication d'entreprise de la société de semi-conducteurs NXP USA, basée à Austin, au Texas, a déclaré que l'entreprise « respecte toutes les restrictions et sanctions applicables en matière de contrôle des exportations imposées par les pays dans lesquels nous opérons. Les applications militaires ne sont pas un domaine d'intérêt pour NXP. En tant que société, nous sommes farouchement opposés à ce que nos produits soient utilisés pour des violations des droits de l'homme. »Onsemi, société de fabrication de semi-conducteurs basée à Phoenix, Arizona, a également déclaré qu'elle respecte « les lois et règlements applicables en matière de contrôle des exportations et de sanctions économiques et ne vend pas directement ou indirectement à la Russie, au Belarus ou à l'Iran, ni à aucune organisation militaire étrangère. Nous coopérons avec les organismes chargés de l'application de la loi et les agences gouvernementales si nécessaire et approprié pour démontrer qu'Onsemi mène ses activités conformément à toutes les exigences légales et que nous nous tenons aux normes les plus élevées de conduite éthique. »Le fabricant suisse de semi-conducteurs U-Blox a également déclaré dans un communiqué que ses produits sont destinés à un usage commercial uniquement, et que l'utilisation de ses produits pour des équipements militaires russes « constitue une violation manifeste des conditions de vente d'u-blox applicables aux clients comme aux distributeurs. »Source : Services de renseignement ukrainiensQuel est votre avis surle sujet ?