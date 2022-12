Le nombre exact de faux comptes sur Twitter a été un point de discorde entre Musk et les anciens propriétaires de la plateforme cette année. Avant l'acquisition, Musk a passé des mois à affirmer que le nombre d'utilisateurs de Twitter était frauduleux en raison de la prépondérance des bots sur la plateforme. Il a maintenu qu'au moins 20 % des comptes Twitter étaient faux, tandis que le réseau social affirmait que ce nombre est de 5 %. Musk n'a pas été en mesure de prouver ses allégations, et alors qu'il devait faire face à la justice pour avoir renoncé à l'accord de rachat, il est brusquement revenu sur sa position et a conclu la transaction le 27 octobre.Dernièrement, Musk a affirmé que le problème était résolu, sans donner plus de détails. Comment y est-il parvenu ? Difficile d'y répondre. Il a ajouté que le nombre total d'utilisateurs avait augmenté sous sa direction. Depuis le rachat, Musk a couramment fait confiance aux sondages pour prendre des décisions importantes sur l'avenir de la plateforme. Par exemple, il a demandé à ses abonnés s'il devait rétablir le compte de l'ancien président américain Donald Trump qui avait été suspendu par l'ancienne direction pour incitation à la violence. Plus récemment, Musk a sondé ses abonnés pour savoir s'il devait renoncer à son poste de PDG de Twitter.Dans ce dernier cas, la majorité a voulu qu'il confie le poste de PDG de Twitter à une autre personne. Musk a affirmé qu'"il entendait suivre la volonté du peuple", mais a ajouté qu'il quittera la direction de l'entreprise dès qu'il aura trouvé une personne partageant sa vision pour l'avenir de Twitter. Cependant, selon Accountable Tech, les résultats des sondages de Musk sont peut-être biaisés ou manipulés par des bots. Accountable Tech a remis en cause les propos de Musk selon lesquels le nombre de bots sur la plateforme a diminué, mais le groupe a également déclaré que le nombre de faux comptes sur Twitter n'a jamais été aussi élevé que maintenant.Selon un rapport de Platformer, la guerre de Musk contre les bots a conduit Twitter à bloquer le trafic d'une trentaine d'opérateurs de téléphonie mobile dans le monde, coupant ainsi l'accès à des centaines de milliers de comptes dans la région Asie-Pacifique. Le blocage des opérateurs aurait depuis été annulé. Il y a quelques jours, en réponse à un utilisateur qui suggérait que seuls les abonnés de Twitter Blue - le niveau à 8 dollars par mois du réseau social qui accorde aux utilisateurs une coche bleue - devraient pouvoir voter sur les politiques de l'entreprise, Musk a répondu : « bon point. Twitter va procéder à ce changement ».« Non seulement les bots fleurissent sous Musk, mais il est maintenant plus facile que jamais d'utiliser des bots pour manipuler les sondages sur Twitter. Tant que Musk continuera à mettre les décisions majeures de la plateforme entre les mains de quiconque dispose de quelques dollars et de temps libre, Twitter n'est pas sûr et est vulnérable à la manipulation par de mauvais acteurs, y compris des gouvernements étrangers », a déclaré Nicole Gill, cofondatrice et directrice exécutive de Accountable Tech. Selon le groupe, les sondages peuvent être utilisés pour des questions triviales, comme aider à décider ce que l'on va manger pour le dîner.Pourtant, Musk les utilise pour déterminer l'avenir de Twitter, ce qui incite davantage les services à la demande à apprendre à manipuler cette fonctionnalité. « En règle générale, les décisions commerciales clés, comme celle de savoir si une personne doit ou non diriger une entreprise, sont prises par les conseils d'administration et les actionnaires, et non par les sondages Twitter. Si cette forme de prise de décision se poursuit, il est probable que les sondages puissent être la cible d'acteurs cherchant à manipuler la plateforme », a déclaré Lisa Kaplan, directrice générale d'Alethea, qui aide les entreprises à atténuer la menace de la désinformation.Deux anciens membres de l'équipe de confiance et de sécurité de Twitter ont déclaré que l'entreprise n'avait pas de garanties appropriées pour identifier et éradiquer les comportements inauthentiques et la manipulation des sondages Twitter. Twitter est capable de détecter les faux engagements sur le site, comme les commentaires qui ne proviennent pas de personnes réelles. Selon une personne connaissant ces outils, il existe des signaux techniques que les comptes automatisés laissent derrière eux, ce qui permet à Twitter de repérer l'activité et, éventuellement, de la supprimer. La personne a refusé d'être normée par peur de représailles.Selon certains experts, il semble qu'il n'y ait aucun moyen pour Twitter d'annuler les votes manipulés sur un sondage après sa fermeture. Yoel Roth, ancien responsable de la confiance et de la sécurité chez Twitter, a déclaré dans une interview que lorsque Twitter a lancé les sondages en 2015, "l'une des grandes discussions a porté sur les compromis entre l'intégrité et la vie privée - garder les journaux ou non. « Nous avons atterri du côté de la confidentialité, afin que Twitter ne sache pas qui a voté pour quoi. Les sondages sont plus susceptibles d'être manipulés que n'importe quoi d'autre sur Twitter », a déclaré Roth.En décembre, Accountable Tech a créé un compte fictif appelé @VoxPopuliVoxBot et a lancé plusieurs sondages pour analyser l'ampleur de la manipulation possible sur la fonctionnalité de Twitter. Dans le cadre de son sondage le plus populaire, l'étude d'Accountable Tech a révélé que 26 261 votes pouvaient être émis par des robots pour la modique somme de 57 dollars, les votes étant livrés dans les 24 heures. Selon les chercheurs d'Accountable Tech, pour mener à bien cette expérience, l'étude a fait appel à des services de manipulation facilement disponibles et loués, originaires de Russie, d'Inde et de Turquie.« Les sondages sur Twitter sont-ils fiables ? », a tweeté le compte fictif @VoxPopuliVoxBot le 16 décembre. Les chercheurs ont tenté de déterminer s'il était possible d'acheter de faux votes à grande échelle, en ciblant un demi-million à un million de votes à livrer en 24 heures, mais les services de manipulation n'avaient pas cette capacité. Si les services de manipulation loués augmentaient leur bande passante, les chercheurs ont estimé qu'il en coûterait de 2 600 à 3 600 dollars pour lancer un sondage populaire à cette échelle. Les chercheurs ont également acheté de faux commentaires, likes et abonnés sur leur compte factice.Afin de vérifier si les votes manipulés fonctionnaient sur un sondage en direct, les auteurs de l'étude ont également acheté en décembre des votes sur un sondage mené par Tim Gionet, personnalité médiatique d'extrême droite nationaliste blanche. Ce dernier gère un compte appelé @bakedalaska sur Twitter, qui a récemment été réintégré sur la plateforme dans le cadre de l'"amnistie générale" de Musk pour les comptes interdits - une autre décision politique prise par Musk après avoir organisé un sondage. Dans le cadre de son sondage, Gionet a demandé à son public le 14 décembre s'il devait utiliser une insulte raciste sur Twitter.Les chercheurs affirment avoir acheté 2 000 votes pour les options "oui" et "non", afin de neutraliser l'influence sur le sondage, mais de prouver que la manipulation était réalisable. Cela a coûté 13 dollars, et le sondage a été clôturé avec les votes des deux options comptabilisés dans les résultats finaux. « Le peuple a parlé », a tweeté Gionet le 15 décembre, après que 52 % des 11 764 votes comptés ont indiqué l'option "non". Il s'est fait l'écho de la déclaration latine souvent utilisée par Musk après la réalisation de sondages sur Twitter, qui signifie en gros que la voix du peuple est la voix de Dieu : "Vox Populi, Vox Dei".Musk, pour sa part, a étendu son utilisation des sondages au-delà des questions liées à Twitter. Le 21 décembre, il a demandé si le Congrès devait approuver un projet de loi sur les dépenses fédérales de 1 700 milliards de dollars. Après que 71 % d'entre eux ont voté non, Musk a partagé le résultat avec les dirigeants du Sénat. « Le peuple a parlé », a-t-il tweeté.Que pensez-vous des résultats de l'étude d'Accountable Tech ?Que pensez-vous des sondages sur Twitter ? Les résultats sont-ils fiables ?Pensez-vous que Twitter est en mesure d'éradiquer les faux comptes de la plateforme ?Que pensez-vous des propos de Musk selon lesquels le problème des bots sur Twitter est résolu ?