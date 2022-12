Le groupe géré par Apple est décrit dans une brochure, selon le CWA, comme « un groupe de travail spécialisé qui peut être utilisé comme un moyen formel pour les employés et les dirigeants de fournir des commentaires sur les initiatives, les politiques et les pratiques à la fois locales et à l'échelle de l'organisation de détail ». Le CWA affirme qu'Apple s'est opposé tout au long de l'année aux efforts des travailleurs pour s'organiser en vue d'obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail et « a choisi de créer un syndicat contrôlé par l'entreprise afin d'inciter les travailleurs à ne pas s'organiser de manière indépendante » plutôt que de négocier.Les efforts récents des employés d'Apple pour s'organiser ont commencé en 2021 avec le lancement du mouvement #AppleToo et le groupe AppleTogether qui s'en est suivi. En février 2022, selon le Washington Post, il y avait au moins deux sites Apple Store qui se préparaient à se syndiquer et six autres qui envisageaient de le faire. Avec le site Web AppleToo, l'objectif était de recueillir des témoignages de travailleurs à tous les niveaux de l'organisation qui ont été victimes de harcèlement ou de discrimination. Nous pouvons y lire :« Pendant trop longtemps, Apple a échappé à un examen public. La vérité est que pour de nombreux employés d'Apple - une réalité à laquelle sont confrontés de manière disproportionnée nos collègues noirs, autochtones et autres issus de groupes ethniques, de genre et historiquement marginalisés - la culture du secret crée une forteresse opaque et intimidante. Lorsque nous insistons pour que nous rendions des comptes et que nous réparions les injustices persistantes dont nous sommes témoins ou que nous subissons sur notre lieu de travail, nous sommes confrontés à un schéma d'isolement et de dégradation. »The Information a publié en 2020 un rapport indiquant que le témoignage d'anciens employés d'Apple et des présentations et données internes de l'entreprise ont montré qu'Apple n'a pas réussi à responsabiliser ses partenaires industriels en Chine après que le gouvernement chinois ait adopté une nouvelle loi limitant le recours aux travailleurs temporaires dans les usines. Apple était parfaitement conscient qu'à partir de 2014, ses fournisseurs violaient le droit du travail chinois, mais n'a rien fait parce qu'il ne voulait pas mettre un frein à ses lancements de produits ou augmenter les coûts.Les employés, ainsi que les présentations internes de l'entreprise, ont suggéré que la société technologique ne faisait pas grand-chose pour empêcher ses fournisseurs d'enfreindre le droit du travail. Ils ont déclaré qu'Apple craignait que la règle n'augmente les coûts, ne retarde le lancement de ses nouveaux appareils et ne draine ses ressources. Trois des anciens employés travaillaient au sein de l'équipe d'Apple chargée de la responsabilité de l'approvisionnement, qui surveille les violations et applique les sanctions. Le quatrième ex-employé était un cadre supérieur qui connaissait bien ses opérations en Chine, selon le rapport.En avril de cette année, les travailleurs du magasin phare d'Apple, Grand Central Terminal, à Manhattan, ont commencé à recueillir officiellement des signatures pour former un syndicat , selon un site Web récemment mis à jour lancé par les organisateurs, ouvrant la voie à une confrontation entre le fabricant d'iPhone et les employés qui les vendent.Les organisateurs, qui se sont surnommésdisent avoir voté le 21 février pour s'affilier à, un syndicat national qui a soutenu les efforts de syndicalisation réussis des employés de Starbucks à travers le pays, selon le site. Les personnes impliquées dans l'effort de syndicalisation ont déclaré qu'elles avaient enduré des mois d'efforts de la part d'Apple pour convaincre les employés que la syndicalisation était une mauvaise idée, accusant l'entreprise de tactiques de «*casse-syndicat*». Maintenant, ils distribuent des cartes de signature aux membres potentiels du syndicat.Si les organisateurs de Fruit Stand Workers United réussissaient à rassembler suffisamment de voix pour former un syndicat, le site de Grand Central deviendrait le premier des magasins Apple à le faire. Cela ajouterait la société de Cupertino, en Californie, à une liste croissante de mastodontes, dont Amazon, Starbucks et Activision-Blizzard, confrontés à une vague d'efforts de syndicalisation dans un paysage du travail qui a fondamentalement changé à la suite de la pandémie mondiale. Au moins trois autres points de vente Apple sont en train de former un syndicat, selon des employés qui se sont exprimés sous couvert d'anonymat pour conserver leur emploi.Plus tôt en août de cette année, plus d'une douzaine d'employés ont affirmé que l'équipe RH fait passer la réputation de l'entreprise avant le bien-être des travailleurs , décrivant des cas d'agression sexuelle.Megan Mohr avait cinq ans de carrière chez Apple quand, en 2013, un collègue masculin a profité d'elle après une nuit platonique passée à boire ensemble. Après que le collègue l'a conduite chez elle et l'a aidée à entrer, elle s'est brièvement endormie avant de se réveiller. Le collègue avait enlevé sa chemise et son soutien-gorge. Il prenait des photos et souriait. Cette histoire est basée sur des entretiens et des discussions avec des employés, des courriels internes de l'équipe des ressources humaines d'Apple, quatre contrats de départ rédigés par des avocats d'Apple et des commentaires anonymes d'employés.Les femmes qui se sont exprimées ne représentent qu'une infime partie des 165 000 employés d'Apple dans le monde. Et l'entreprise a montré sa détermination à donner du pouvoir aux travailleuses dans une Silicon Valley longtemps critiquée pour sa « bro culture ». Son rapport annuel sur l'inclusion et la diversité indique que l'entreprise « construit une culture où chacun a sa place », et fait état d'une augmentation de 87 % du nombre d'employées occupant des postes de direction dans le monde entre 2014 et 2021.Mohr avait déjà eu une mauvaise expérience avec les ressources humaines. Connues en interne sous le nom de People group d'Apple, lorsqu'un autre collègue s'était introduit dans ses comptes et l'avait harcelée, ce qui l'avait amenée à porter plainte auprès de la police. Les RH ne l'ont pas écoutée ou ne l'ont pas aidée, dit-elle, alors cette fois-ci, elle n'a pas pris la peine de le faire. « J'avais peur des représailles et je savais que les RH n'auraient pas eu mon intérêt en tête », dit-elle.La plainte du Communications Workers of America indique également qu'Apple a organisé « une réunion obligatoire avec un public captif au cours de laquelle son représentant a déclaré qu'[Apple] refuserait de négocier sur certains sujets si un syndicat était formé ». Au cours de cette réunion, indique la plainte, un responsable de magasin Apple a affirmé que les travailleurs ne pouvaient pas négocier sur des questions opérationnelles et a menacé de priver les employés de la possibilité d'avoir des conversations personnelles avec leur responsable.Dans un mémo publié en avril, l'avocate générale du(NLRB), Jennifer Abruzzo, a demandé au NLRB « de considérer que les réunions obligatoires au cours desquelles les employés sont contraints d'écouter le discours de l'employeur concernant l'exercice de leurs droits statutaires en matière de travail, y compris les réunions en audience captive, constituent une violation de la loi sur les relations de travail nationales ».Les employés de l'Apple Store de Cumberland Mall, à Atlanta, ont déposé une demande d'élection syndicale en avril, mais ont ensuite retiré cette demande et ont allégué qu'Apple s'était livrée à un démantèlement syndical illégal. Il y a dix jours, le NLRB a estimé qu'il était probable qu'Apple ait violé la loi en ce qui concerne l'effort d'organisation d'Atlanta, ce qui met la pression sur Apple pour qu'elle accepte un règlement.À St Louis, dans le Missouri, les employés d'un Apple Store ont retiré leur demande de vote sur un syndicat, en raison de l'hostilité de la direction d'Apple. Les travailleurs ont ensuite demandé au NLRB de rejeter l'effort d'organisation de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale, au motif qu'il n'offrirait aucun avantage substantiel.Source : Plainte du Communications Workers of America Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de cette initiative d'Apple ?Êtes-vous pour ou contre la syndicalisation en entreprise ?