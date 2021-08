Les employés d'Apple lancent AppleToo, un site Web pour recueillir des témoignages de discrimination et de harcèlement sur le lieu de travail

Alors que nous examinons les diverses actions, politiques et déclarations de Cupertino affectant le consommateur, nous pourrions perdre de vue les employés. De temps en temps, un reportage survient à propos de Cupertino qui est poursuivi pour harcèlement ou discrimination. Grâce à la culture du secret d'Apple, nous ne le remarquons même pas le plus souvent. Un groupe d'employés d'Apple veut changer cela et améliorer leur lieu de travail. Ils se sont regroupés dans un nouveau mouvement appelé AppleToo. Avec le site Web AppleToo, l'objectif est de recueillir des témoignages de travailleurs à tous les niveaux de l'organisation qui ont été victimes de harcèlement ou de discrimination.Nous pouvons y lire :« Pendant trop longtemps, Apple a échappé à un examen public. La vérité est que pour de nombreux employés d'Apple - une réalité à laquelle sont confrontés de manière disproportionnée nos collègues noirs, autochtones et autres issus de groupes ethniques, de genre et historiquement marginalisés - la culture du secret crée une forteresse opaque et intimidante. Lorsque nous insistons pour que nous rendions des comptes et que nous réparions les injustices persistantes dont nous sommes témoins ou que nous subissons sur notre lieu de travail, nous sommes confrontés à un schéma d'isolement et de dégradation.Nous avons épuisé toutes les voies internes. Nous avons discuté avec nos dirigeants. Nous sommes passés à l'équipe People. Nous sommes allés jusqu'aux responsables des affaires. Mais rien n'a changé.« Un groupe d'employés d'Apple s'est réuni pour s'organiser et se protéger. Nous demandons à nos collègues Apple qui souhaitent voir un réel changement chez Apple de partager leurs histoires. Lorsque nos histoires sont rassemblées et présentées ensemble, elles aident à exposer des schémas persistants de racisme, de sexisme, d'iniquité, de discrimination, d'intimidation, de répression, de coercition, d'abus, de punition injuste et de privilège incontrôlé.« Noustravailler ensemble, en tant que collègues - Corporate, AppleCare et Retail*; salarié et travailleurs à l'heure*; à temps partiel et à temps plein - pour exiger un changement systémique dans notre lieu de travail. Nous partageons tous une place dans l'Annuaire, et pourtant, nous ne partageons pas le même traitement, et n'avons pas tous les mêmes droits.« Connectez-vous avec nous pour partager votre propre expérience, restez informés ou faire front commun en guise de solidarité avec d'autres employés Apple actuels ou anciens. Unis, nous pouvons collaborer pour créer un lieu de travail plus sain.« Nous travaillons ensemble pour rédiger une déclaration en notre nom, reflétant nos histoires et un aperçu des changements que nous attendons d'Apple ».Les organisateurs ont lancé le site Web, ouvert le compte Twitter et ont envoyé la nouvelle sur un serveur Discord de 200 personnes pour les employés et les sous-traitants d'Apple.Cher Scarlett, une ingénieure et militante Apple impliquée dans l'effort d'organisation, a publié le site Web sur deux canaux internes Slack – #allies4change et #women-in-swe –.Le site Web comprend également un lien vers une enquête sur la transparence des salaires, créée par l'ingénieur Apple Cher Scarlett, qui vise à offrir aux employés un meilleur aperçu de la structure de rémunération de l'entreprise pour aider à donner aux « employés minoritaires et aux employés potentiels la confiance nécessaire pour négocier des salaires et des primes équitables ». Elle a noté que : « Deux enquêtes sur la transparence salariale ont été fermées au cours des 6 derniers mois chez Apple. Je ne serai pas intimidé. Nous avons le droit de collecter ces données entre nous. Il y a une nouvelle enquête, volontaire et totalement anonyme ».La responsable principale du programme d'ingénierie d'Apple, Ashley Gjøvik, a déclaré qu'elle avait été placée en congé administratif rémunéré à durée indéterminée au début du mois après avoir fait part de ses préoccupations concernant le sexisme, l'hostilité sur le lieu de travail et les conditions de travail dangereuses.Gjøvik a depuis lancé un site Web détaillant ses expériences avec Apple remontant à décembre 2020.Source : Apple Too Twitter Apple Too , Ashley ( twitter Que pensez-vous de cette initiative ?Que pensez-vous de celle de Cher Scarlett, notamment son enquête sur la transparence des salaires ?A-t-elle selon vous des chances d'aboutir ? Dans quelle mesure ?