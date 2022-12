YouGov mène des enquêtes quotidiennes pour tester la perception qu'ont les consommateurs de milliers de grandes marques. Le constructeur américain de véhicules électriques (VE) Tesla figure dans la liste depuis 2016, les consommateurs étant plus nombreux à avoir une opinion positive de l'entreprise qu'une opinion négative. La situation a changé. YouGov rapporte que, le 7 novembre, Tesla a glissé dans le rouge. Le constructeur de voitures électriques a commencé l'année 2022 avec un score net positif de 5,9 %, puis a atteint un pic en mai à 6,7 %. Début novembre, il est tombé à une lecture négative de 1,4 %.YouGov a trouvé un clivage politique dans les chiffres. Les tweets de Musk sont de plus en plus politiques. La semaine dernière, Musk a tweeté à plusieurs reprises sur des questions allant de l'ingérence de Twitter dans les élections à la désapprobation de la politique politique de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, en passant par les allégations de partialité des médias. Dimanche, un utilisateur de Twitter a souligné dans un tweet le fait que le PDG de Tesla s'enfonce davantage dans la politique. Musk a répondu par un tweet disant que cela "doit être fait pour l'avenir de la civilisation, sans laquelle rien ne compte".Si l'on considère que la cote de popularité de Tesla a atteint un sommet cette année, un mois après que Musk a fait part de son intention d'acheter Twitter, on peut supposer que l'évolution de la cote de popularité du fabricant de véhicules électriques n'est pas entièrement due à l'acquisition de la plateforme de médias sociaux par le milliardaire. Au contraire, la raison pourrait très bien être politique. Des rapports soulignent en effet que les libéraux autoproclamés considèrent désormais Tesla plus négativement que les conservateurs, bien que les conservateurs aient également une opinion négative de la marque en moyenne.La même tendance a été observée par une autre société de sondage, Morning Consult, qui est basée aux États-Unis. L'enquête réalisée par Morning Consult a révélé que vers la fin novembre, environ 38 % des Américains avaient une opinion positive de Tesla, tandis que 22 % voyaient l'entreprise de manière négative. Au début de l'année 2022, 43 % des Américains avaient une opinion positive de Tesla, tandis que 15 % seulement avaient une opinion négative de la société. En octobre, 24,8 % des personnes se décrivant comme des démocrates avaient une opinion positive du constructeur américain de voitures électriques.Cela dit, fin novembre, ce chiffre était tombé à 10,4 %. La tendance inverse a été observée chez les conservateurs, les républicains ayant vu leur perception de Tesla passer de 20 % à 26,5 % au cours de la même période. Les chiffres de Morning Consult renforcent également le clivage politique. Bien que Tesla soit une entité distincte d'Elon Musk, il est assez difficile de séparer Tesla de son PDG. C'est ce qu'a souligné Jordan Marlatt, analyste technologique chez Morning Consult. « Il est très difficile de séparer l'entreprise de l'homme. Il a beaucoup plus de critiques qu'avant », a déclaré l'analyste Morning Consult.« Il semble que Tesla soit en passe de devenir une marque partisane », a-t-il ajouté. Tesla est devenu le constructeur automobile de luxe le plus vendu en Amérique. Mais, comme d'autres entreprises ont commencé à lancer des voitures électriques, sa domination du marché a commencé à s'éroder. Le rapport trimestriel Brand Watch de Kelley Blue Book est une enquête sur la perception des consommateurs qui intègre également le comportement d'achat pour déterminer comment une marque ou un modèle se situe par rapport à ses concurrents du segment sur une douzaine de facteurs clés pour la décision d'achat d'un consommateur.Il y a un an, le rapport a révélé que 75 % des acheteurs de voitures électriques envisageaient une Tesla. Au trimestre dernier, ce chiffre est tombé à 64 %. Par ailleurs la baisse de la cote de popularité de Tesla pourrait également être liée aux scandales qui entourent l'entreprise et à ses promesses non tenues. Ces derniers mois, Tesla a fait l'objet d'enquêtes criminelles concernant une série d'accidents qui pourraient avoir impliqué son logiciel avancé d'aide à la conduite, l'Autopilot. En outre, Tesla est actuellement confronté à un recours collectif aux États-Unis pour fraude et escroquerie en ce qui concerne l'Autopilot et le Full Self-Driving (FSD).Les plaignants estiment que les annonces répétées de Tesla concernant l'arrivée imminente d'un logiciel de conduite entièrement autonome, sans jamais le matérialiser, constituent une fraude. À la date d'aujourd'hui, aucune voiture Tesla n'est capable de se diriger de manière totalement autonome, et pourtant l'entreprise vend ce qu'elle appelle "une capacité de conduite autonome complète" (Full Self-Driving) pour 15 000 dollars. L'Autopilot et le Full Self-Driving (FSD) n'ont jamais dépassé le niveau 2 de la conduite autonome, mais Tesla a régulièrement augmenté le prix de son logiciel FSD, qui est toujours en version bêta.Pour sa défense, les avocats de Tesla ont déclaré que "le simple fait de ne pas réaliser un objectif ambitieux à long terme ne constitue pas une fraude". Cet argument est contenu dans une motion de rejet de l'affaire qui a été déposée au début du mois devant le tribunal de district américain de San Francisco. Si l'affaire va de l'avant, elle pourrait conduire à la déposition d'employés de Tesla qui ont participé au développement de la technologie et révéler ce que Musk savait et ne savait pas sur ses véritables capacités lorsqu'il a fait de nombreuses prévisions au fil des ans, y compris les nombreuses déclarations du milliardaire sur les robotaxis Tesla.L'action en justice, déposée par le cabinet californien Cotchett, Pitre & McCarthy, cite également de nombreux cas d'accidents impliquant l'utilisation de la technologie d'aide à la conduite de Tesla. La plainte affirme que même parmi les systèmes avancés d'aide à la conduite, le système Autopilot de Tesla est en deçà de ceux qui sont désormais disponibles sur les marchés mondiaux auprès d'autres sociétés, dont Mercedes-Benz et Honda. Consumer Report estime d'ailleurs que le Super Cruise de Cadillac surpasse l'Autopilot de Tesla. Le nom Autopilot a fait l'objet de critiques de la part de groupes de sécurité et même de gouvernements.Tesla annonce l'arrivée de la conduite entièrement autonome depuis au moins 2015, mais l'entreprise n'a pas respecté ses propres prévisions. Les organismes de réglementation enquêtent sur l'Autopilot de Tesla depuis des années. Plusieurs accidents mortels ont été liés au logiciel Autopilot. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis a ouvert plusieurs enquêtes, notamment sur les raisons pour lesquelles les Teslas semblent s'écraser de manière disproportionnée sur les véhicules d'urgence stationnés sur le bord de la route. L'agence n'a pas fixé de calendrier public pour une détermination.Tout ceci pourrait également expliquer pourquoi la cote de popularité de l'entreprise est chute libre. Les déclarations farfelues de Musk semblent être nuisibles au constructeur américain de véhicules électriques et cela pourrait déclencher l'ire des actionnaires. L'action Tesla a perdu environ 20 % depuis le rachat de Twitter. Si la performance de l'action Tesla avait été conforme à celle des autres valeurs automobiles au cours de cette période, les actions seraient à environ 225 dollars, mais elles ont clôturé vendredi à un peu plus de 179 dollars. L'action Tesla était en baisse de 4,8 % à 170,55 dollars lundi à la mi-journée.L'effet sur la marque Tesla est remarqué par Wall Street. « L'impact sur la perception de la marque dans le grand public est visible et matériel », a écrit vendredi Pierre Ferragu, analyste de New Street Research. Il reste cependant positif sur l'action Tesla, ajoutant que cela ne devrait pas affecter le comportement d'achat des voitures à court terme.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la baisse de popularité de Tesla ?Selon vous, cela est-il lié à Elon Musk, au rachat de Twitter ou aux scandales entourant l'Autopilot ?Selon vous, cette baisse de popularité pourrait-elle affecter le comportement d'achat des voitures Tesla ?