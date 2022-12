Un propriétaire de Tesla a déclaré que sa voiture lui avait recommandé de se garer avant de s'arrêter soudainement et de le coincer à l'intérieur. Tom Exton, un YouTuber britannique qui collectionne les voitures, se rendait à Londres jeudi soir lorsque son modèle Y, qu'il ne possédait que depuis 5 jours, lui a demandé de s'arrêter parce qu'il « s'éteignait », a-t-il déclaré.Il l'a fait, et en quelques minutes, « toute l'alimentation de la voiture avait disparu », a déclaré Exton, ajoutant qu'il se sentait pris au piège, car les portes de Tesla ont besoin d'électricité pour s'ouvrir et se fermer. « Je ne pouvais pas ouvrir la porte par des moyens conventionnels », a-t-il déclaré, « j'ai donc dû utiliser le loquet d'urgence à commande manuelle sur la porte ».Exton a déclaré qu'il n'avait conduit que pendant 15 minutes et que la voiture affichait une charge presque complète.Selon le guide d'intervention d'urgence de Tesla pour le modèle Y, l'ouverture des portes avant sans électricité implique de soulever la « poignée de déverrouillage mécanique située près des interrupteurs de fenêtre ». Exton a suivi ces instructions, qui « ont en quelque sorte cassé la vitre du conducteur », a-t-il déclaré.Il faut dire que ce n'est pas le premier cas d'espèce signalé. Dans d'autres cas, la porte inhabituelle de Tesla a piégé des conducteurs dans des circonstances encore plus désastreuses. Dans un cas, un propriétaire au Canada a affirmé qu'il avait été forcé de donner un coup de pied par la fenêtre de son véhicule afin d'échapper à un modèle Y qui avait pris feu.Le conducteur, identifié comme étant Jamil Jutha, a heureusement pu s'en sortir indemne. Les flammes se sont élevées alors que les pompiers s'efforçaient d'éteindre l'incendie. Dans une vidéo mise en ligne par la distillerie Sons of Vancouver, située dans le même pâté de maisons que l'incident, on peut entendre Jutha décrire son calvaire : « Je me suis littéralement garé à l'arrêt, j'ai mis mon clignotant gauche, et tout d'un coup, il a dit "Erreur*! Erreur*!" Merde*!» a déclaré Jutha. « Je ne pouvais même pas l'ouvrir, tout est électrique, donc tout s'est arrêté. La porte ne pouvait pas s'ouvrir, je ne pouvais pas baisser la fenêtre, alors j'ai juste dit « D'accord, je vais la défoncer ».Le cas d'Exton est moins dramatique. Hors du véhicule et incapable de faire grand-chose d'autre, Exton a demandé un remorquage, ce qui l'a laissé bloqué sur le bord de la route par des températures glaciales pendant six heures. Sur Twitter, il a expliqué qu'il était simplement heureux que son partenaire et ses chiens ne soient pas avec lui lorsque cela s'est produit. Le YouTuber a exprimé sa frustration dans un tweet et a déclaré qu'il avait dû attendre plus de deux heures pour que l'assistance routière arrive. Il a fallu environ six heures pour récupérer le véhicule, a-t-il ajouté.« Il y a une raison pour laquelle ils ont mis tant de gens à la porte avec des contrats de location bon marché. Faites-vous une faveur et procurez-vous une Polestar. Ou toute autre chose qu'une Tesla », a-t-il écrit sur le même fil Twitter.Exton a déclaré que le service client de Tesla était très serviable et a proposé de payer un hôtel pour la nuit.Il a dit qu'il espérait recevoir une voiture de courtoisie pendant que son véhicule était réparé, mais qu'il n'avait pas encore de nouvelles de l'entreprise.Après le rapport de cet incident, les internautes n'y sont pas allés de main morte. Certains sont restés sérieux, rappelant par exemple l'existence du loquet d'urgence manuel (bien qu'il ait mentionné s'en être servi), qu'ils préféraient éviter de conduire un « véhicule qui est susceptible de piéger les automobilistes » ou encore qui indiquent avoir vécu une situation similaire « C'est similaire à ce qui est arrivé à ma nouvelle performance du modèle Y 2022 lorsqu'ils ont transféré la propriété à la livraison. Ils se sont garés dans la rue, j'ai signé les papiers, la voiture a redémarré, je suis allé la garer dans l'allée et la voiture a paniqué, et éteint après avoir conduit environ 60 secondes. Heureusement, je suis sorti, mais la voiture était complètement morte, ils ont dû la remorquer hors de mon allée. Excellente première expérience, et ça n'a fait qu'empirer ».D'autres ont apporté une dose d'humour. Comme cet internaute qui déclare « Je suppose que le conducteur ne s'est pas inscrit sur Twitter Blue... », cet autre qui note « il a sûrement critiqué Elon Musk sur Twitter », ou encore celui qui déclare « votre tweet vilipendant Elon Musk a été supprimé... ainsi que vous ».Source : Tom Exton Quelle lecture faites-vous de la situation ?