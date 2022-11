WebTorrent Desktop : Client de streaming torrent à source ouverte. Pour Mac, Windows et Linux ;

Le protocole WebTorrent fonctionne exactement comme le protocole BitTorrent, sauf qu'il utilise WebRTC au lieu de TCP/uTP comme protocole de transport. La communication entre navigateurs supprime les intermédiaires et permet aux utilisateurs de communiquer selon leurs propres conditions. Plus de client/serveur, juste un réseau de pairs, tous égaux. « WebTorrent est la première étape d'un processus de redécentralisation du Web », écrit WebTorrent.Afin de prendre en charge le modèle de connexion de WebRTC, l’équipe de WebTorrent a apporté quelques modifications au protocole de suivi. Par conséquent, un client WebTorrent basé sur un navigateur ou "web peer" ne peut se connecter qu'à d'autres clients prenant en charge WebTorrent/WebRTC. Une fois les pairs connectés, le protocole filaire utilisé pour communiquer est exactement le même que dans le BitTorrent normal. Cela devrait faciliter l'ajout de la prise en charge de WebTorrent par les clients torrent populaires existants comme Transmission et uTorrent.« La façon dont nous codons le Web déterminera la façon dont nous vivons en ligne. Nous devons donc intégrer nos valeurs dans notre code. La liberté d'expression doit être intégrée dans notre code. La vie privée doit être intégrée dans notre code. L'accès universel à toutes les connaissances. Mais pour l'instant, ces valeurs ne sont pas intégrées dans le Web », déclare Brewster Kahle, fondateur de l'Internet Archive.L'une des utilisations les plus intéressantes de WebTorrent est la diffusion assistée par les pairs. Les projets à but non lucratif comme Wikipedia et l'Internet Archive pourraient réduire les coûts de bande passante et d'hébergement en laissant les visiteurs participer. Le contenu populaire est transmis de navigateur à navigateur. Le contenu rarement consulté est servi de manière fiable via HTTP à partir du serveur d'origine.Il existe également des cas d'utilisation commerciale intéressants, des CDN à la livraison d'applications. « WebTorrent a un potentiel commercial important pour changer radicalement la notion traditionnelle de client-serveur, avec des applications pour l'infrastructure interne et les communications externes fermées des utilisateurs. WebTorrent est passé de l'état d'idée à celui d'expérience scientifique et est maintenant sur le point d'être viable. C'est vraiment, sérieusement cool », déclare Chris Kranky.Les clients WebTorrent peuvent-ils se connecter à des clients BitTorrent normaux ?Dans le navigateur, WebTorrent ne peut télécharger que les torrents qui sont distribués par un client torrent compatible avec WebRTC. Voici, ci-dessous, les clients torrent compatibles WebRTC :En node.js, webtorrent-hybrid peut télécharger des torrents depuis des pairs WebRTC ou des pairs TCP. Pour installer webtorrent-hybrid, exécutez la commande suivante dans un terminal.PeerCDN était un CDN de nouvelle génération alimenté par WebRTC pour une diffusion efficace en peer-to-peer du contenu des sites Web. PeerCDN a été fondé par Feross Aboukhadijeh, Abi Raja et John Hiesey en mars 2013 et a été vendu à Yahoo en décembre 2013.WebTorrent est un projet indépendant lancé par Feross Aboukhadijeh en octobre 2013. Contrairement à PeerCDN, WebTorrent est un logiciel libre, sous licence MIT. « "Le logiciel libre" est une question de liberté, pas de prix. Pour comprendre le concept, vous devez penser à "libre" comme à "discours libre", et non comme à "bière gratuite" », avait déclaré Richard Stallman, militant pour la liberté des logiciels.Sur le plan technique, PeerCDN et WebTorrent ont été construits avec des objectifs différents. PeerCDN a été optimisé pour des téléchargements à faible latence et une découverte rapide des pairs. Cela signifiait que le client et le propriétaire du site faisaient confiance aux serveurs centralisés pour faire correspondre les URL des fichiers aux hachages de contenu.WebTorrent, en revanche, ne demande pas aux clients de faire confiance à un serveur centralisé. Avec un fichierou un lien magnétique, le client WebTorrent télécharge le fichier sans faire confiance aux serveurs ou aux pairs à aucun moment.Source : Webtorrent Que pensez-vous de WebTorrent ?En quoi WebTorrent est-il différent de PeerCDN ?