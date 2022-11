Demande de puissance du réseau Bitcoin

Introduit à l'origine par Cynthia Dwork et Moni Naor en 1993, PoW est l’abréviation de Proof of Work ou encore preuve de travail. PoW est un algorithme utilisé au sein d'un réseau blockchain pour obtenir un consensus distribué et sans confiance. En d’autres termes, un système de consensus distribué et sans confiance signifie qu’on peut envoyer et/ou recevoir de l'argent de quelqu'un, sans faire confiance à des services tiers.La gouverneure a ajouté qu'il s'agissait d'une étape clé pour New York, alors que l'État cherche à réduire son empreinte carbone, en sévissant contre les mines qui utilisent de l'électricité provenant de centrales électriques qui brûlent des combustibles fossiles. La loi intervient également au moment où le secteur de la cryptographie subit les contrecoups de l'implosion de la société FTX de Sam Bankman-Fried, qui était autrefois l'un des noms les plus populaires et les plus fiables du secteur.« Je veillerai à ce que New York reste le centre de l'innovation financière, tout en prenant des mesures importantes pour donner la priorité à la protection de notre environnement », a déclaré Hochul dans un message expliquant son approbation.Selon une analyse réalisée par l’Américain Timothy Swanson, économiste spécialisé dans la gouvernance environnementale, la biodiversité, la gestion de l'eau, ainsi que les droits de propriété intellectuelle et la réglementation des biotechnologies, le bitcoin et d’autres cryptomonnaies basés sur l'algorithme Proof of Work sont un cauchemar suivant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les valeurs sur l'image ci-dessous sont actualisées toutes les 24 heures sur le site de la CBECI. La capture présente les valeurs lors de la rédaction de cet article.Le concept de PoW n'a pas été véritablement utilisé jusqu'à ce que Satoshi Nakamoto découvre ses puissantes capacités qui ont été mises en œuvre dans le réseau du bitcoin, selon Timothy Swanson. Pour lui, PoW serait probablement l'idée la plus importante derrière le livre blanc Bitcoin, car elle a permis un système qui ne repose pas sur la confiance ou sur des parties individuelles pour confirmer les transactions au sein du réseau. En effet, avec le bitcoin et un certain nombre d'autres cryptomonnaies, tous les nœuds participants (ordinateurs) ont accès au registre (blockchain), n'importe qui peut vérifier directement les informations écrites et il n'est pas nécessaire de faire appel à une tierce partie.L'algorithme PoW exige des utilisateurs qu'ils « travaillent » pour obtenir des récompenses. Ce qui se traduit par des calculs cryptographiques qui doivent être effectués afin de confirmer une transaction sur le réseau. Essentiellement, les mineurs sont en concurrence les uns avec les autres pour savoir qui va résoudre le problème en premier.La solution au problème est également connue sous le nom de "hash". Chaque fois qu'un mineur parvient à valider une transaction avec succès, en résolvant les bons calculs, il reçoit une récompense sous la forme d'une monnaie cryptographique. La monnaie virtuelle qu'ils reçoivent dépend du réseau sur lequel ils résolvent ces transactions cryptographiques complexes. Par exemple, si un mineur valide une transaction effectuée sur le réseau Bitcoin, il recevra une récompense sous forme de bitcoin.La loi new-yorkaise sur l'exploitation minière, qui a été adoptée par l'assemblée de l'État fin avril et par le sénat en juin, prévoit un moratoire de deux ans sur certaines opérations d'exploitation minière de cryptomonnaies qui utilisent des méthodes d'authentification Proof of Work pour valider les transactions de la blockchain. L'extraction de preuves de travail, qui nécessite un équipement sophistiqué et beaucoup d'électricité, est utilisée pour créer des bitcoins, entre autres jetons.Les spécialistes du secteur estiment que cela pourrait avoir un effet domino à travers les États-Unis, qui sont actuellement à l'avant-garde de l'industrie mondiale du minage de bitcoin, représentant 38 % des mineurs du monde.« L'approbation créera un dangereux précédent pour déterminer qui peut ou ne peut pas utiliser l'énergie dans l'État de New York », a écrit la Chambre de commerce numérique dans un communiqué. « L'argument de l'État selon lequel la consommation d'énergie de l'industrie minière est exponentiellement supérieure à celle des autres industries est manifestement faux. La loi sur le leadership climatique et la protection des communautés exige que les émissions de gaz à effet de serre de NY soient réduites de 85 % et que l'on atteigne des émissions nettes nulles dans tous les secteurs d'ici 2050. »Le FUD sur l'exploitation minière de PoW n'est pas nouveau et a été démenti à de nombreuses reprises, cependant, il y a eu un effort de lobbying important au cours de la dernière année, en particulier de la part des partisans de l'exploitation minière de proof-of-stake (PoS). Chris Larsen, cofondateur de Greenpeace et de Ripple, a fait campagne pour une modification du code du bitcoin.Les législateurs, quant à eux, ont commodément mis de côté les rapports de recherche disponibles indiquant qu'une part importante de l'énergie utilisée pour le minage du bitcoin provient de sources renouvelables. Le rapport du Bitcoin mining council a souligné que plus de 60 % de la consommation d'électricité du réseau BTC provient de sources propres.Les régulateurs cryptographiques européens avaient proposé une interdiction similaire des PoW dans leur législation sur les marchés des actifs cryptographiques (MiCA). Cependant, les partisans de l'interdiction des opérations avec des actifs numériques basés sur les PoW n'ont pas pu rassembler suffisamment de soutien, ce qui signifie que la législation MiCa a été adoptée sans une telle interdiction.Source : Mastodon Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la mesure prise par l'Etat de New york ? Est-elle pertinente ?Êtes-vous d'avis avec l'idée selon laquelle cela pourrait avoir un effet domino ?