La situation des ingénieurs en Europe

Apres trois semaines de traitement cruel, les employés restants espéraient que les choses allaient enfin se calmer

Depuis que Musk a acquis Twitter, il a licencié des personnes presque toutes les semaines et pour différentes raisons. Au cours de la première semaine, après avoir travaillé tout le week-end, environ 50 % du personnel a été licencié. La deuxième semaine, certaines des personnes licenciées ont été rappelées dans la journée, lorsque la direction a réalisé qu'il s'agissait de personnes clés. La plupart des ingénieurs logiciels ont décliné l'offre. Le travail à distance a été annulé du jour au lendemain, et les managers ont appris qu'ils devaient désormais coder au moins 20 % de leur temps, tout en gérant plus de 20 rapports. Pendant la troisième semaine, ceux qui critiquaient la direction de l'entreprise ont été licenciés sans avertissement. Elon Musk a lancé un ultimatum de deux jours aux employés restants, qui ont dû confirmer qu'ils voulaient faire partie de "Twitter 2.0", en s'engageant à effectuer des heures de travail extrêmement hard core à haute intensité. Ceux qui n'ont pas accepté ont reçu trois mois d'indemnités de licenciement.Jeudi 17 novembre était la date limite pour adhérer à "Twitter 2.0". À l'approche de la date limite, il s'est avéré que beaucoup moins d'ingénieurs en logiciels que prévu avaient opté pour ce nouveau "Twitter 2.0", avec des conditions de travail plus difficiles. Elon Musk a envoyé un courriel assouplissant la nouvelle interdiction draconienne du travail à distance et a organisé des réunions avec des ingénieurs clés pour tenter de les persuader de rester. Selon Platformer, certains employés se sont vu offrir jusqu'à 100 000 dollars d'augmentation pour rester. Pourtant, plus de 1 000 employés ont démissionné ce jour-là, en prenant des indemnités de départ volontaire. Twitter a immédiatement annoncé qu'il fermait ses bureaux ce jour-là. Au moment de la publication, le nombre total d'employés de Twitter, basé sur les comptes LDAP actifs, est tombé à 2 675, contre environ 7 500 il y a un mois à peine.Le jour suivant, alors que les bureaux étaient fermés,Platformer rapporte : « Vendredi matin, les choses sont devenues encore plus étranges. Vers 9 heures du matin, les ingénieurs de Twitter ont reçu une autre missive de Musk : "toute personne qui écrit réellement des logiciels doit se présenter au 10e étage à 14 heures aujourd'hui", a-t-il déclaré. Il a demandé aux employés éloignés de se rendre à San Francisco pour faire des présentations. "Il s'agira d'entretiens courts et techniques qui me permettront de mieux comprendre la pile technologique de Twitter." Les employés étaient abasourdis. Twitter ne venait-il pas de fermer ses bureaux ? Néanmoins, environ 250 personnes se sont inscrites pour rencontrer Elon Musk et lui montrer comment fonctionne la technologie de Twitter ».Pour les ingénieurs logiciels en Europe, les choses sont devenues plus étranges lorsque Twitter a commencé à accepter des démissions qui n'ont jamais été présentées. Ceux qui n'ont pas cliqué "oui" à l'ultimatum de Musk, qui leur demandait de s'engager à respecter des horaires de travail "extrêmement durs" (ce qui n'a aucun sens en Europe, compte tenu du fonctionnement des contrats) ont reçu des e-mails du service des ressources humaines de Twitter les informant que leur démission volontaire avait été acceptée. Sauf qu'aucune de ces personnes n'a démissionné volontairement.Les ingénieurs logiciels ont été bloqués hors des systèmes au Royaume-Uni et dans plusieurs pays d'Europe, et se sont retrouvés au début d'étranges batailles personnelles. Ils sont toujours employés, mais ne peuvent pas accéder aux systèmes de Twitter, et échangent des courriels avec l'équipe RH américaine de l'entreprise, demandant que leur accès au travail soit rétabli afin qu'ils puissent continuer à remplir les fonctions prévues dans leur contrat. Le département RH américain de Twitter semble avoir du mal à comprendre que les États-Unis ne sont pas le monde entier et que, dans plusieurs pays, on ne peut pas licencier quelqu'un par e-mail, ni ignorer les réglementations locales en matière d'emploi.Le lundi 21 novembre, Elon Musk a annoncé aux employés que l'entreprise en avait fini avec les licenciements. Musk a également déclaré que l'entreprise recrutait désormais des ingénieurs en logiciels et a encouragé les gens à faire des recommandations. Le lendemain, les ingénieurs logiciels ont été informés qu'ils devaient envoyer un résumé hebdomadaire de leur travail. Les instructions étaient les suivantes :« À l'avenir, chaque vendredi (cette semaine, le mercredi), veuillez envoyer par courriel la mise à jour hebdomadaire suivante à (redacted)@twitter.com au format suivant :- Ligne d'objet : "Mise à jour hebdomadaire, nom, département, et date (ex : "Mise à jour hebdomadaire, John Smith, SWE, 20/11)- Corps du courriel :- Le projet sur lequel vous travaillez (par exemple, Blue Verified).- Ce que vous essayez d'accomplir (par exemple, collecter de manière fiable le paiement de 8 $).- Exemples de code / liens Phabricator du code écrit cette semaine".Puis, juste avant Thanksgiving, d'autres ingénieurs logiciels ont été licenciés sans préavis et des dizaines d'entre eux ont reçu des avertissements sur leurs performances. Dans la nuit du mercredi 23 novembre, plusieurs ingénieurs logiciels ont été informés par courriel de leur licenciement, au motif que leur code n'était « pas satisfaisant ». Aucun autre détail n'a été fourni. Ils ont reçu cet e-mail après avoir soumis la mise à jour hebdomadaire, comme demandé la veille. Voici le contenue de l’e-mail reçu :« Salut,À la suite du récent exercice de révision du code, il a été déterminé que votre code n'est pas satisfaisant, et nous avons le regret de vous informer que votre emploi chez Twitter sera résilié avec effet immédiat … Veuillez profiter de cette occasion pour rétablir notre confiance et démontrer votre contribution à l'équipe et à l'entreprise».Les personnes licenciées se sont vues offrir 4 semaines d'indemnités de licenciement si elles signaient un accord de séparation. Cette indemnité est insultante, étant donné que les personnes qui n'ont pas accepté de faire partie de "Twitter 2.0" il y a à peine une semaine ont reçu une indemnité de trois mois. On a l'impression que les dirigeants de Twitter aiment punir les employés qui se sont accrochés à l'entreprise et n'ont pas choisi la solution de facilité.Plusieurs personnes licenciées sont titulaires de visas et ont été renvoyées au pire moment de l'année. Les titulaires d'un visa H1B aux États-Unis ont 60 jours pour trouver un nouvel emploi, sinon ils doivent quitter le pays. En les licenciant à Thanksgiving, ces personnes entrent sur le marché du travail au moment le plus calme de l'année aux États-Unis. Entre Thanksgiving et les fêtes de fin d'année, la plupart des entreprises ralentissent les embauches et ne les reprennent qu'en janvier. Pour des dizaines d'ingénieurs logiciels qui ont reçu un avertissement sur leurs performances, cela signifie qu'ils pourraient bien être licenciés prochainement. 30 à 40 % des ingénieurs logiciels restants chez Twitter ont reçu un courriel d'avertissement.Cet e-mail expliquait qu'il était envoyé pour « porter à votre attention nos préoccupations concernant la qualité de votre capacité de codage » et que « suite à l'achèvement de votre exercice d'examen du code, il a été déterminé que vous ne répondez pas aux attentes d'un ingénieur chez Twitter ». Les personnes concernées ont été informées que, dans les jours à venir, leur responsable les contacterait pour discuter des prochaines étapes et du fait que « le fait de ne pas répondre aux attentes pourrait entraîner un licenciement ».Plusieurs ingénieurs logiciels ont déclaré avoir peur d'être licenciés à tout moment, tout comme leurs pairs qui ont été licenciés sans explication. L'hypothèse même d’un nettoyage à motivation politique a été évoqué : les responsables choisissant de licencier les développeurs qu'ils n'apprécient pas personnellement, en utilisant le « code insatisfaisant » comme excuse, qui peut être déployée contre n'importe qui à tout moment, à l'avenir.Les ingénieurs logiciels savent maintenant que la seule façon d'être en sécurité est de soumettre un code qui compte comme "hardcore", chaque semaine. Qu'est-ce qu'un code satisfaisant aux yeux de Musk ? Personne ne peut le dire.Dans ce qui est difficile à comprendre, Twitter essaie activement de recruter à nouveau les ingénieurs expérimentés qui ont démissionné la semaine dernière. Les managers espèrent faire revenir d'anciens ingénieurs expérimentés, car de nombreuses équipes sont privées de connaissances institutionnelles et de main-d'œuvre. étant donné la cruauté et l'absurdité de la façon dont Twitter licencie des personnes pour des raisons opaques sur la base d'un examen du code, sans avertissement, il est vraiment difficile d’imaginer qui choisira de rejoindre Twitter, sachant que c'est ainsi que l'entreprise fonctionne et qu'il aura moins de sécurité d'emploi que dans n'importe quel autre emploi.Sources : Twitter Quel est votre avis sur le sujet ?