Maintenant qu'Elon Musk nous a fait savoir qu'il en avait totalement fini avec son mythe du conseil de modération, il a mis en place un nouveau sondage demandant aux utilisateurs s'il devait laisser revenir sur le site la plupart des comptes suspendus. Hier, il a demandé : « Twitter devrait-il offrir une amnistie générale aux comptes suspendus, à condition qu'ils n'aient pas enfreint la loi ou ne se soient pas livrés à du spam flagrant ? » Il a donné 24 heures aux utilisateurs pour voter.Musk a précédemment lancé un sondage demandant s'il devait autoriser l'ancien président Donald Trump à revenir sur le site, et les réponses "oui" l'ont emporté par une marge relativement étroite. Musk a rétabli des comptes que Twitter avait suspendus pour avoir enfreint ses règles contre les comportements haineux, les fausses informations du COVID et la glorification de la violence. Il a rétabli le compte de l'ancien président américain Donald Trump après avoir sondé les utilisateurs sur cette idée. Twitter a suspendu Trump après les émeutes du 6 janvier au Capitole, car la plateforme craignait que ses tweets n'incitent à davantage de violence.Peu de temps après avoir pris possession de Twitter, Musk a déclaré que Twitter mettrait en place un conseil chargé de décider qui devrait être autorisé à revenir sur la plateforme. Cette idée a depuis été abandonnée, et il semble que Musk soit maintenant prêt à faire des changements radicaux basés en grande partie sur sa propre opinion. Il est difficile de comprendre l'ampleur du changement que représente le fait de revenir sur plus d'une décennie de décisions de modération, d'autant plus que le principal produit de Twitter est la modération de contenu.Le sondage de Musk ne donne pas de détails sur le moment où ce changement se produira, s'il se produit. Selon sa vision de la plateforme, le fait que le site soit inondé de mauvais acteurs ne devrait théoriquement pas avoir d'importance. Il a déjà dit qu'il souhaitait que les tweets négatifs et haineux soient invisibles, à moins que vous ne les recherchiez. Cependant, il faudrait pour cela que des modérateurs signalent ces comptes de manière appropriée, et les équipes de confiance et de sécurité de Twitter ont été durement touchées par les licenciements. Musk pourrait également envisager de s'appuyer davantage sur la vérification bleue de Twitter, bien que nous ayons vu certaines façons d'en abuser et qu'elle ne soit pas encore sortie.Avant de prendre le contrôle de Twitter, Elon Musk s'était engagé à autoriser tous les discours autorisés par la loi sur la plateforme une fois qu'il en serait le propriétaire, et il a déclaré la semaine dernière que Twitter avait une nouvelle politique de « liberté de parole, mais pas de liberté d'accès ». Musk a déclaré que Twitter ne promouvra pas et ne démonétisera pas les tweets contenant des discours haineux ou d'autres contenus « négatifs ». Cette nouvelle politique fait suite à quelques semaines chaotiques, marquées par une grande confusion quant aux pratiques de modération de Twitter.Musk avait initialement déclaré que les politiques de modération existantes resteraient en place jusqu'à ce qu'un « conseil de modération du contenu » se réunisse pour déterminer les étapes futures, bien que de nombreux observateurs soient désormais sceptiques quant à la formation d'un tel panel. Les précédents commentaires du milliardaire sur les politiques de modération semblaient être une tentative d'apaiser les annonceurs qui s'inquiètent de l'avenir de Twitter sous la direction de Musk, alors que plusieurs marques très connues, dont General Mills, Ford et Chipotle, ont réduit leurs dépenses publicitaires. Juste avant de prendre le contrôle de Twitter, Musk a déclaré qu'il ne permettrait pas à la plateforme de devenir un « paysage infernal ». Musk a déjà accordé au moins quelques exceptions à sa politique de liberté d'expression. Par exemple, il a déclaré qu'Alex Jones ne serait pas autorisé sur la plateforme.Source : Elon Musk Quel est votre avis sur le sujet ?