Six engagements pour des échanges centralisés sains, selon le PDG de Binance

Les fonds des utilisateurs ne doivent jamais être échangés ou investis.

Nous devons fournir des avertissements de risque de manière proactive aux utilisateurs afin qu'ils comprennent la volatilité de la crypto.

Les jetons natifs sont des jetons d'échange créés par la société qui gère la plateforme d'échange

Les jetons natifs jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des blockchains et garantissent les bases solides de la blockchain

Un jeton natif sain est la pierre angulaire d'une blockchain réussie. Les utilisateurs doivent pouvoir compter en toute confiance sur le jeton natif sur lequel repose leur blockchain choisie.

Il doit également y avoir une utilité généralisée.

Un exemple est la chaîne BNB qui est une blockchain communautaire, décentralisée et résistante à la censure, alimentée par BNB. Liquidité : le système de combustion automatique de BNB continue de réduire constamment son approvisionnement total à 100 000 000 BNB. Fait pour fournir une plus grande transparence et prévisibilité en ajustant la quantité de BNB à brûler en fonction du prix de BNB et du nombre de blocs générés sur BNB Smart Chain (BSC) Utilitaire : développez des dApps passionnantes dans une gamme de secteurs verticaux différents : jeux, applications sociales décentralisées



Dans le cadre de l'engagement continu de Binance en faveur de la transparence et de la promotion de la confiance dans l'écosystème, nous avons commencé à partager les détails des principales adresses de portefeuilles chauds et froids.

Il s'agit d'un point de départ pendant que nous travaillons à la création d'un arbre Merkle preuve de fonds que nous partagerons avec la communauté dans les prochaines semaines.

Notre objectif est de permettre aux utilisateurs de notre plateforme de prendre des décisions éclairées qui correspondent à leurs objectifs financiers.

D'autres acteurs de l'industrie ont déjà fourni cette transparence et nous les félicitons pour cet effort et nous appelons maintenant l'ensemble de l'industrie à faire de même pour s'assurer que nous pouvons démontrer que quelques pommes pourries ne représentent pas cette industrie.

Nous avons créé le fonds SAFU pour couvrir les circonstances extrêmes. Aujourd'hui, il y a environ 1 milliard de dollars dans le fonds.

D'autres dans l'industrie devraient s'engager à faire quelque chose de similaire.

En raison de la nature évolutive rapide de l'industrie et des protocoles de projet, il est nécessaire que l'industrie forme une meilleure coalition pour convenir de normes de qualité des mesures de sécurité pour les échanges et les projets

Un partenariat solide avec les forces de l'ordre est nécessaire pour soutenir les enquêtes et le recouvrement des fonds volés.

Nous avons besoin d'un meilleur programme d'incubation pour doter les nouveaux projets de mesures de sécurité appropriées

Pour assurer une plus grande clarté du flux complexe d'actifs à travers la blockchain, nous devons être prêts à investir dans l'analyse en chaîne pour corriger les faiblesses des modèles existants. Nous devons les aborder pour assurer la transparence.

Toutes les bourses doivent avoir mis en place des mesures KYC et AML strictes

Un effet boule de neige

Peu de gens étaient préparés à l'effondrement dramatique de la plateforme d'échange de crypto FTX le 11 novembre. L'incident a laissé des centaines de milliers de clients sans accès à leurs fonds, et les effets d'entraînement ont effacé des milliards de dollars du marché, tout en jetant le doute sur le l'intégrité des autres sociétés de cryptographie.FTX était si profondément ancré dans la cryptosphère que de nombreuses entreprises (y compris les prêteurs de crypto Genesis et BlockFi) ont passé la semaine dernière à calculer à la hâte leur propre exposition financière à l'effondrement, de peur d'être entraînées dans la houle. D'autres, cependant, ont senti une opportunité dans la crise et préparent des plans pour empêcher une nouvelle contagion. « Nous pensons en fait que c'est une très bonne période de nettoyage », a déclaré Changpeng Zhao, PDG de Binance, lors d'une séance de questions-réponses sur Twitter Spaces plus tôt cette semaine. « Les projets faibles ont disparu et l'industrie est beaucoup plus saine ».Zhao, qui se fait appeler CZ, dit qu'il a un plan pour gérer les retombées de la saga FTX et rétablir la confiance. Avec l'un des principaux concurrents de Binance qui n'est plus en activité, la voix de l'entreprise en tant que plus grande plateforme d'échange de crypto au monde est devenue d'autant plus influente. Dans une série de tweets publiés depuis le 8 novembre, CZ a annoncé que Binance publierait une « preuve de réserves » transparente pour démontrer qu'elle conserve suffisamment de liquidités pour financer les retraits et lancer un fonds de relance pour aider à soutenir des projets légitimes en détresse.Le 15 novembre, il a poursuivi avec un billet de blog exposant les meilleures pratiques pour les plateformes d'échanges, qui peuvent se résumer à : ne jouez pas, n'empruntez pas et ne trichez pas : « Nous ne pouvons pas laisser quelques mauvais acteurs salir la réputation de cette industrie alors qu'elle en est encore à ses balbutiements », a écrit CZ.Il y a quelques semaines, j'ai publié les principes directeurs de mon style de gestion pour répondre aux questions sur la façon dont je gère Binance. J'ai également mentionné récemment que nous travaillerons avec des partenaires pour créer un fonds de relance de l'industrie afin de soutenir des entreprises par ailleurs saines qui ont été injustement touchées par la fraude apparente de FTX. J'en dirai plus bientôt.À la lumière de ce qui s'est passé la semaine dernière, je me suis senti obligé de développer ces principes avec les six exigences les plus importantes que Binance et toutes les autres plateformes d'échanges centralisés devraient adopter afin d'assurer la confiance avec nos utilisateurs. On ne peut pas laisser quelques mauvais acteurs salir la réputation de cette industrie alors qu'elle n'en est qu'à ses balbutiements.Notre rôle, avant tout, doit être de protéger les utilisateurs. Les fonds des utilisateurs ne doivent jamais être mal gérés et toutes les mesures doivent être maintenues pour assurer la sécurité des fonds des utilisateurs. Les opérations d'échange doivent être transparentes et nous savons que Binance doit montrer l'exemple.Voici six principes qui aident à assurer la sécurité des échanges centralisés pour les utilisateurs. Nous encourageons nos pairs de l'industrie à s'engager à faire de même et nous sommes impatients d'avoir ce dialogue avec l'industrie, les régulateurs et la communauté :Au cours de la semaine dernière, de nombreuses autres plateformes d'échanges crypto ont emboîté le pas. Bitfinex, Crypto.com, Huobi, OKX et Kucoin ont tous publié ou promis de publier une preuve de réserves. Certains, comme Kraken et Coinbase, ont cherché à souligner qu'ils publient des comptes depuis un certain temps maintenant. Pratiquement tous ont promis de soutenir le fonds de relance de CZ ou promis de nouveaux investissements dans les startups de crypto.L'ambiance parmi les plateformes d'échanges est modérée mais optimiste. Ils espèrent que plus de transparence leur permettra de continuer à séduire les nouveaux venus en crypto, tout en limitant le risque d'être accusé de comptabilité à la FTX.« Cela a été un revers majeur pour l'industrie de la crypto », a déclaré Blair Halliday, directeur général britannique de Kraken, une bourse qui traite actuellement 600 millions de dollars de transactions crypto par jour. « [Mais] nous pensons que des mesures sensibles de l'industrie, telles que des audits de preuve de réserves, seront un point de départ crucial pour regagner la perte de confiance dans l'écosystème ». De même, Paolo Aroino, CTO chez Bitfinex (qui héberge 100 millions de dollars de transactions quotidiennes), affirme que seules les bourses ayant fait leurs preuves en matière de gouvernance responsable survivront, mais que « l'industrie de la crypto-monnaie sortira plus forte » de l'épreuve.Cependant, certains leaders de l'industrie estiment que l'effondrement de FTX doit être considéré comme une opportunité pour une réévaluation plus approfondie et un retour au principe fondateur du mouvement des crypto-monnaies : la décentralisation.« C'est un bon moment d'apprentissage pour l'industrie », déclare Hayden Adams, créateur d'UniSwap, la plus grande bourse décentralisée (DEX) au monde. « Le fait que [le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried] avait la capacité de faire [ce qu'il a fait] témoigne du fait qu'il construisait un produit centralisé sur lequel il avait un contrôle total ».Contrairement aux plateformes traditionnelles d'échanges, qui permettent aux gens d'échanger des devises ordinaires contre des actifs crypto et de stocker au nom des clients, les DEX ne prennent jamais le contrôle des fonds des clients et les transactions sont effectuées sur une base peer-to-peer. Selon Adams, ce modèle décentralisé élimine le risque d'intermédiaire qui a contribué à ce que FTX se retrouve en eaux troubles en premier lieu.Les fonds de l'entreprise ont été utilisés pour acheter des maisons aux Bahamas et des « objets personnels » au nom d'employés et de conseillers de FTX, selon une déclaration de faillite, quelques jours après que l'appartement penthouse du fondateur Sam Bankman-Fried a été mis en vente pour près de 40 millions de dollars. FTX ne disposait même pas d'un service comptable et les dépenses étaient approuvées par des emoji ou par messages privés. Selon le nouveau PDG, FTX ne dispose pas de documents sur la prise de décision et Bankman-Fried utilisait souvent des plateformes de messagerie avec une fonction de suppression automatique « et encourageait les employés à faire de même ».« Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi complète d'informations financières fiables comme cela s'est produit ici », a noté le nouveau PDG. Une déclaration qui souligne le chaos et la mauvaise gestion au cœur de ce qui était autrefois un acteur majeur de l'industrie de la crypto avec des liens profonds à Washington, DC. La disparition de l'empire FTX de Bankman-Fried a plongé les marchés de la crypto dans une crise.Ray a déclaré qu'il avait trouvé chez FTX international, FTX US et la société de négoce Alameda Research de Bankman-Fried « l'intégrité des systèmes compromise », « une surveillance réglementaire défectueuse » et une « concentration du contrôle entre les mains d'un très petit groupe de personnes inexpérimentées et peu sophistiquées, potentiellement compromises ».Le dossier cinglant devant le tribunal fédéral des faillites du Delaware a brossé un tableau de la grave mauvaise gestion de Bankman-Fried chez FTX, une société qui a levé des milliards de dollars auprès d'investisseurs en capital-risque de premier plan tels que Sequoia, SoftBank et Temasek.FTX n'a ​​pas tenu de livres, de registres ou de contrôles de sécurité appropriés pour les actifs numériques qu'il détenait pour les clients*; s'est servi d'un logiciel pour « dissimuler l'utilisation abusive des fonds des clients »; et a accordé un traitement spécial à Alameda, a déclaré Ray, ajoutant que « les débiteurs n'ont pas de service comptable et externalisent cette fonction ».Il a déclaré que la société ne disposait pas d'une « liste précise » de ses propres comptes bancaires, ni même d'un dossier complet des personnes qui travaillaient pour FTX. Il a déclaré que la société ne disposait pas d'une « liste précise » de ses propres comptes bancaires, ni même d'un dossier complet des personnes qui travaillaient pour FTX. Il a ajouté que FTX utilisait « un compte de messagerie de groupe non sécurisé » pour gérer les clés de sécurité de ses actifs numériques.Source : Binance