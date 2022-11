Web Summit 2022

Depuis qu'il s'est emparé de Twitter à la fin de la semaine dernière, Musk n'a pas présenté une feuille de route précise pour l'avenir de l'entreprise. Il semble tâtonner afin de créer de nouvelles sources de revenus pour la plateforme de médias sociaux, notamment avec sa proposition visant à rendre la certification de compte payante. Le grand public n'est apparemment pas le seul à ignorer les plans de Musk pour le réseau social. Il semble avoir laissé dans l'ignorance certaines des personnes qui ont investi dans l'acquisition de Twitter. Zhao, qui a investi un demi-milliard de dollars, a déclaré qu'il n'était pas au courant de la volte-face de Musk.S'exprimant sur la scène de la conférence "Web Summit" à Lisbonne, au Portugal, Zhao a déclaré avoir été "un peu surpris" lorsqu'il a appris que Musk avait finalement accepté d'acquérir la société. « Il est très difficile de prédire ce que Musk fera ensuite. L'accord était en cours, l'accord était annulé, l'accord était en cours. C'est bon, nous nous engageons sur notre soutien. Lorsque nous investissons dans une opération, nous sommes très à l'aise si l'opération se déroule, nous sommes très à l'aise si l'opération ne se déroule pas », a déclaré Zhao, connu sous le nom de "CZ" en ligne, lors de la soirée d'ouverture du Web Summit mardi.Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, est désormais l'un des bailleurs de fonds de Twitter. Elle a apporté 500 millions de dollars pour aider Musk à acheter Twitter. Toutefois, Zhao n'est pas trop optimiste en ce qui concerne les récentes décisions de Musk sur les nouvelles fonctionnalités à ajouter à la plateforme. Il pense qu'environ 90 % de ces nouvelles idées échoueront. « En fait, je dirais que la majorité d'entre elles ne seront pas retenues. C'est ainsi que l'on détermine les 10 % de fonctionnalités restantes qui seront retenues. En définissant un grand nombre de nouvelles fonctionnalités », a déclaré Zhao.Musk a proposé plusieurs nouvelles idées pour la plateforme, du retour de Vine à la facturation aux utilisateurs de 20 dollars par mois pour la vérification de la coche bleue de Twitter, ainsi que d'autres fonctionnalités payantes. Plus récemment, il a été rapporté que l'entreprise de médias sociaux avait commencé à travailler sur une fonctionnalité qui permettrait aux créateurs de faire payer les utilisateurs pour regarder leurs vidéos. Les changements proposés ont suscité des critiques de la part de certains utilisateurs. Lundi, plusieurs célébrités ont déclaré qu'elles prévoyaient de quitter Twitter en raison du rachat par Musk et de ces propositions.Malgré les récents bouleversements, Zhao a déclaré qu'il n'était pas dérangé par les problèmes à court terme de Twitter. Le PDG de Binance a déclaré une fois de plus que Musk a été un "gars difficile à prévoir" au cours des derniers mois. « J'ai entendu parler de la coche bleue pendant un certain temps, mais j'ai appris l'existence de l'option payante en même temps que vous », a déclaré Zhao, qualifiant la fonction de "grande idée". En fin de compte, Zhao a déclaré qu'il soutient la vision de Musk pour Twitter quand il s'agit de promouvoir la liberté d'expression et de modéliser la plateforme comme une sorte de "place publique mondiale".« La raison numéro un pour laquelle il a acheté le réseau social était d'en faire une plateforme axée sur la liberté d'expression », a déclaré Zhao. La plupart de ses co-investisseurs dans l'opération de 44 milliards de dollars sont des fonds tels que Sequoia Capital, Fidelity Management, Andreessen Horowitz et Brookfield. D'un autre côté, Binance a également investi dans le rachat de Twitter dans l'espoir de voir Twitter intégrer les nouveaux concepts tels que le Web3 et les NFT. Binance a déclaré la semaine dernière qu'elle créait une équipe pour travailler sur la façon dont la blockchain et les cryptomonnaies pourraient être utiles à Twitter.Zhao a déclaré que les cryptomonnaies et le Web3 devaient faire partie de l'avenir de Twitter. « Nous voulons nous assurer que la cryptomonnaie a un siège à la table quand il s'agit de la liberté d'expression. Il y a aussi des choses plus tactiques, comme nous voulons aider à amener Twitter dans Web3. Nous voulons aider à résoudre des problèmes immédiats comme la facturation de l'adhésion, etc. Cela peut être fait très facilement et globalement en utilisant les cryptomonnaies comme moyen de paiement. Je suis un gros utilisateur de Twitter et je veux investir dans des produits qui sont importants pour notre industrie », a déclaré Zhao.Il est bien connu que Musk est tolérant envers le secteur des cryptomonnaies, en particulier le Dogecoin. Avec les rondes de l'acquisition de Twitter plus tôt, beaucoup ont spéculé sur l'introduction de DOGE dans le "Tip Jar" après que Musk a annoncé que certains des produits Tesla pouvaient être achetés avec DOGE. En outre, Musk partage souvent ses opinions sur les cryptomonnaies sur Twitter, ce qui a un impact sur le marché dans une large mesure. Ainsi, l'incorporation de cryptomonnaies dans Twitter pourrait avoir un impact sur le marché des cryptomonnaies et profiter également aux échanges, comme l'a spéculé le PDG de Binance.« Twitter et Elon ? Indépendamment, ils ont beaucoup de potentiel, mais combinés, ils ont un potentiel tellement élevé. Dans 10 à 20 ans, nous sommes très confiants dans le fait que ce sera une plateforme beaucoup plus forte que Twitter hier », a déclaré Zhao lors de l'événement de Lisbonne. Cependant, même si Musk semble être familier avec les cryptomonnaies, il ne semble pas très enthousiaste vis-à-vis du Web3. Lors d'une interview en décembre dernier, il a déclaré que le métavers n'est pas convaincant et que le Web3 relève plus du marketing que de la réalité. Il a ajouté que le Web3 était un concept "nébuleux".Lors de l'interview, Musk a admis qu'il était peut-être simplement "trop vieux" pour comprendre ces concepts. « Suis-je comme l'une de ces personnes qui rejetaient Internet en 95 comme une mode ou quelque chose qui n'aboutira jamais à rien ? », a-t-il déclaré. Toutefois, il a tenu à préciser qu'en 1995, il faisait bel et bien partie des individus qui comprenaient le potentiel d'Internet.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des propos du PDG de Binance ?Selon vous, Musk acceptera-t-il d'intégrer les cryptomonnaies à la plateforme ?Selon vous, Musk étendra-t-il Twitter au Web3 comme le souhaite le PDG de Binance ?Quels impacts ces changements potentiels pourraient-ils avoir sur le réseau social ?