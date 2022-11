La population va diminuer

La pénurie de main-d'œuvre a déjà commencé

Plus de personnes ou plus de productivité

Le monde a connu un boom démographique au cours des dernières décennies. La 4 milliardième personne du globe est née en 1975 et maintenant, dans environ un mois, la 8 milliardième personne sera probablement née. Ce boom démographique a été cité par les experts comme un défi sans précédent pour l'équilibre écologique de notre planète (lorsqu'on a demandé à 50 lauréats du prix Nobel en 2017 quelle était la plus grande menace pour l'humanité, plus d'un tiers d'entre eux ont cité la surpopulation de la planète). Et il ne fait aucun doute que le ralentissement de la croissance démographique est un outil important pour lutter contre la crise climatique.Mais ce que ces lauréats du prix Nobel ont négligé, c'est le fait que les forces conduisant à une baisse de la population sont déjà en mouvement. En fait, selon des projections, dans 40 ans environ, la population mondiale commencera à décliner.La cause évoquée pour ce déclin de la population n'est pas un virus, une guerre ou une catastrophe naturelle, mais plutôt une augmentation du niveau de vie. La progression du niveau de vie depuis la naissance de la révolution industrielle s'est accompagnée non seulement d'une augmentation de l'espérance de vie, mais aussi d'une baisse des taux de natalité. Les gens sont en meilleure santé, plus riches, mieux éduqués, vivent plus longtemps et ont moins d'enfants. En conséquence, le nombre d'enfants nés dans des pays riches comme les États-Unis, en Europe et en Chine n'est plus suffisant pour maintenir ces populations stables.Cependant, cette diminution de l'humanité n'est pas nécessairement une raison de se réjouir, étant donné les conséquences potentielles sur l'économie : la grande pénurie de main-d'œuvre causée par le déclin de la population est susceptible de paralyser l'économie mondiale, à moins de trouver des moyens novateurs de faire fonctionner les choses.Les forces économiques et démographiques qui conduiront à une baisse de la population mondiale d'ici la fin du XXIe siècle sont à l'œuvre depuis longtemps dans les grandes économies. Année après année, les taux de natalité des pays plus riches et à revenu intermédiaire tombent en dessous du « niveau de remplacement » critique – le niveau auquel les gens ont suffisamment d'enfants pour maintenir les niveaux de population actuels. Une société a besoin de 2,1 enfants par femme pour que la population reste stable. Aux États-Unis, le taux actuel est de 1,6 enfant par femme – et il est encore plus bas dans la plupart des pays européens ainsi qu'au Japon (1,3), en Chine (1,2) et en Corée du Sud (0,8). Bientôt, presque tous les pays du monde tomberont en dessous de ce seuil de rentabilité.La recherche a montré qu'à travers les pays et les régions, à mesure que le niveau de vie s'améliore, le nombre d'enfants par famille commence à diminuer. Les raisons sont variées — plus d'opportunités économiques pour les femmes, meilleur accès à l'éducation pour les enfants, baisse de la mortalité infantile — mais finalement, ce qui était autrefois un pays pauvre et jeune devient plus riche et doit faire face au défi d'une population vieillissante qui n'a pas assez de jeunes travailleurs pour le soutenir.D'ici la fin de ce siècle, la population mondiale aura diminué de 1 milliard de personnes par rapport à son apogée, selon une analyse de 2020 par des chercheurs de la Fondation Gates, et dans le scénario le plus extrême, la population pourrait décliner de près de 2 milliards. La population active allemande aura diminué d'un tiers, selon le scénario moyen des chercheurs, et en Italie, en Espagne et en Grèce, elle aura diminué de plus de la moitié. La Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Japon et la Chine perdront tous jusqu'à deux tiers de leur population active, selon les projections. La baisse imminente de la population est un signal d'alarme : au lieu du boom démographique que certains craignent depuis des décennies, les projections évoquent une baisse de la population, et cela aura d'énormes conséquences pour la prospérité mondiale.Si une baisse de la population mondiale est une bonne nouvelle pour la planète, elle constituera un énorme défi pour nos systèmes économiques et sociaux. Le moteur le plus important de la croissance économique au cours des derniers siècles a été les personnes. Et avec moins de personnel, moins de travail peut être fait.Nous vivons déjà le début de cette grande pénurie de main-d'œuvre dans des industries allant des compagnies aériennes aux garderies en passant par le service militaire. Dans les années à venir, de nombreux autres secteurs et domaines professionnels seront touchés. Avec moins de conducteurs de train, d'enseignants, d'ingénieurs, de médecins, de personnel soignant et de développeurs, de nombreuses entreprises produiront ou exécuteront moins. Et à mesure que la population diminue, le montant d'argent dépensé dans ces entreprises diminuera également. Moins de consommation entraîne moins de ventes et moins de ventes entraînent une baisse des bénéfices et, par conséquent, une croissance économique moindre.Non seulement le nombre de travailleurs diminuera avec la population, mais la quantité que chacun de ces travailleurs peut produire diminuera également. La productivité mondiale par habitant, la mesure formelle de ce qu'un travailleur peut produire en une heure et le plus important indicateur de progrès, a récemment stagné.Une économie en croissance a également permis aux gens de prendre leur retraite avec un filet de sécurité sociale et des parents plus jeunes pour s'occuper d'eux. Mais nous pourrions bientôt voir l'inverse : le nombre de personnes dont il faut s'occuper dépassera de loin le nombre de travailleurs qui peuvent les soutenir. Aux États-Unis, l'augmentation du nombre de retraités par rapport à la population active met déjà le système à rude épreuve. En 2020, il y avait 3,5 personnes en âge de travailler pour chaque retraité. En 2050, d'après les projections des chercheurs, ce ratio tombera à 2,6. Cela exercera une énorme pression sur la population active des États-Unis pour qu'elle devienne plus productive afin de soutenir un nombre croissant de personnes âgées tout en soutenant la croissance économique.Pendant des décennies, des millions de personnes ont afflué dans les usines et les bureaux et ont stimulé la consommation avec leurs revenus. Avec l'argent de leurs impôts, ils ont fait en sorte que des investissements puissent être faits dans l'éducation, la santé, la recherche, les infrastructures et dans un système social qui finance un nombre toujours croissant de retraites. Ce moteur commence maintenant à crachoter alors que de plus en plus de personnes prennent leur retraite et qu'il n'y a pas assez de jeunes travailleurs pour les remplacer.Deux solutions peuvent être envisagées pour lutter contre les pénuries de main-d'œuvre : nous pouvons faire travailler plus de personnes et/ou nous pouvons travailler de manière plus productive. Les États-Unis et leurs politiques migratoires efficaces sont un exemple visible de la manière de faire travailler davantage de personnes malgré de faibles taux de natalité. Le Japon est un exemple réussi de la façon de gérer à la fois une population en déclin et vieillissante en devenant plus productif grâce à l'automatisation et à la numérisation.Pour sortir d'une pénurie de main-d'œuvre, les économies auront besoin d'une augmentation de la productivité à la hauteur du miracle de l'industrialisation qui a sorti le monde d'une pauvreté relative généralisée il y a 250 ans. Si moins de travailleurs vont financer un État-providence en constante expansion, davantage d'investissements dans l'innovation et le progrès sont nécessaires. C'est particulièrement vrai pour le secteur des services, où la majorité de la main-d'œuvre travaille dans les pays développés, et où la productivité stagne depuis près de 20 ans maintenant. Il y a beaucoup de place pour l'amélioration. Les modèles d'entreprise basés sur une main-d'œuvre peu qualifiée au salaire minimal ne sont pas caractéristiques d'un pays de haute technologie. Ils sont un signe de régression. Par conséquent, il est nécessaire de créer des incitations en augmentant le salaire minimum pour automatiser le travail simple dans la mesure du possible.Le changement signifie également abandonner les processus grinçants, les modèles commerciaux obsolètes et les industries obsolètes. Cela signifie investir dans des entreprises de pointe*: parmi les 10 premières entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière, huit sont des entreprises technologiques dont le succès repose sur des produits et des modèles commerciaux qui se sont adaptés à des marchés en évolution rapide et ont même créé des marchés que nous n'avions jamais connus. Cela signifie également créer un marché du travail plus dynamique qui motive les gens à trouver le bon emploi. La Grande Démission a montré que les travailleurs peuvent passer plus dynamiquement à des emplois avec des salaires plus élevés qui correspondent mieux à leurs compétences. Et enfin, cela signifie réformer le système éducatif. Tant qu'un cinquième des élèves de 15 ans ne sauront pas lire à un niveau de base, nous ne pourrons pas lutter contre les défis du déclin démographique. La prochaine ère de travail exigera des compétences autres que la diligence et l'obéissance - ce que les écoles enseignent principalement aujourd'hui. La créativité, la résilience et la capacité à résoudre des problèmes complexes seront des compétences indispensables pour faire fonctionner notre économie.Sources : The Lancet Cette projection vous semble-t-elle crédible ?La hausse du coût de la vie comme frein démographique, cela vous semble-t-il pertinent ? Dans quelle mesure ?Cette situation représenterait-elle une opportunité en or pour les professionnels de l'informatique qui pourraient alors apporter des solutions techniques ? Pourquoi ?