Contexte

La baisse de la natalité, un frein potentiel pour le projet sur la planète rouge ?

Elon Musk voudrait que les gens se préoccupent davantage de la baisse du taux de natalité. L'entrepreneur a partagé ses inquiétudes dans une série de tweets mercredi, suite à une baisse générale du taux de natalité dans le contexte de la pandémie. Aux États-Unis, le taux de natalité a chuté de 4 % de 2019 à 2020, marquant le plus faible nombre de naissances du pays depuis 1979.SpaceX travaille actuellement sur un véhicule appelé Starship, un système réutilisable qui, selon l'entreprise, sera « le lanceur le plus puissant jamais développé au monde ». Le quatrième essai en vol à haute altitude de Starship a eu lieu au Texas en mars, bien qu'il ait « connu un rapide démontage non programmé » peu après le début de la brûlure d'atterrissage, selon SpaceX.« Les vols d'essai ont pour but d'améliorer notre compréhension et le développement d'un système de transport entièrement réutilisable conçu pour transporter à la fois l'équipage et le fret sur des vols interplanétaires de longue durée, et aider l'humanité à retourner sur la Lune, et à voyager vers Mars et au-delà », indique le site Web de la société.« Je suis évidemment préoccupé par le développement de la technologie qui peut permettre à beaucoup de gens d'aller sur Mars et de rendre la vie multiplanétaire, d'avoir une base sur la Lune, une ville sur Mars », a déclaré en décembre Musk à Mathias Döpfner, PDG d'Axel Springer SE. « Je pense qu'il est important que nous nous efforcions d'avoir une ville autonome sur Mars le plus tôt possible. Je suis optimiste quant à l'avenir sur Terre, mais je pense qu'il est important d'avoir une assurance-vie pour la vie dans son ensemble ».En 2015, Musk a évoqué la possibilité d'implanter une ville sur Mars après un atterrissage réussi de la fusée par SpaceX. En juin 2017, Musk a publié un article sur les moyens de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire, dans lequel il présente des plans pour avoir jusqu'à 1 million de personnes sur Mars. En 2016, Musk a exposé un plan ambitieux visant à implanter la vie humaine sur Mars. La société Space X de Musk a lancé plus de 100 fusées au cours de la dernière décennie. Plusieurs ont fini par exploser ou s'écraser.La NASA, quant à elle, a déclaré en juillet que le développement technologique « a déjà commencé pour permettre une mission martienne avec équipage dès les années 2030 ». L'agence spatiale, qui a récemment fait atterrir le rover Persévérance sur Mars, a précédemment annoncé qu'elle prévoyait de faire atterrir la première femme et le prochain homme sur la surface de la Lune en 2024, et qu'elle utiliserait cette mission pour en apprendre davantage sur la manière de développer une mission martienne.Le premier vol habité de SpaceX a eu lieu en mai dernier, et le troisième s'est amarré à la Station spatiale internationale avec quatre astronautes à bord après son lancement du Centre spatial Kennedy vendredi. En 2019, Musk déclare que Starlink, son projet de fournir d'Internet par satellites, financera ses efforts de voyages.En janvier 2021, le physicien théoricien Michio Kaku a déclaré que la colonisation de Mars par Elon Musk est possible grâce à des robots autorépliquants. « Avec un robot autorépliquant, vous en obtenez deux, puis quatre, puis huit, 16, 32, 64, jusqu'à ce que vous ayez une armée de ces robots qui puisse construire des villes sur Mars », a-t-il dit. Une machine autoréplicative est une construction qui est théoriquement capable de fabriquer de manière autonome une copie d'elle-même en utilisant des matières premières prises dans son environnement.Fin décembre, lors d'un épisode du podcast Lex Friedman, Friedman a demandé à Musk quand il pensait que SpaceX ferait atterrir des êtres humains sur la planète rouge. Après une pause de 20 secondes, le milliardaire a répondu : « Le meilleur des cas est d'environ cinq ans, le pire des cas 10 ans ».Musk a déclaré à Friedman que les facteurs déterminants incluaient « l'ingénierie du véhicule », ajoutant que « Starship est la fusée la plus complexe et la plus avancée qui ait jamais été fabriquée ». « L'optimisation fondamentale de Starship minimise le coût par tonne en orbite et finalement le coût par tonne à la surface de Mars », a déclaré Musk à Friedman sur le podcast.Actuellement, personne ne peut voler vers Mars pour mille milliards de dollars, a déclaré Musk à Friedman. « Aucune somme d'argent ne peut vous procurer un billet pour Mars », a-t-il déclaré sur le podcast.Pour Musk, si la crise démographique ne s'atténue pas, il n'y aura pas assez de monde pour Mars : « S'il n'y a pas assez de monde pour la Terre, il n'y en aura certainement pas assez pour Mars »« Nous devrions être beaucoup plus inquiets de l'effondrement de la population » a-til continué.Ce n'est pas la première fois que Musk partage ses inquiétudes concernant la baisse du taux de natalité. Le mois dernier, il a déclaré qu'à moins que les gens n'aient plus d'enfants, « la civilisation va s'effondrer ». « Je pense que l'un des plus grands risques pour la civilisation est le faible taux de natalité et la baisse rapide du taux de natalité », a déclaré le père de six enfants lors du CEO Council annuel du Wall Street Journal.Selon la Banque mondiale, le taux de natalité dans le monde est en baisse constante depuis 1960. Les incertitudes économiques provoquées par la pandémie de COVID-19 ont accéléré la tendance à la baisse des taux de natalité, a écrit Darrell Bricker, PDG d'Ipsos, une société d'études de marché sur le site Web du Forum économique mondial :« De nos jours, la plupart des enfants sont des enfants désirés ou planifiés, en particulier dans le monde développé. Décider d'avoir un bébé dépend de l'optimisme quant à l'avenir - et l'optimisme est difficile à avoir pendant une pandémie mondiale. En fait, le Brookings Institute estime que 300 000 bébés ne sont pas nés aux États-Unis en raison de l'insécurité économique liée à la pandémie.« Serait-ce un phénomène à court terme prêt à être corrigé ? Peut-être. Certains analystes prévoient un mini baby-boom une fois que les vaccins seront largement disponibles et que les restrictions seront levées. Mais même un mini baby-boom est peu susceptible de compenser entièrement le déclin. L'expérience montre que lorsqu'un couple diffère d'avoir un enfant, pour quelque raison que ce soit, il ne le fait généralement pas plus tard. Le bébé à naître reste à naître.« Une baisse de la fécondité n'est qu'une des façons dont la pandémie supprime la croissance démographique dans de nombreux pays développés. L'autre : les frontières fermées. En 2020, l'Australie a enregistré son premier déclin démographique depuis la Première Guerre mondiale, en raison de contrôles aux frontières plus stricts liés au COVID. Le Canada a accordé le statut de résident permanent à 180 000 candidats en 2020, bien en deçà de l'objectif de 381 000 - et la plupart des nouveaux résidents permanents étaient déjà dans le pays avec des visas d'étudiant ou de travail.« Un troisième facteur sinistre est également à l'œuvre : le nombre de morts de la maladie elle-même. Les chercheurs prédisent que l'espérance de vie aux États-Unis a diminué d'une année complète en raison des décès dus au COVID. Les minorités raciales ont été particulièrement touchées, l'espérance de vie des Afro-Américains ayant été réduite de deux ans et celle des Latinos de trois ans. Officiellement, la pandémie est responsable de plus de 3 millions de décès – mais ce chiffre pourrait être bien plus élevé, car certains pays peuvent sous-déclarer les décès. C'est probable, par exemple, en Inde, où la pandémie fait 4 000 morts par jour ; de nombreuses autorités pensent que le nombre réel est beaucoup plus élevé ».Les taux de natalité sont également en baisse dans les deux pays les plus peuplés du monde, la Chine et l'Inde.Le Département chinois des statistiques a annoncé lundi que le taux de natalité du pays avait chuté à un niveau record de 7,52 naissances pour 1 000 habitants en 2021. Une chute qui intervient même si le pays a abandonné sa politique de l'enfant unique vieille de plusieurs décennies en 2016 et permet désormais aux couples d'avoir jusqu'à à trois enfants. Et le taux de fécondité de l'Inde est tombé en dessous d'un niveau de remplacement clé l'année dernière, selon le Times of India.Sources : Elon Musk Que pensez-vous des propos d'Elon Musk ?