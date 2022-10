En avril, alors que Netflix perdait des abonnés et que son action chutait, ses dirigeants ont révélé que, selon leurs propres estimations, environ 30 millions de foyers aux États-Unis et au Canada accédaient à Netflix par le biais de mots de passe partagés. Aujourd'hui, après avoir testé une poignée d'approches pour limiter le partage de comptes, ils ont annoncé de nouvelles fonctionnalités qui, espèrent-ils, encourageront les gens à commencer à payer. « Nous essayons de proposer une gamme d'options qui soutiennent le choix des clients », a déclaré Greg Peters, responsable des produits Netflix, lors de la présentation trimestrielle de la société aux investisseurs.La première solution de Netflix s'adresse à ceux qui sont prêts à faire le grand saut et à payer leur propre abonnement, peut-être même le plan d'adhésion financé par la publicité qui vient d'être annoncé et qui sera bientôt moins cher. Toute personne qui regardait les programmes Netflix par le biais d'un profil personnalisé sur le compte d'une autre personne peut désormais transférer ce profil sur son propre compte. Cette fonctionnalité, qui a commencé à être proposée aux utilisateurs lundi, permet de préserver les données d'une personne, comme ses paramètres et son historique de visionnage, afin que l'algorithme Netflix sache qu'il doit continuer à proposer. Netflix donnera également à ses abonnés l'occasion d'être charitables avec leurs amis et leur famille. À partir de l'année prochaine, les abonnés auront la possibilité de payer un peu plus cher pour ajouter des « membres supplémentaires » à leur forfait. La société n'a pas précisé combien il en coûtera aux abonnés pour ajouter ces sous-comptes à leur forfait existant, mais dans les pays où elle a testé cette fonctionnalité au début de l'année, le coût était inférieur à 3 dollars par mois.Netflix souhaite essentiellement qu'un compte ne soit accessible qu'aux personnes qui vivent ensemble dans un même foyer. Chaque compte peut prendre en charge jusqu'à cinq profils, afin que chaque membre de la famille puisse personnaliser son expérience de visionnage. Mais les membres de la famille ou les amis qui ne vivent pas dans le même foyer devront soit ouvrir leur propre compte, soit être ajoutés en tant que membre supplémentaire. Il reste à savoir comment Netflix va réagir face aux abonnés qui partagent des comptes en dehors de leur foyer, mais ce printemps au Pérou, où Netflix a testé la fonction "membre supplémentaire", les utilisateurs ont été invités à valider leurs comptes. La société a effectivement effectué des tests qui ont incité les utilisateurs du Chili, du Costa Rica et du Pérou à payer un supplément pour un sous-compte si Netflix détectait que quelqu'un utilisait l'abonnement du propriétaire en dehors de son foyer. Netflix a également testé un moyen pour les utilisateurs d'Argentine, du Salvador, du Guatemala, du Honduras et de la République dominicaine d'acheter des "maisons" supplémentaires pour les comptes situés en dehors du foyer principal de l'abonné.Reed Hastings, co-PDG de Netflix, a un jour embrassé le partage de mots de passe comme un signe que le service de streaming était populaire et que son contenu était en demande. « Nous aimons que les gens partagent Netflix, qu'il s'agisse de deux personnes sur un canapé ou de 10 personnes sur un canapé », a-t-il déclaré en 2016, à l'époque où le streaming était encore considéré comme un moyen relativement nouveau de regarder des films et des programmes télévisés. Les temps ont changé : Netflix est désormais en concurrence pour les abonnés avec près d'une douzaine de plateformes de streaming rivales. Bien que Netflix reste le plus grand service de streaming par abonnement avec ses 223 millions de membres dans le monde, il a montré des signes de fléchissement. Au cours des six premiers mois de l'année, il a perdu 1,17 million d'abonnés.« Au cours des 15 dernières années, nous avons travaillé dur pour construire un service de streaming facile à utiliser, y compris pour les personnes qui voyagent ou vivent ensemble. "C'est formidable que nos membres aiment tellement les films et les émissions de télévision Netflix qu'ils veulent les partager plus largement. Mais aujourd'hui, le partage généralisé des comptes entre les ménages compromet notre capacité à long terme à investir dans notre service et à l'améliorer », peut-on lire dans un billet de blog publié au cours de l'été pour expliquer pourquoi Netflix testait des fonctionnalités de "partage payant".Le géant du streaming a annoncé la semaine dernière le lancement de son service à 6,99 $ par mois avec publicité, appelé Basic, le 3 novembre aux États-Unis, France, en Australie, au Brésil, au Canada, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Espagne et au Royaume-Uni. Netflix s'associe à Microsoft pour diffuser des publicités aux utilisateurs et précise qu'elles dureront entre 15 et 30 secondes. Ce nouveau niveau ne donne toutefois pas aux abonnés l'accès à l'ensemble de la bibliothèque de Netflix en raison de restrictions de licence.Source : Netflix Quel est votre avis sur le sujet ?