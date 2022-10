Il s'agit du dernier chapitre de la saga en cours sur le sort de Starlink en Ukraine - un service qui, selon les responsables ukrainiens, est devenu essentiel à l'effort de guerre, permettant aux troupes et aux civils de rester connectés malgré la destruction généralisée des infrastructures de communication conventionnelles, comme les tours de téléphonie cellulaire. En juillet dernier, un haut responsable militaire ukrainien a envoyé une demande directe à Musk pour obtenir près de 8 000 terminaux supplémentaires.Il a également été rapporté que SpaceX avait envoyé une lettre au Pentagone lui demandant de prendre en charge le financement du service Starlink en Ukraine, une nouvelle qui a suscité d'importantes vagues de controverse. Musk a déclaré que le fonctionnement continu des terminaux Starlink donnés a coûté 80 millions de dollars et dépassera les 100 millions de dollars d'ici la fin de l'année ; entre-temps, dans une lettre, SpaceX a déclaré au Pentagone : « Nous ne sommes pas en mesure de donner davantage de terminaux à l'Ukraine ou de financer les terminaux existants pour une période indéfinie ».Mais malgré la nouvelle selon laquelle SpaceX a retiré sa demande de financement, l'avenir à long terme de Starlink en Ukraine est loin d'être réglé. Il y a deux jours, Musk a tweeté : « Au diable tout ça... même si Starlink perd toujours de l'argent & que d'autres entreprises reçoivent des milliards de dollars des contribuables, nous allons continuer à financer gratuitement le gouvernement ukrainien ». Mais ce n'est en aucun cas une solution à long terme.Malgré ce tweet de Musk, un responsable américain impliqué dans les discussions a déclaré « qu'il est peu probable que l'on puisse faire confiance à Musk, ce qui oblige le ministère de la défense à trouver un moyen de maintenir Starlink ou un système de secours approprié en Ukraine dans un avenir prévisible ». Le responsable sest exprimé peu avant le tweet supplémentaire de Musk indiquant que "SpaceX a déjà retiré sa demande de financement."« Le Pentagone envisage de payer le réseau de satellites Starlink (qui a été une bouée de sauvetage pour l'Ukraine) à partir d'un fonds qui a été utilisé pour fournir des armes et des équipements à long terme. Ce fonds est l'Initiative d'assistance à la sécurité de l'Ukraine, qui a été utilisée pour acquérir une série d'armes et de services pour l'effort de guerre en Ukraine », selon deux responsables américains impliqués dans les discussions entre SpaceX et le Pentagone.Ces deux responsables américains ont déclaréqu'à partir de vendredi, avant l'apparente volte-face de Musk, le Pentagone avait en fait accepté la demande de SpaceX de payer le service continu pour le gouvernement ukrainien et la nouvelle demande du général commandant l'Ukraine. Cette demande de financement était de 124 millions de dollars pour le reste de l'année 2022. Le montant final ou les conditions convenues ne sont pas clairs. « Pour être précis, 25 300 terminaux ont été envoyés en Ukraine, mais, à l'heure actuelle, seuls 10 630 paient le service », a déclaré Musk lundi.La lettre de SpaceX adressée au Pentagone le 8 septembre indiquait que la société avait payé environ 70 % du service Internet des terminaux ukrainiens (dont la valeur peut atteindre 4 500 dollars par mois) mais n'avait entièrement financé qu'environ 15 % des 20 000 terminaux. Le reste a été financé par des gouvernements comme ceux des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Pologne, ainsi que par des initiatives privées.Lundi, avant que Musk ne tweete, un haut responsable de la défense a déclaré aux journalistes que le Pentagone n'avait rien payé à SpaceX pour Starlink en Ukraine "à l'heure actuelle". « C'est quelque chose dont nous discutons avec SpaceX en termes de soutien potentiel, mais à ce stade, le departement de la défense n'a pas payé pour les services de SpaceX en ce qui concerne Starlink en Ukraine », a déclaré le fonctionnaire.Certains pays européens ont exprimé leur soutien au financement du projet Starlink de SpaceX en Ukraine, a déclaré un responsable européen. Le sujet a été discuté de manière informelle au Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne lundi, a déclaré le fonctionnaire. Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a déclaré samedi que « la connectivité Internet de l'Ukraine est trop importante pour être laissée entre les mains d'un seul individu. Trouvons un moyen de former une coalition des alliés de l'Ukraine pour payer Starlink, ou trouvons un autre fournisseur. La Lituanie est prête à contribuer », a-t-il déclaré dans un tweet.Les fonctionnaires de l'UE discutent également de la possibilité de couvrir le coût de l'abonnement aux terminaux Starlink dont Elon Musk a fait don à l'Ukraine. Le Pentagone a déclaré la semaine dernière qu'il envisageait également d'autres options satellitaires. « Il existe certainement d'autres capacités de communication par satellite. Il n'y a pas que SpaceX ; il y a d'autres entités avec lesquelles nous pouvons certainement nous associer lorsqu'il s'agit de fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin sur le champ de bataille », a déclaré Sabrina Singh, porte-parole adjointe du Pentagone.Musk a fait l'objet de nombreuses critiques pour avoir proposé un plan de paix que beaucoup considèrent comme ouvertement pro-russe, qui inclurait la cession officielle de la Crimée à la Russie.Lundi, il a continué à pousser sa proposition, en disant : « Si la Russie est confrontée au choix de perdre la Crimée ou d'utiliser des armes nucléaires sur le champ de bataille, elle choisira la seconde solution ».Musk a écrit dans un autre tweet que « 25 300 terminaux ont été envoyés en Ukraine, mais, à l'heure actuelle, seuls 10 630 paient le service ». Il a également écrit que SpaceX « ajoutera une option de don à Starlink » pour ceux qui « veulent faire don de Starlinks à des regions dans le besoin ». Cela pourrait inclure l'Ukraine et d'autres pays. Le tweet de Musk sur l'ajout d'une option de don est venu en réponse à Ham Serunjogi, cofondateur et PDG d'une société qui gère un service d'envoi et de réception d'argent en Afrique. « Je serais heureux d'engager des fonds pour donner Starlink à des écoles et des hôpitaux en Ouganda », a écrit Serunjogi.Source : Twitter ( 1