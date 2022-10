Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, Musk a fourni à Kiev des milliers de systèmes Starlink, permettant aux forces ukrainiennes de communiquer dans ce qui était auparavant des zones mortes. Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a dirigé des milliers de terminaux Starlink vers l'Ukraine après qu'un fonctionnaire lui a envoyé un tweet demandant de l'aide pour maintenir le pays assiégé en ligne.Les faibles besoins en énergie des récepteurs satellites du service ont permis la connexion à des drones de reconnaissance, fournissant de précieux renseignements en temps réel sur les mouvements des Russes et la possibilité de les cibler.En mai, Musk a publié sur Twitter une note que Rogozin, le directeur de l'agence spatiale fédérale russe Roscosmos, aurait envoyée aux médias russes. La note affirmait que du matériel pour le système satellite-internet Starlink de SpaceX avait été livré à des marines ukrainiens et à des « militants du bataillon nazi Azov » par l'armée américaine. « Elon Musk est donc impliqué dans l'approvisionnement des forces fascistes en Ukraine en matériel de communication militaire », a écrit Rogozin, selon une traduction anglaise que Musk a postée.« Et pour cela, Elon, vous serez tenu responsable comme un adulte, peu importe combien vous jouerez les imbéciles ». Ce qui ressemblait beaucoup à une menace comme Musk l'avait reconnu dans un tweet. « Si je meurs dans des circonstances mystérieuses, j'ai été heureux de vous connaître », a-t-il écrit. La mère de Musk, Maye, n'a pas apprécié cette réponse désinvolte et a tweeté « Ce n'est pas drôle », accompagné de deux émojis en colère. L'entrepreneur milliardaire a répondu : « Désolé ! Je vais faire de mon mieux pour rester en vie. »La semaine dernière, un haut responsable du gouvernement ukrainien a déclaré que le système satellite-internet Starlink subissait des pannes « catastrophiques » sur les lignes de front, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles il aurait été coupé dans les zones contrôlées par la Russie - peut-être pour empêcher le Kremlin d'exploiter le réseau.Sur Twitter, Musk a déclaré qu'il ne pouvait pas commenter les conditions du champ de bataille, en disant : « C'est confidentiel. » Mais Bremmer, le fondateur et président du cabinet de recherche sur les risques politiques Eurasia Group, a déclaré que lors d'une conversation avec Musk fin septembre, ce dernier semblait confirmer que le service satellitaire était intentionnellement désactivé.Bremmer a déclaré que Musk lui avait dit que le ministère ukrainien de la Défense lui avait demandé d'activer Starlink en Crimée, que la Russie a envahie et annexée en 2014. « Musk a refusé étant donné le potentiel d'escalade », précise Bremmer.Poutine a affirmé à plusieurs reprises que l'Ukraine n'était pas un pays, et a qualifié les Ukrainiens et les Russes de « peuple unique ». Le dirigeant russe a employé une vision déformée de l'histoire comme l'une des nombreuses justifications de l'invasion non provoquée de l'Ukraine par la Russie ; la Russie a saisi par la force la péninsule de Crimée, une base militaire clé avec un accès direct à la mer Noire, en 2014 et a utilisé cette région plus tôt cette année pour envahir l'Ukraine par le sud.Selon Bremmer, Musk a affirmé avoir récemment parlé avec le président russe Vladimir Poutine, affirmant qu'il était « prêt à négocier. » (Musk a proposé ce mois-ci un plan de paix pour l'Ukraine considéré comme s'alignant sur les intérêts russes.) Bremmer a déclaré que Musk lui a dit que lors de cette conversation, Poutine a menacé d'utiliser des armes nucléaires si l'Ukraine tentait de reprendre la péninsule de Crimée, qui sert de base aux forces navales russes sur la mer Noire.Musk aurait déclaré à Bremmer que Poutine lui avait explicitement dit qu'il était « prêt à négocier » à condition que la Crimée reste sous contrôle russe, que l'Ukraine reste neutre et que les annexions russes de Luhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia soient appliquées. Poutine aurait également dit à Musk que c'étaient des objectifs qu'il accomplirait « quoi qu'il arrive », sinon il se tournerait vers une « escalade majeure. »Dans la suite de ces déclarations, Bremmer a également révélé que Musk lui a dit que Poutine avait déclaré que si Zelenskyy « envahissait la Crimée, la Russie riposterait par une frappe nucléaire sur l'Ukraine », ajoutant : « Elon a dit que tout devait être fait pour éviter cette issue. »Sur Twitter, cependant, Musk a catégoriquement nié avoir eu une conversation récente avec le dirigeant russe, écrivant mardi qu'il n'avait « parlé à Poutine qu'une seule fois, il y a environ 18 mois ». Le sujet, a-t-il dit, « était l'espace ». Bremmer a été tout aussi catégorique, tweetant que Musk « m'a dit qu'il avait parlé avec Poutine et le Kremlin directement au sujet de l'Ukraine. »Les forces russes ont perdu du terrain dans le sud de l'Ukraine et ont perdu de vastes étendues dans l'est de l'Ukraine en pénétrant dans des régions que la Russie a déclaré avoir annexées, ce qui a suscité l'inquiétude des experts en contrôle des armements qui se demandent si Poutine et ses principaux conseillers n'envisageraient pas d'attaquer avec une arme nucléaire de leur vaste arsenal pour tenter d'enrayer leurs pertes.Quel est votre avis sur le sujet ?Voyez-vous Poutine capable d'utiliser son arsenal nucléaire ?Croyez-vous à une possible médiation de Musk en faveur de la paix ?Êtes-vous pour ou contre une négociation avec le président russe Vladimir Poutine ?