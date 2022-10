Les volumes d'échanges de NFT s'effondrent de 99 %

Un marché voué à disparaître ?

L'engouement semble s'essouffler

Pour mémoire, un jeton non fongible (NFT, de l'anglais non-fungible token) est un type spécial de jeton cryptographique qui représente un objet numérique tels une image, une vidéo, un fichier audio, auquel est rattachée une identité numérique qui est reliée à un ensemble non vide de propriétaires. Contrairement aux cryptomonnaies, ils ne peuvent pas être négociés ou échangés à l'équivalence. C'est la raison pour laquelle ils sont dits non fongibles. Cela diffère des jetons fongibles comme les cryptomonnaies, qui sont identiques les uns aux autres et, par conséquent, peuvent être utilisés comme support de transactions commerciales. En gros, les NFT sont des jetons cryptographiques uniques qui existent sur une blockchain et ne peuvent être reproduits.Les NFT ont gagné en popularité depuis l'année dernière. Les gens sont prêts à payer des millions de dollars juste pour prouver qu'ils possèdent un objet numérique qui ne valait rien auparavant. Ces entrées numériques, stockées sur une blockchain, permettent aux acheteurs de prouver qu'ils sont des propriétaires légitimes. Bien que ce soit différent d'un droit d'auteur, les propriétaires de NFT sont des titulaires de droits dans un sens.Non seulement le prix de certaines des collections NFT les plus populaires de la planète chute rapidement, mais le volume a baissé de plus de 99 % par rapport à ses sommets. À ses sommets, OpenSea avait un volume de transactions de 2,7 milliards de dollars. Pendant presque tout le mois de septembre, le volume était inférieur à 10 millions de dollars, avec seulement 2 jours le mois dernier au-dessus de 10 millions de dollars en volume. Il s'agit d'une baisse de volume de 99 % par rapport à ses sommets historiques.Beaucoup de gens attestent qu'il ne s'agit que d'une phase comme n'importe quel autre marché baissier, mais ce n'est peut-être pas le cas. Un déclin continu de 99% pour un produit qui a eu du mal à trouver un cas d'utilisation et détesté par des tonnes de personnes n'augure rien de bon pour cette thèse. Sans oublier que le volume quotidien de Bitcoin est d'environ 20 milliards de dollars, même après la baisse. À son apogée, il était d'environ 50 milliards de dollars. Bien que ce soit encore une baisse, il s'agit toujours de dizaines de milliards de dollars, il serait donc difficile d'affirmer qu'il est mort et qu'il y a encore beaucoup d'argent en jeu. 10 millions de dollars dans le monde financier, ce n'est littéralement rien. Connaissez-vous une seule action du S&P 500 qui obtient moins de 10 millions de dollars en volume de transactions la plupart des jours ? En fait, la plupart des actions individuelles peuvent facilement atteindre des dizaines de millions les jours de ralentissement.La question que beaucoup de gens pourraient se poser alors : les NFT sont-ils morts ? Même certains des plus grands jeux NFT comme Axie Infinity et The Sandbox meurent rapidement. Même si vous avez dépensé les milliers qu'il faut pour commencer à générer des revenus réalistes dans ces jeux, ce n'est même plus rentable car il n'y a pas de volume de ventes, les prix chutent et lessont toujours terribles. Les plus grands joueurs d'Axie Infinity étaient en fait des personnes aux Philippines qui jouaient pour compléter leurs revenus pendant le covid, mais si ce n'est pas rentable (et que le jeu n'est pas amusant), alors les gens ne joueront pas au jeu. Axie Infinity comptait 2,7 millions de joueurs actifs en novembre 2021. Ce nombre est maintenant tombé à environ 700 000 joueurs mensuels, ce qui entraîne une baisse d'environ 75 % en moins d'un an.Les crypto-monnaies sous-jacentes autour de ces jeux NFT sont également en baisse de prix. SAND, le crypto de The Sandbox, est tombé à 0,82 $ le jeton, soit 90 % de moins que ses sommets. Le jeton d'Axie infinity est également en baisse de 90% par rapport à ses sommets. Après la faille de sécurité massive d'Axie Infinity, qui a entraîné le vol de centaines de millions de dollars en NFT, la plupart des NFT sous-jacents ont été vendus à quelques centimes par dollar, ce qui a également fait chuter les prix de la communauté, et elle ne s'est pas rétablie depuis. Le prix plancher a atteint un sommet de 340 $, mais aujourd'hui, il n'est que de 6 $. Vous paieriez plus enpour l'acheter et le vendre que vous pourriez probablement gagner.Beaucoup pensent que la plupart des NFT n'auront plus de valeur dans les 3 à 5 prochaines années. Par exemple, Fred Ehrsam, cofondateur de Coinbase, l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies, a déclaré en juin 2021 que 90 % des NFT auront probablement peu ou pas de valeur dans 3 à 5 ans. Il a établi des parallèles entre la montée des cryptomonnaies et le boom des dotcom des années 1990. « Je vais jusqu'à dire que 90 % des NFT produits auront probablement peu ou pas de valeur dans trois à cinq ans. On pourrait dire la même chose des premières entreprises Internet à la fin des années 90 », a déclaré Ehrsam.Par ailleurs, vendu pour près de 3 millions de dollars en mars 2021, le NFT du premier tweet de Jack Dorsey, l'ex-PDG de Twitter, ne valait que 10 000 dollars en avril dernier. En seulement un an, cet actif numérique a perdu environ 99 % de sa valeur et cela pourrait baisser davantage, car l'acheteur de l'époque peine aujourd'hui à trouver quelqu'un à qui le "refourguer". L'entrepreneur iranien en cryptomonnaie Sina Estavi s'est laissé emporter par la frénésie et l'enthousiasme suscité par le battage médiatique autour des cryptomonnaies et des jetons non fongibles, achetant le NFT du premier tweet de Dorsey pour 2,9 millions de dollars.« Le prix de la bulle payé par Estavi illustre parfaitement la théorie du plus grand fou. Quelle est l'utilité de ce NFT ? Jack Dorsey vous invite-t-il à dîner dans la Silicon Valley ? Quelle est la véritable proposition de valeur ici ? Je pense que le temps nous l'a probablement dit, et ce n’est probablement rien », a déclaré Mitch Lacsamana, collectionneur de NFT et responsable du marketing d'un groupe d'échange de NFT. Lorsqu'il a mis en vente le NFT en avril 2022, Estavi espérait en tirer pas moins de 14 969 ethers, soit environ 50 millions de dollars à l'époque, mais il a été surpris par la réaction très peu enthousiaste du marché.C'est un exemple de l'insécurité et de la volatilité du marché des NFT qui vient conforter l'argument selon lequel "il constitue une escroquerie". « Le marché n'est pas prêt à se jeter sur tout ce qu'une célébrité ou quelqu'un de très important peut sortir. Je pense que l'année dernière [2021] était une très bonne période pour cela, mais beaucoup de gens se sont lassés des tactiques de captation d'argent », a déclaré Lacsamana. Estavi a expliqué qu'il ne vendra pas son NFT pour moins de 50 millions de dollars. Mais la question que se posent les analystes est : quel intérêt les gens ont-ils aujourd'hui à racheter ce NFT ?Un quatuor d'associés de Bain & Company, qui conseille les entreprises sur la stratégie des actifs numériques, voit également des applications pratiques pour les NFT. Dans un article publié début septembre, les quatre partenaires ont écrit que les billets d'événements, les programmes de récompenses et les articles échangeables pourraient bientôt devenir des actifs numériques sur une blockchain. D'autres pensent que les NFT pourraient également être utilisés pour représenter l'identité des personnes, les droits de propriété, réduire la probabilité de fraude, etc. La construction distincte de chaque NFT offre plusieurs possibilités d'utilisation.« Mettez un peu de côté les dépenses folles en JPEG d'art, de sport et de divertissement, ainsi que le récent krach des prix des cryptomonnaies. Les technologies sous-jacentes sont plus pertinentes et prometteuses pour les entreprises de consommation. Les NFT fournissent un ensemble idéal de capacité pour réinventer la façon dont les entreprises engagent leurs clients, non seulement dans les programmes de récompenses et de fidélisation, mais aussi d'autres façons créatives », ont-ils écrit. Les grands investisseurs, quant à eux, restent optimistes quant aux perspectives à long terme des NFT qui se mélangent bien avec les entreprises.JPMorgan et HSBC font partie des sociétés qui ont ouvert des kiosques dans des univers virtuels basés sur les NFT cette année.YouTube et Instagram ont également annoncé des projets de NFT. « De toute évidence, l'enthousiasme et l'intérêt que nous avions à certaines périodes l'année dernière ne sont plus là. Je pense que nous avons réalisé quelque chose qui n'était pas durable », a déclaré Pablo Rodriguez-Fraile, un collectionneur d'art numérique basé à Miami.Fin mars, Modesta Masoit, directrice des finances et de l'analyse au sein de la société de recherche sur les NFT DappRadar, a déclaré que le marché n'était pas globalement en déclin, mais plutôt en consolidation après sa croissance fulgurante. Elle a ajouté que la prudence des investisseurs à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février a pu faire baisser les ventes. « Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une période de consolidation. Il ne disparaît pas, il ne fait que se consolider », a-t-elle ajouté. Selon DappRadar, les ventes globales de NFT ont totalisé environ 11,8 milliards de dollars jusqu'à mars 2022, en excluant 19,3 milliards de dollars de ventes provenant d'une plateforme soupçonnée d'être dominée par des échanges irréguliers, où un petit nombre de comptes échangent des articles dans les deux sens pour des prix gonflés.Que pensez-vous des NFT en général ?Y voyez-vous un intérêt ? Si oui, lequel ?Qu'est-ce qui pourrait expliquer la situation actuelle ?Le marché des NFT, tel qu'il est présenté actuellement, est-il, selon vous, vouer à disparaître ? Pourquoi ?Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, susciter un attrait et établir une situation plus pérenne ?La multiplication des escroqueries pourrait-elle être en partie responsable de la méfiance du public ? Dans quelle mesure ?Pour résorber la volatilité du marché, quelles mesures pourraient être prises (prix de vente plafonnés, prix arrimés à une correspondance dans le monde réel, etc.) ?