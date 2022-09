Helium aurait séduit les investisseurs avec des arguments fallacieux





Helium aurait réservé la plus grande part du gâteau à ses dirigeants

Le réseau Helium est également en proie à une pratique de tricherie

Helium est maintenant confronté à des problèmes de rendement





Bien qu'il existe des milliers de cryptomonnaies répondant à un large éventail de cas d'utilisation, il y en a encore relativement peu qui exploitent le nouveau secteur de l'Internet des objets (IdO). Vous avez peut-être entendu parler de la plateforme Iota (MIOTA), l'une des plateformes sans blockchain les plus populaires qui connectent les appareils à l'IdO. Mais Helium émerge comme un projet basé sur la blockchain avec le même cas d'utilisation et une approche différente. Helium est décrit comme un réseau basé sur la blockchain pour les appareils IdO qui utilise les nœuds comme points d'accès afin de connecter les appareils sans fil au réseau.Helium permet la communication entre les appareils, tandis que le système envoie des données à travers les nœuds du réseau. Les nœuds qui composent le réseau sont connus sous le nom de points d'accès dans le système Helium. Les Hotspots fournissent une couverture réseau publique et s'appuient sur LoRaWAN. LoRaWAN est un protocole de couche de contrôle d'accès aux médias qui possède une composante en nuage à laquelle des plateformes comme Helium peuvent se connecter. Le jeton natif du réseau HNT alimente le réseau et sert de paiement chaque fois que les points d'accès transfèrent des données de connexion sur le réseau.Helium a été cofondé en 2013 par Amir Haleem, Sean Carey et Shawn Fanning. Le projet a levé plus de 53 millions de dollars en quatre tours de financement distincts de 2015 à 2019. Le réseau a finalement été mis en service en 2019, avec l'intention de résoudre les problèmes courants constatés dans le secteur de l'IdO, comme la confidentialité. Comme le besoin de l'IdO croît de façon exponentielle avec le développement de la technologie, Helium est devenu un projet de plus en plus pertinent. En outre, Helium a été présenté dernièrement comme le meilleur exemple d'utilisation de la technologie Web3 dans le monde réel.Helium a surtout fait parler de lui pour sa vision du minage. Une vision totalement décentralisée pour permettre aux utilisateurs de miner plus facilement et à moindre coût. Et cet argument a largement séduit les utilisateurs. Il suffisait juste pour les investisseurs de dépenser 500 dollars pour acquérir une machine qui ressemblait à un routeur Wi-Fi et de la brancher sur une prise murale afin de participer à ce que la société appelle le "People's Network". Les utilisateurs étaient alors en mesure d’extraire des jetons HNT et de générer des revenus passifs. La société est soutenue par les investisseurs Andreessen Horowitz et Tiger Global.Ces derniers sont deux des plus grandes sociétés américaines d'investissement. Mais alors qu'il peine à générer des revenus, une enquête de Forbes a révélé récemment que les cadres et leurs amis ont discrètement amassé la majorité de la richesse au début du projet. Encore mieux, si la demande pour le système d'Helium augmentait, faisant grimper la valeur du jeton HNT, l'entreprise laissait entendre que les gains du réseau seraient partagés par tous. Cependant, l'enquête a révélé qu'Helium a enrichi une poignée de personnes de manière disproportionnée : ses dirigeants et leurs amis. L'enquête note que le réseau n'avait rien d'un système décentralisé.Un haut cadre d'Helium a affirmé que les propriétaires pouvaient récupérer leur achat (le routeur de 500 dollars) en quelques semaines, mais un investisseur a déclaré qu'il avait seulement réussi à miner un seul jeton HNT, soit environ 5 dollars, en trois mois. « J'aurais pu utiliser mon argent ailleurs et gagner réellement des revenus, et non le perdre après avoir payé ma facture d'électricité », a-t-il déclaré. D'un autre côté, Lee Reiners, directeur politique au Duke Financial Economics Center, a déclaré : « cette chose a été mise en place pour enrichir les fondateurs et les premiers soutiens au détriment des gens ordinaires ».Le rapport indique qu'un point d'accès lié à la femme d'Haleem affichait les coordonnées d'une maison en Californie que le couple possédait, selon les registres de propriété. Cinq points d'accès connectés à ce portefeuille ont extrait 250 000 HNT au cours des trois premiers mois de la création du réseau, selon les données de la blockchain. Le portefeuille a gagné un total de 455 000 HNT grâce aux récompenses de minage, d'une valeur de 25 millions de dollars au prix maximum du jeton HNT, et de 2 millions de dollars aujourd'hui. On ne sait pas quand ou si Haleem a vendu ces jetons ; il a refusé de faire des commentaires.L'enquête a identifié 30 portefeuilles numériques qui semblent être liés aux employés d'Helium, à leurs amis et à leur famille, ainsi qu'aux premiers investisseurs. Ce groupe de portefeuilles aurait miné 3,5 millions d’HNT - près de la moitié de tous les jetons Helium minés au cours des trois premiers mois du lancement du réseau en août 2019. Le rapport indique que ces chiffres ont été confirmés par la société de criminalistique blockchain Certik. En six mois, plus d'un quart de tous les jetons HNT auraient été minés par des initiés - évalués à environ 250 millions de dollars lorsque le prix du jeton HNT a atteint un sommet l'année dernière.Les historiques des transactions montreraient également comment les initiés ont ensuite envoyé de grosses sommes d’HNT vers un portefeuille Binance identifié par la communauté Discord d'Helium. L'entreprise n'a pas commenté l'existence de ce portefeuille. Au cours d'une seule journée du mois d'août 2021, par exemple, un porte-monnaie qui semble être lié à Frank Mong, directeur de l'exploitation, a reçu près d'une douzaine de paiements de deux autres portefeuilles liés à lui en l'espace de deux heures. La somme de ces paiements, alors évaluée à près d'un million de dollars, se serait ensuite déplacée vers le portefeuille Binance quelques minutes plus tard.Théoriquement, le transfert des gains d’HNT vers Binance, où ils pourraient ensuite être échangés contre d'autres cryptomonnaies ou des dollars américains, aurait pu être la première étape vers le retrait de Mong. En réponse, Haleem a affirmé que certains projets de crypto-monnaies réservent généralement jusqu'à 90 % de l'approvisionnement initial en jetons aux investisseurs et aux membres de l'équipe. Les enquêteurs n'ont pas pu trouver d'exemple étayant cette affirmation ; d'autres sources ont déclaré qu'elles n'avaient pas connaissance de projets de cryptomonnaies dont la distribution aux initiés atteignait 90 %.Lorsqu'on lui a demandé des exemples de projets qui ont alloué la quasi-totalité de ses jetons initiaux à des initiés, Haleem a répondu "il y en a beaucoup" et a dirigé les enquêteurs vers un tableau montrant des pourcentages allant de 10 % à 58 %. « C'est le terrain de jeu sur lequel nous sommes toujours dans le secteur des cryptomonnaies, à tort ou à raison. La réalité généralement acceptée est que quelqu'un doit démarrer le réseau », a-t-il déclaré.En réponse à des questions détaillées sur son investissement dans Helium et sur le fait que des initiés ont amassé la majorité des jetons gagnés au début du projet, Ali Yahya, partenaire d'Andreessen Horowitz, qui a dirigé la vente de jetons de la société dans Helium, a déclaré qu'il était enthousiaste à l'idée de soutenir l'avancement de la société et a salué l'"échelle sans précédent" de son réseau. Tiger Global a refusé de commenter. Ni Andreessen Horowitz ni Tiger Global n'apparaissent dans ce groupe d'initiés. L'un des bénéficiaires notables de cet accès préférentiel était un préadolescent d'Atlanta, en Géorgie, alors âgé de 11 ans.Il est devenu la mascotte enfantine de facto d'Helium en créant un empire minier de plusieurs millions de dollars à partir de points d'accès prétendument achetés avec de l'argent de corvée. Selon un ancien employé d'Helium, le père du garçon, Arul Murugan, qui a été présenté à Helium par l'intermédiaire de l'investisseur Multicoin Capital, a obtenu des dizaines d'appareils "découpés dans l'offre initiale de points d'accès". Haleem, qui dirige Helium, a déclaré que Murugan a finalement acheté environ 1 000 points d'accès, mais a refusé de commenter l'affiliation de Murugan avec la société ou ses investisseurs à ce moment-là.Compte tenu des incitations financières déjà prévues pour les cadres et les investisseurs, les primes des initiés sont difficiles à concilier avec les maigres récompenses vues par les propriétaires de points d'accès, qui sont consternés par leurs rendements. « Je pourrais me passer des 0,02 cent de gains bihebdomadaires", a écrit un utilisateur qui dit avoir complètement abandonné Helium. Un autre a écrit : « quelqu'un d'autre pense-t-il qu'Helium est une escroquerie bien coordonnée ? ». Lorsqu'il a été confronté publiquement par les utilisateurs d'Helium sur les défauts du service, Haleem a répliqué que son moment n'est pas encore arrivé.« Helium est-il un échec spectaculaire et la preuve que le Web3 est nul ? Je dirais que ça ne fait que commencer », a-t-il tweeté en juillet en réponse aux critiques sur les faibles revenus d'Helium. Le rapport ajoute que dans le même temps, les fondateurs d'Helium ont découvert que leur système naissant était truffé de tricheurs. Pour gonfler artificiellement leurs récompenses, certains utilisateurs achetaient plusieurs points d'accès - parfois des dizaines - et manipulaient leur emplacement de manière à ce qu'ils semblent répartis dans une ville ou un village, alors qu'en réalité ils se trouvent tous dans une seule propriété.Cela avait pour effet de générer une clarté de signal impeccable lorsque les machines s'authentifiaient les unes les autres, et donc un plus grand nombre de jetons. Les "Closet Clusters", comme les employés d'Helium les appelaient, étaient très répandus. Alors que l'entreprise gère désormais une liste noire de plus de 70 000 points d'accès appartenant à d'éventuels tricheurs, et qu'Helium affirme avoir mis en place des mesures antifraude, d'anciens employés d'Helium ont déclaré qu'il était largement connu au sein de l'entreprise que les employés s'adonnaient également à cette pratique.« Quand on voit des clients le faire, on se dit, eh bien, qu'est-ce que je fais en travaillant ? Pourquoi ne suis-je pas en train de monnayer en mettant des points d'accès dans un placard ? », a déclaré l'un de ces anciens employés. Le rapport révèle aussi que lors de son lancement, Helium a créé un jeton spécial - Helium Security Tokens, ou HST - qui garantissait qu'environ un tiers des jetons d'Hélium seraient détournés vers les investisseurs et les cadres de l'entreprise en guise de compensation pour leur soutien au réseau. Ces derniers mois, les utilisateurs se sont plaints de la diminution des récompenses pour eux-mêmes.Au-delà des problèmes liés à ses mineurs et à son système de jetons, Helium semble avoir un problème plus urgent : l'entreprise semble avoir du mal à générer des revenus à partir de son réseau. Le rapport note que l'année écoulée, entre juin 2021 et août 2022, seulement 92 000 dollars de revenus ont été générés par les données circulant sur le réseau, un chiffre qui contraste fortement avec les 250 millions de dollars que la société mère a levés auprès des investisseurs. Au lieu de cela, Helium génère la grande majorité de ses revenus grâce à l'enregistrement de nouveaux points d'accès et à l'authentification d'autres appareils sur le réseau.« Générer des revenus à partir des données sur le réseau ne se fait pas du jour au lendemain. Lorsque quelqu'un appuie sur la gâchette et déclare : "je vais construire un appareil qui utilise le réseau Helium, nous nous attendons à ce que cela prenne des années avant que cet appareil se matérialise réellement à une échelle significative" », a déclaré Haleem, ajoutant que le réseau Helium n'est devenu viable qu'au cours des neuf derniers mois. Haleem a déclaré aux enquêteurs que les revenus générés par le réseau Helium sont reversés aux propriétaires de points d'accès.« Le paysage des cryptomonnaies est jonché d'ossements de projets qui sont essentiellement tombés sur le bord de la route parce que la promesse ultime n'est pas remplie par les retours économiques fondamentaux. Pour que le réseau d'Helium devienne rentable. Il faudrait en fait que toute la terre soit recouverte de quelques mètres de ces appareils pour consommer potentiellement assez de données », a déclaré Monsur Hussain, responsable de la recherche sur les institutions financières chez Fitch Ratings. Par ailleurs, la société semble également avoir exagéré la nature de certains de ses partenariats.En juillet, un rapport a affirmé qu'Helium avait exagéré ses relations avec ses clients Salesforce et Lime, une entreprise de location de scooters électriques. Ces deux entreprises ont confirmé aux enquêteurs qu'elles n'utilisaient pas Helium, bien qu'elles figurent sur le site Web de la société en tant que clientes (Helium a depuis retiré Salesforce et Lime de son site Web ; Haleem a déclaré : « nous ferons un meilleur travail pour nous assurer que nous représentons correctement ces logos à l'avenir »). Certains experts se disent étonnés du fait que le comportement d'Helium n'a pas encore attiré l'attention de la SEC.« L'apparente surestimation par Helium de ces partenariats commerciaux, combinée à des revenus qui reposent sur des frais d'inscription plutôt que sur l'utilisation réelle de son réseau, pourrait susciter un examen réglementaire. N'importe lequel de ces [facteurs] pourrait susciter l'intérêt de la SEC pour l'application de la loi », a déclaré John Stark, un ancien fonctionnaire de la SEC qui a dirigé l'"Office of Internet Enforcement" de l'agence. Pour son prochain acte, la société dit qu'elle construit Helium 5G, un réseau pour fournir une connexion décentralisée pour la dernière itération des appareils cellulaires.Il comprend une collaboration avec deux des plus grands opérateurs sans fil du pays, DISH et T-Mobile ; Helium paiera ce dernier pour l'accès à son réseau. Puis, le mois dernier, la société a annoncé le lancement d'un tout nouveau jeton, MOBILE, pour récompenser les propriétaires de points d'accès pour la construction de son écosystème 5G.Quel est votre avis sur le sujet ?