Les publicités YouTube vont devenir plus gênantes

Les utilisateurs de YouTube qui ne sont pas abonnés à YouTube Premium recevront désormais jusqu'à cinq publicités à regarder avant le début de leur vidéo. La nouvelle a éclaté lorsque plusieurs utilisateurs de YouTube Free ont commencé à se plaindre sur Twitter et Reddit qu'ils recevaient 5 publicités impossibles à ignorer au lieu de 2, avant de pouvoir regarder leur vidéo YouTube. Un utilisateur a déclaré avoir vu 11 publicités avant le début de sa vidéo ; ce qui a suscité la dissension et la colère des utilisateurs.YouTube tente d'inciter davantage de personnes à souscrire à son abonnement premium et son idée pour y parvenir est de diffuser des publicités encore plus intrusives. La plateforme de partage de vidéos a discrètement commencé à tester un nouveau modèle publicitaire qui affichera jusqu'à 5 publicités avant même que la vidéo ne commence.Au cours des dernières années, Facebook s'est imposé comme l'un des meilleurs en matière de publicité numérique. Sur YouTube, Google dispose d'un produit tout aussi compétitif, qui sert à diffuser des publicités aux spectateurs. La populaire plateforme de partage de vidéos en ligne est devenue l'un des plus grands annonceurs numériques au monde.Évalué à 1,65 milliard de dollars en 2005, YouTube serait parvenu à engranger environ 20 milliards de dollars de recettes publicitaires pour la seule année 2020. C'est bien plus que ce que YouTube Premium apporte sur la table. Actuellement, tous les YouTubers gratuits ne connaissent pas le statut "5 publicités avant le début de la vidéo", donc YouTube teste manifestement cela sur certains utilisateurs seulement.En ce qui concerne le problème, YouTube a reconnu la situation sur Twitter et a déclaré que les nouveaux problèmes de 5 publicités pourraient arriver aux utilisateurs de YouTube avec le nouveau type de publicité de la société. Comme l'explique YouTube, il s'agit des Bumper Ads de publicités courtes sur la plateforme qui durent généralement 6 secondes et ne peuvent malheureusement pas être sautées. Cependant, même si elles ne durent que 6 secondes, cela représente tout de même 40 secondes de publicité, ce qui est encore plus long que les publicités télévisées que nous recevons de nos jours.Le format d'annonce bumper a été introduit pour la première fois en 2016 et a été décrit par l'entreprise comme des "petits haïkus de publicités vidéo". Les publicités peuvent être diffusées avant, pendant ou après une vidéo et les spectateurs n'ont pas la possibilité de les sauter.Plusieurs utilisateurs de YouTube Free ont signalé qu'ils recevaient 5 publicités impossibles à ignorer avant une session de visionnage de vidéo, ce qui a suscité des dissensions et de la colère parmi les utilisateurs. À l'heure actuelle, la plupart des utilisateurs de YouTube Free ne reçoivent que deux publicités au maximum avant le début de leur vidéo, mais on ignore si le changement du "format 5 publicités" sera bientôt étendu à tous les utilisateurs de YouTube Free.Les utilisateurs de YouTube Premium, quant à eux, ne reçoivent aucune publicité. Ils peuvent également télécharger des vidéos pour les lire hors ligne et avoir accès à davantage de contenu sur la plateforme. YouTube Music Premium est également payant et vous permet d'écouter de la musique sans aucune interruption. Enfin, YouTube rappelle que si les utilisateurs de YouTube Free et Premium ont des commentaires à faire sur la politique publicitaire de YouTube, ils peuvent toujours les envoyer directement à l'entreprise avec l'outil "Envoyer un commentaire" sur la plateforme de partage de vidéos de l'entreprise.Cette mesure pourrait inciter les utilisateurs réguliers à se tourner vers les bloqueurs de publicité et autres versions "piratées" de YouTube. YouTube Vanced était une de ces applications YouTube tierces modifiées pour Android, qui possédait son propre bloqueur de publicité. Cela met les créateurs de contenu dans une position précaire, en particulier ceux qui ne dépendent pas des accords avec les marques et des parrainages. En augmentant le nombre de publicités insaisissables, YouTube éloigne les spectateurs potentiels des créateurs qui dépendent des publicités et, en fin de compte, de la plateforme elle-même. En outre, si davantage de personnes sont contraintes d'utiliser des bloqueurs de publicité, les créateurs de contenu ne sont pas payés par Google Adsense.Source : Twitter Que pensez-vous de cette fonctionnalité de Youtube ? En avez-vous déjà fait l’expérience sur Youtube ?