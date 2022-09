La parole est à Adobe

Le mot du PDG et fondateur de Figma

Adobe prévoit d'acquérir Figma, un outil de conception collaborative basé sur le Web pour environ 20 milliards de dollars.Un message du cofondateur et PDG de Figma, Dylan Field, indique « qu'aujourd'hui, nous annonçons que Figma a conclu un accord pour être racheté par Adobe… même si ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est la clôture d'un chapitre ».La transaction est divisée en environ moitié au comptant et moitié en actions et devrait être conclue en 2023, sous réserve de l'approbation réglementaire.Selon Field, Adobe vise à « maintenir Figma en fonctionnement autonome » et il prévoit de continuer en tant que PDG. Il déclare également « qu'actuellement, nous n'avons pas l'intention de modifier les prix de Figma », notamment en offrant Figma gratuitement pour l'éducation.La première version publique de Figma remonte à 2016 et il s'agissait toujours d'un service basé sur un navigateur, contrairement aux principaux produits Creative Cloud d'Adobe, tels que Photoshop et Illustrator, qui restent principalement des applications de bureau pour Windows et Mac, malgré l'intégration du cloud. David Wadhwani, président de l'activité médias numériques d'Adobe, le reconnaît en disant à propos de l'équipe Figma « qu'ils ont prouvé que le navigateur peut être une surface de conception riche ».« Dylan continuera à gérer l'entreprise avec autonomie », a déclaré Wadhani, bien que la signification exacte de « avec autonomie » soit difficile à cerner. Les entreprises n'acquièrent en général pas d'autres entreprises pour les laisser poursuivre tranquillement leur bonhomme de chemin.Figma a fait des vagues non seulement pour sa capacité de conception et sa facilité d'utilisation, sans avoir à installer d'application de bureau, mais aussi pour sa concentration sur les développeurs. Selon une diapositive de la présentation aux investisseurs d'Adobe, la base d'utilisateurs de Figma compte un nombre presque égal de développeurs et de concepteurs. Adobe a déclaré dans la présentation que « cela augmentera considérablement la portée d'Adobe et les opportunités de marché adressables », tout en louant le « modèle commercial efficace de Figma, avec des marges brutes d'environ 90% ».Ci-dessous le communiqué d'Adobe sur le sujetAujourd'hui, Adobe a annoncé avoir conclu un accord de fusion définitif pour acquérir Figma, une plateforme de conception collaborative leader sur le Web, pour environ 20 milliards de dollars en espèces et en actions. La combinaison d'Adobe et de Figma inaugurera une nouvelle ère de créativité collaborative.La mission d'Adobe est de changer le monde grâce aux expériences numériques. Aujourd'hui, l'économie numérique repose sur les outils et les plateformes d'Adobe, et tout au long de son histoire, les innovations de l'entreprise ont touché des milliards de vies à travers le monde. De révolutionner l'imagerie et l'expression créative avec Photoshop*; aux documents électroniques pionniers via PDF*; à la création de la catégorie marketing numérique avec Adobe Experience Cloud, Adobe continue d'inventer et de transformer les catégories.La mission de Figma est d'aider les équipes à collaborer visuellement et à rendre le design accessible à tous. Fondée par Dylan Field et Evan Wallace en 2012, la société a été la pionnière de la conception de produits sur le Web. Aujourd'hui, elle permet à tous ceux qui conçoivent des applications mobiles et Web interactives de collaborer via des flux de travail multi-joueurs, des systèmes de conception sophistiqués et un écosystème de développeurs riche et extensible. Figma a attiré une nouvelle génération de millions de designers et de développeurs et un public étudiant fidèle.Ensemble, Adobe et Figma vont réinventer l'avenir de la créativité et de la productivité, accélérer la créativité sur le Web, faire progresser la conception de produits et inspirer les communautés mondiales de créateurs, de concepteurs et de développeurs. La société combinée disposera d'opportunités de marché massives et à croissance rapide et de capacités pour générer une valeur significative pour les clients, les actionnaires et l'industrie.« La grandeur d'Adobe repose sur notre capacité à créer de nouvelles catégories et à fournir des technologies de pointe grâce à l'innovation organique et aux acquisitions inorganiques », a déclaré Shantanu Narayen, président-directeur général d'Adobe. « La combinaison d'Adobe et de Figma est transformationnelle et accélérera notre vision de la créativité collaborative ».Adobe et Figma partagent une passion pour aider les individus et les équipes à être plus créatifs et productifs. Avec le vaste portefeuille de produits d'Adobe et de Figma, la société combinée aura une occasion rare de propulser l'avenir du travail en réunissant des capacités de brainstorming, de partage, de créativité et de collaboration et en fournissant ces innovations à des centaines de millions de clients.Les créateurs sont actuellement confrontés au défi de créer un volume toujours croissant de contenu en étroite collaboration avec un nombre croissant de parties prenantes. Le Web est devenu une plateforme omniprésente qui permet aux équipes de créer plus facilement ensemble.Les capacités multijoueurs basées sur le Web de Figma accéléreront la diffusion des technologies Creative Cloud d'Adobe sur le Web, rendant le processus de création plus productif et accessible à un plus grand nombre de personnes.Les applications numériques sont au centre de nos vies personnelles et professionnelles, créant une croissance explosive dans la catégorie de la conception de produits. Adobe et Figma bénéficieront à toutes les parties prenantes du processus de conception de produits, des concepteurs aux chefs de produit en passant par les développeurs, en apportant de puissantes capacités issues de la technologie d'imagerie, de photographie, d'illustration, de vidéo, de 3D et de polices d'Adobe dans la plateforme Figma.La communauté créative dynamique d'Adobe a été une force motrice pour inspirer l'innovation continue de l'entreprise. Figma a une communauté passionnée qui développe et partage tout, des tutoriels aux modèles en passant par les plug-ins avec leur vaste écosystème en pleine croissance. La combinaison des communautés Adobe et Figma rapprochera les concepteurs et les développeurs pour ouvrir l'avenir de la conception collaborative.« Figma a construit une plateforme de conception de produits phénoménale sur le Web », a déclaré David Wadhwani, président de l'activité Digital Media d'Adobe. « Nous sommes impatients de nous associer à leur incroyable équipe et à leur communauté dynamique pour accélérer notre mission commune de réinventer l'avenir de la créativité et productivité ».« Grâce à l'incroyable innovation et expertise d'Adobe, en particulier dans les domaines de la 3D, de la vidéo, des vecteurs, de l'imagerie et des polices, nous pouvons réinventer davantage la conception de produits de bout en bout dans le navigateur, tout en créant de nouveaux outils et espaces pour permettre aux clients de concevoir des produits plus rapidement et plus encore, facilement », a déclaré Dylan Field, cofondateur et PDG de Figma.Figma a un marché adressable total de 16,5 milliards de dollars d'ici 2025. La société devrait ajouter environ 200 millions de dollars en nouveaux ARR nets cette année, dépassant 400 millions de dollars en ARR totaux à la sortie de 2022, avec la meilleure rétention nette en dollars de sa catégorie supérieure à 150 pour cent. Avec des marges brutes d'environ 90% et des flux de trésorerie d'exploitation positifs, Figma a construit une entreprise efficace et à forte croissance.En vertu de l'accord définitif, Adobe a accepté d'acquérir Figma pour environ 20 milliards de dollars, composé d'environ la moitié au comptant et la moitié en actions, sous réserve des ajustements habituels. Environ 6 millions d'unités d'action restreintes supplémentaires seront accordées au PDG et aux employés de Figma, qui seront acquises sur quatre ans après la clôture. Adobe s'attend à ce que la contrepartie au comptant soit financée par l'encaisse et, si nécessaire, par un prêt à terme. La transaction devrait être finalisée en 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations et approbations réglementaires requises et de la satisfaction d'autres conditions de clôture, y compris l'approbation des actionnaires de Figma.À la clôture de la transaction, Dylan Field, cofondateur et PDG de Figma, continuera à diriger l'équipe Figma, relevant de David Wadhwani, président de l'activité Digital Media d'Adobe. Jusqu'à la clôture de la transaction, chaque société continuera à fonctionner de manière indépendante.Aujourd'hui, nous annonçons que Figma a conclu un accord pour être acquis par Adobe. Cela a été en préparation au cours des derniers mois et je suis tellement excité de partager enfin cette nouvelle avec le monde.Il y a dix ans, Evan et moi nous sommes lancés dans un voyage pour rendre le design accessible à tous. Avec le recul, je suis fier de dire que nous avons fait des progrès en présentant Figma aux designers de tous âges, zones géographiques et niveaux d'expérience.Pour l'avenir, nous effleurons encore à peine la surface. Il existe une telle opportunité (et un tel besoin !) de rendre les outils de conception et de développement plus collaboratifs et accessibles. Lorsque nous avons lancé Figma, notre vision déclarée était « d'éliminer le fossé entre l'imagination et la réalité ». Je pense que nous pouvons atteindre cet objectif beaucoup plus rapidement grâce à notre plan d'association avec Adobe et en tirant parti de leur équipe légendaire et de décennies d'expertise.Bien que ce ne soit pas la fin de l'histoire, c'est la clôture d'un chapitre, et je tiens à remercier tous les Figmates (passés et présents), les membres de la communauté et les clients qui nous ont aidés à franchir cette étape. Vous avez parié sur nous avant qu'il y ait une raison de le faire - avant que les curseurs volent sur l'écran et soient normaux, avant que la conception soit au centre du processus produit et avant que nous sachions ce que nous faisions. Les jalons sont des miroirs à travers lesquels nous pouvons voir le travail acharné de beaucoup et je leur en suis très reconnaissant.Je comprends qu'il s'agit d'un grand changement, en particulier pour une plateforme sur laquelle vous comptez tous les jours. Je souhaite donc développer davantage nos plans sur la manière dont cette acquisition fonctionnera sur le plan opérationnel et pourquoi je pense qu'il s'agit d'un partenariat qui, en fin de compte, profitera à vous et à la plateforme Figma.1. Il existe une énorme opportunité pour nous d'accélérer la croissance et l'innovation de la plateforme Figma avec un accès à la technologie, à l'expertise et aux ressources d'Adobe dans l'espace créatif. Par exemple, nous aurons l'opportunité d'intégrer leur expertise dans l'imagerie, la photographie, l'illustration, la vidéo, la 3D et la technologie des polices à la plateforme Figma. De plus, nous aurons l'occasion de réimaginer à quoi pourraient ressembler les meilleurs outils créatifs au sein de la pile technologique Figma.2. Adobe est profondément engagé à maintenir Figma en fonctionnement autonome et je continuerai à être PDG, sous la responsabilité de David Wadhwani. David est quelqu'un que je connais depuis quelques années maintenant et nous avons une relation forte de respect mutuel; Je suis très heureux que nous collaborions avec lui sur la manière de continuer à développer l'activité de Figma. Toute l'équipe Figma me rendra compte. Nous prévoyons de continuer à gérer Figma comme nous l'avons toujours fait - en continuant à faire ce que nous pensons être le mieux pour notre communauté, notre culture et notre entreprise.Mon objectif est que nous regardions en arrière cette acquisition comme un point d'inflexion où Figma a commencé à construire encore plus rapidement. Oui, nous voulons nous développer dans de nouveaux domaines au fil du temps, mais nous voulons également continuer à améliorer encore Figma Design, FigJam et la plateforme communautaire Figma. L'une des décisions de conception les plus délicates est de savoir quand faire d'une nouvelle fonctionnalité un outil distinct plutôt qu'une partie d'un outil existant. Sachez que nous avons quelques idées amusantes sur la façon de résoudre ce problème.Si nous avons de grandes ambitions côté produit, bien d'autres choses resteront les mêmes pour vous. Notre programme Friends of Figma continuera à se diffuser dans de nouvelles communautés locales. Reconnaissant que nous sommes dans un environnement inflationniste imprévisible, nous n'avons actuellement aucun plan pour modifier les prix de Figma. Enfin, tout Figma continuera d'être gratuit pour l'éducation. L'offre éducative de Figma était un élément essentiel de nos conversations et Adobe est complètement aligné sur l'augmentation du nombre de concepteurs / développeurs / créatifs dans le monde.Comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi avec les logiciels Adobe et c'était une partie essentielle de mon parcours créatif personnel. C'est une opportunité et un honneur incroyables d'aider Adobe à créer la prochaine génération d'outils créatifs. Surtout à une époque où les modèles générés par l'IA nous font remettre en question le rôle de la créativité humaine, cette opportunité est également une énorme responsabilité. J'attends avec impatience les années à venir et continuer à servir cette incroyable communauté.Sources : Adobe Connaissiez-vous Figma ? Avez-vous déjà utilisé l'un de ses produits ?Comment voyez-vous la collaboration Figma - Adobe ?Que pensez-vous de ce rachat ? Une manière d'éliminer la concurrence ou une réelle motivation pour améliorer l'environnement de créatif ?Lorsque l'autonomie est évoquée dans ce cas, pensez-vous que Figma pourra évoluer comme il l'entend ? Dans quelle mesure ?