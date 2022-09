Une hausse des abonnements de Prime en Europe

Royaume-Uni - 79 £ à 95 £, une augmentation de 20 %

France - 49 € à 69,90 €, soit une augmentation de 43 %

Allemagne - 69 € à 89,90 €, soit une augmentation de 30 %

Italie - 36 € à 49,90 €, soit une augmentation de 39 %

Espagne - 36 € à 49,90 €, soit une augmentation de 39 %

Envoyé par Kantar Envoyé par Au quatrième trimestre, 1,3 million de foyers britanniques ont souscrit un nouvel abonnement au streaming vidéo, Amazon Prime Video en capturant près de la moitié. BritBox a connu un quatrième trimestre solide, dépassant pour la première fois Now TV et Apple TV, en termes de part de nouveaux abonnés. La relance de Spitting Image a été un élément clé de cette hausse, avec 33% des nouveaux abonnés qui ont cité le « contenu » comme leur principal moteur pour souscrire à un abonnement BritBox nommant Spitting Image comme titre clé.



Amazon Prime Video continue de bénéficier de l'intégration à Prime Membership, les abonnés Amazon Prime passant à 53,5 % des foyers au quatrième trimestre 2020. En plus d'augmenter l'adhésion globale à Prime, Amazon a également constaté une augmentation de la proportion de membres Prime utilisant Prime Video, passant à 62,6 % contre 60,5 % au trimestre précédent.



L'attention croissante d'Amazon sur les sports en direct continue de rapporter gros, les internationaux de Rugby Autumn jouant un rôle important dans l'attraction de nouveaux utilisateurs, ainsi que le retour du football en direct. La combinaison Football/Rugby/Tennis a été le catalyseur de plus d'1 nouvel abonné sur 4 sur le trimestre. The Boys continue de bien performer pour Amazon, se présentant comme le titre SVoD le plus apprécié au quatrième trimestre.



Netflix a continué de dominer le contenu le plus apprécié au cours du trimestre, avec The Crown et The Queens Gambit prenant les n°1 et n°2 au quatrième trimestre 2020. La dernière version de Disney de The Mandalorian était le titre n°3 le plus apprécié, tandis que The Undoing, disponible sur Now TV (+ Sky Atlantic) a pris la 5ème position.



Alors que le Royaume-Uni subissait différentes restrictions et confinement liés au COVID, l'audience SVoD est restée fermement concentrée à domicile, avec seulement 7% des abonnés regardant du contenu hors de chez eux au cours du trimestre, affichant une augmentation de seulement 1% au cours des 6 derniers mois. Alors que la pénétration de la Smart TV continue de croître en Grande-Bretagne, la proportion de téléspectateurs accédant aux services SVoD directement via leur Smart TV est passée à 52 % au quatrième trimestre, tandis que ceux qui utilisent des TV Sticks comme Amazon Fire TV ou accèdent via leur fournisseur de télévision payante continuent de baisser. Malgré cela, près de 1 foyer britannique sur 6 utilise des clés/dongles TV pour accéder à ses services SVoD, Amazon Fire TV dominant dans cette catégorie (avec 74 % de part), contre 13 % pour Roku, 5 % pour AppleTV et 4 % pour Google Chromecast.

Amazon aurait reporté de trois jours les avis des utilisateurs pour tout son contenu sur Prime Video, y compris le tout nouveau. Selon les rapports de Variety et Deadline, le retard est censé aider à éviter les(littéralement les critiques explosives), ou le fait d'inonder une émission, un film, un jeu ou un livre particulier de remarques négatives.Un représentant d'Amazon a déclaré à Variety qu'il avait mis en place la politique pour donner au service le temps d'évaluer si un avis d'utilisateur provenait d'un spectateur réel – et non d'un bot ou d'un troll cherchant à détourner la section des avis. Amazon a introduit la politique plus tôt cet été, en commençant par son, qui a fait face à desqui se sont opposés à la position politique de l'émission.fait malheureusement face à un afflux similaire de critiques négatives. Amazon affirme que la série a attiré 25 millions de téléspectateurs dans le monde le jour de sa première, ce qui en fait le plus grand début d'Amazon Prime Video à ce jour.Sur les réseaux sociaux, les spectateurs reçoivent positivement les deux premiers épisodes disponibles depuis peu. Mais sur plusieurs sites de notation, la série subit un review-bombing avec des notes négatives en pagaille. En fait, ces avis s’attaquent directement au casting et plus précisément les femmes et minorités. Avec ses deux premiers épisodes,profite d’une bonne presse. Cependant, comme toujours, la présence de femmes et minorités provoque l’ire d’une petite partie des spectateurs.Par exemple, on lit que la série a des « plans de caméra très longs sur toutes les minorités ». Ou encore que l’esprit de l’auteur est trahi par la présence de diversité car cela ne correspond pas aux « mythes et légendes perdus des îles britanniques ».D’autres insistent que Les Anneaux de Pouvoir « force la politique identitaire » et parlent d’une « absurdité ».Mais malgré les efforts d'Amazon pour retenir une vague de mauvaises critiques sur sa plate-forme, cela n'empêche toujours pasdêtre critiqué sur d'autres sites Web, comme Rotten Tomatoes et IMDb, propriété d'Amazon. La série a actuellement une cote d'audience générale de 39% sur Rotten Tomatoes, tandis que 24,3% des critiques sur IMDb lui ont attribué une étoile.En 2019, Rotten Tomatoes a tenté de résoudre ce problème en déployant des avis vérifiés qui permettent aux utilisateurs de prouver qu'ils ont acheté des billets pour le film qu'ils examinent. Il a également commencé à empêcher les utilisateurs de publier des critiques sur des films qui n'ont même pas encore été publiés. Cela n'aide évidemment pas beaucoup en ce qui concerne les critiques télévisées, mais est venu en réponse aux utilisateurs qui ont bombardé Captain Marvel, Black Panther et Star Wars: The Last Jedi avec des critiques de mauvaise foi à l'époque.Amazon augmente le prix de son abonnement Prime dans toute l'Europe en septembre jusqu'à 43% par an. Dans un courriel adressé aux clients, Amazon a révélé que son coût annuel Prime augmenterait de 20% au Royaume-Uni, passant de 79 £ à 95 £ à partir du 15 septembre. En France, la hausse des prix est encore plus aiguë, passant de 49 € par an à 69,90 €, soit une augmentation de 43 %.Amazon augmentera également les prix en Espagne et en Italie de 39% par an, le deuxième marché de l'entreprise, l'Allemagne, enregistrant une augmentation annuelle de 30%. Les augmentations de prix Prime d'Amazon en Europe surviennent quelques mois seulement après que le prix de Prime aux États-Unis est passé à 139 $ par an, contre les frais annuels précédents de 119 $. Amazon Prime inclut généralement une expédition rapide, un accès aux ventes et un streaming gratuit de films/TV sur la plupart des marchés.Amazon augmente également le coût mensuel de Prime sur les marchés européens, de 1 £ ou 1 € par mois. Les tarifs mensuels n'incluent pas la remise appliquée aux abonnements annuels, et il ressort clairement des augmentations d'Amazon que la plupart des ménages s'abonnent chaque année. Voici les augmentations annuelles des prix d'Amazon Prime en Europe :Il s'agit également de la première augmentation d'Amazon Prime au Royaume-Uni, le troisième marché d'Amazon derrière les États-Unis, depuis 2014. Amazon est extrêmement populaire au Royaume-Uni, et la société d'études de marché Kantar affirme que plus de 50 % des ménages ont un abonnement Amazon Prime, bien que les résultats datent de 2020.Amazon attribue les augmentations de prix à « l'augmentation de l'inflation et des coûts d'exploitation ». L'annonce du changement de prix intervient quelques jours seulement avant qu'Amazon ne publie ses résultats du deuxième trimestre. Amazon a enregistré sa première perte trimestrielle en sept ans au dernier trimestre, la société attribuant une partie de la perte à la hausse des coûts du carburant, du transport et du stockage en entrepôt.Sources : IMDb Utilisez-vous un service de streaming pour regarder vos séries et vidéos ? Lequel ?Que pensez-vous d'Amazon Prime dans l'absolu ?L'augmentation du prix de l'abonnement vous semble-t-il justifier ? Dans quelle mesure ?Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer la différence dans les pourcentages d'augmentation ?Que pensez-vous du délai de traitement de trois jours des avis postés visant à éviter les? Efficace ? Barbant ?Vous fiez-vous aux avis et aux notes pour décider si vous allez regarder un film ou une série ? A quelle fréquence ? Avez-vous un site de prédilection ou vous contentez-vous de la plateforme de streaming elle-même ?