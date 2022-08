Des consommateurs accusent Apple d'être la raison de la hausse des prix des applications et portent plainte

La poursuite contre Apple serait le dernier problème juridique majeur auquel sont confrontées les plus grandes entreprises technologiques du pays deux ans après que les régulateurs fédéraux et plusieurs États ont déposé des poursuites antitrust contre Google et Facebook. Et ce serait la première poursuite antitrust du DOJ contre l'un des titans de la technologie sous l'administration du président Joe Biden.Le ministère de la Justice enquête sur Apple depuis 2019 sur des allégations selon lesquelles il aurait abusé de son pouvoir de marché pour étouffer les petites entreprises technologiques, y compris les développeurs d'applications et les fabricants de matériel concurrents. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, une poursuite est devenue de plus en plus probable, mais le passage à la rédaction de sections de la poursuite est une avancée significative dans le processus.L'enquête Apple fait partie d'une série d'efforts du Congrès, du DOJ et de la Federal Trade Commission pour freiner les gigantesques entreprises technologiques qui dominent désormais l'Internet mondial, les médias sociaux et la publicité en ligne. La FTC poursuit également une enquête antitrust sur Amazon impliquant à la fois ses activités de vente au détail et de cloud computing.L'affaire Apple est particulièrement importante car elle ouvrirait une deuxième bataille massive avec l'industrie technologique du DOJ. Le ministère de la Justice est déjà en train de plaider une affaire contre Google sur son activité de recherche et prépare un deuxième procès sur ses opérations publicitaires. Bien que le DOJ puisse toujours décider de ne pas poursuivre, les délibérations sur la manière de formuler une plainte rendent une affaire plus probable.Tout cas va être un dur combat pour le DOJ, et avec une capitalisation boursière de 2 730 milliards de dollars, Apple dispose de ressources presque infinies pour se défendre. Il a déjà montré sa volonté d'intenter une action en justice pour protéger son App Store lucratif, allant en procès contre le fabricant de Fortnite Epic Games l'année dernière.À ce jour, une grande partie de l'attention sur une affaire potentielle du ministère de la Justice contre Apple s'est concentrée sur son App Store, le seul moyen pour les utilisateurs de télécharger des applications sur iPhone et iPad. Mais le cas que le DOJ envisage maintenant s'étend bien au-delà du système de paiement contrôlé par Apple et des commissions élevées qui ont attiré l'ire des développeurs de logiciels pendant des années, selon les individus.Les procureurs se penchent également sur la question de savoir si et comment le contrôle d'Apple sur ses appareils physiques nuit aux concurrents au-delà des développeurs d'applications. Le DOJ se concentre fortement sur les plaintes du public déposées par Tile, un fabricant d'appareils et de technologies utilisés pour retrouver des objets perdus, selon trois personnes connaissant le travail du gouvernement. Tous ont requis l'anonymat pour discuter de réunions confidentielles.Les dispositifs de suivi de Tile sont en concurrence avec les AirTags d'Apple.Tile a fait part publiquement de ses plaintes, témoignant lors d'audiences du Congrès qu'Apple a rendu plus difficile l'accès des appareils de l'entreprise aux données de localisation nécessaires et a restreint l'accès aux composants matériels clés de ses téléphones.Les avocats du DOJ à San Francisco mènent l'enquête et ont contacté ces dernières semaines des entreprises qui s'associent à Tile pour activer la technologie de localisation de l'entreprise dans leurs appareils, selon les trois personnes. Lors de ces réunions, ont déclaré les trois personnes, les responsables du département ont clairement indiqué que l'App Store d'Apple et les systèmes d'exploitation des téléphones mobiles dans leur ensemble sont sous surveillance.Les plaintes autour de l'App Store d'Apple circulent depuis des années et se concentrent sur les politiques de l'entreprise interdisant les paiements extérieurs pour les achats intégrés et les règles interdisant aux utilisateurs d'iPhone de contourner le magasin pour télécharger des logiciels sur les appareils. Cela contraste avec les appareils exécutant le système d'exploitation Android de Google, qui permettent généralement aux utilisateurs d'installer des applications à partir de sources concurrentes. Google, cependant, fait également l'objet d'un examen antitrust aux États-Unis et en Europe concernant son Play Store.Epic Games a été jugé contre Apple l'année dernière pour les restrictions de l'App Store sur son jeu vidéo Fortnite, perdant en grande partie son procès mais attirant l'intérêt des procureurs du DOJ qui ont assisté chaque jour à la confrontation juridique de trois semaines.Le juge fédéral dans l'affaire Epic a statué qu'Apple n'était pas un monopole, mais a déclaré que la société avait injustement restreint l'accès à ses téléphones et devait autoriser les systèmes de paiement tiers. Les deux parties font appel et la 9e Cour d'appel du circuit américain a prévu une audience fin octobre.Le moment d'une affaire potentielle du DOJ contre la société est presque certain d'être dicté au moins en partie par l'affaire Epic. Les responsables du ministère de la Justice voudront probablement attendre le résultat de l'appel pour aider à décider comment encadrer un éventuel procès. Dans sa décision, la juge de première instance a expressément déclaré que bien qu'Epic n'ait pas réussi à prouver les allégations qu'il a formulé contre Apple, il est possible qu'un autre plaignant le puisse.En 2019, la Cour suprême a permis a une action en justice antitrust contre Apple de se poursuivre et a rejeté l’argument d’Apple selon lequel les utilisateurs de l’iOS App Store ne sont pas vraiment ses clients. La Cour suprême a confirmé la décision de la Cour d’appel du neuvième circuit rendue dans l’affaire Apple v. Pepper, convenant dans une décision que les acheteurs d’applications Apple pourraient poursuivre la société en justice pour avoir prétendument fait monter les prix. « Les frontières qu’Apple dessine sont sans queue ni tête. Ce sont juste des jérémiades pour échapper à ce genre de poursuites », a écrit le juge Brett Kavanaugh.Apple avait affirmé que les utilisateurs d’iOS achetaient techniquement des applications à des développeurs, alors que les développeurs eux-mêmes étaient des clients de l’App Store d’Apple. Selon une doctrine juridique antérieure connue sous le nom d’Illinois Brick, les « acheteurs indirects » d’un produit n’ont pas qualité pour agir dans des affaires antitrust. Mais dans cette décision, la Cour suprême a décidé que cette logique ne s’appliquait pas à Apple.Apple v. Pepper affirme qu'en imposant aux utilisateurs iOS d'acheter des applications via son App Store officiel et en facturant une commission de 30% aux développeurs, Apple ajoute une taxe obligatoire que les développeurs transmettent logiquement aux clients. « L'affirmation selon laquelle un détaillant monopolistique (Apple, ici) a utilisé son monopole pour surcharger les consommateurs est une affirmation antitrust classique. Mais Apple affirme que, dans cette affaire, les [utilisateurs iOS] ne peuvent pas poursuivre Apple parce qu’ils ne sont pas censés être des "acheteurs directs" », écrit Kavanaugh. « Nous ne sommes pas d'accord. Les plaignants ont acheté des applications directement auprès d'Apple et sont donc des acheteurs directs ».Dans l’affaire Illinois Brick d’origine, un tribunal avait statué qu’un fabricant de briques ne pouvait pas être poursuivi en justice par une personne qui avait engagé un entrepreneur séparé pour construire une structure avec ces briques. Mais « les propriétaires d'iPhone ne sont pas des consommateurs au bas d'une chaîne de distribution verticale qui tentent de poursuivre en justice les fabricants au sommet de la chaîne » . Kavanaugh a conclu en disant qu’Apple a simplement utilisé des astuces rhétoriques pour prétendre qu’il n'était pas un vendeur direct - et ces astuces pourraient permettre à d'autres sociétés d'échapper aux revendications antitrust légitimes.Même si les plaignants et certains groupes anti-monopoles sont en désaccord, ils s’entendent sur le fait qu'il serait peu probable que les développeurs d'applications intentent un procès à Apple parce qu'ils ne voudraient pas mordre la main qui les nourrit. Au final, personne ne se plaindrait d’un tel comportement qu’ils estiment anticoncurrentiel.Les développeurs « ne peuvent pas risquer la possibilité qu'Apple les retire de l'App Store s'ils intentent une action en justice », a déclaré le groupe de défense des droits de l'American Antitrust Institute dans un communiqué.Apple « tente de faire en sorte qu'il soit plus difficile pour les parties lésées de faire valoir leurs droits en vertu de la législation antitrust fédérale », a déclaré Mark Rifkin, avocat des plaignants.Les plaintes contre Apple remontent à 2011 lorsque plusieurs acheteurs d'iPhone, dont le principal demandeur, Robert Pepper, de Chicago, ont intenté un recours collectif contre Apple devant un tribunal fédéral à Oakland, en Californie. Un juge a tout d’abord rejeté le dossier, estimant que les consommateurs n’étaient pas concernés directement étant donné que ce sont les développeurs qui leur ont facturé des frais plus élevés.