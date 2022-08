Les scans à distance sont-ils sur une pente glissante vers davantage de recherches illégales ?

Aaron Ogletree, étudiant en chimie, a passé un test en ligne au cours du semestre de printemps 2021. Avant le début du test, il a été demandé à Ogletree de montrer au surveillant virtuel sa chambre à travers sa webcam. Parce qu’il y avait d’autres personnes chez lui, il a passé le test dans sa chambre, où il dit avoir des documents fiscaux sensibles étalés sur une surface. Ces documents confidentiels, a-t-il affirmé, ne pouvaient pas être déplacés avant le test et étaient visibles dans l’enregistrement du scan de la salle, qui était partagé avec d’autres étudiants. Un enregistrement du scan de la chambre ainsi que du processus de test qui a suivi a été conservé par Honorlock, le fournisseur tiers de l'université.Ogletree a poursuivi l'université au motif que cette pratique viole ses droits au titre du quatrième amendement, qui protège les citoyens américains contre « les perquisitions et les saisies abusives ». L'université, pour sa défense, fait valoir que « les scans de pièces sont une pratique standard de l'industrie » et que « les étudiants donnent fréquemment leur accord à leur utilisation ».Le juge fédéral J. Philip Calabrese s'est rangé du côté de Ogletree, en déterminant que le scan de la chambre par l'université constituait une fouille déraisonnable. « L'attente subjective de Ogletree en matière de vie privée est considérée par la société comme et se trouve au cœur des protections du quatrième amendement contre les intrusions gouvernementales », a écrit Calabrese dans sa décision.De nombreuses universités dans le monde utilisent des programmes de contrôle en ligne qui peuvent exiger des scans de pièces ou des pratiques similaires. Dans certains cas, les étudiants doivent montrer à un surveillant en direct leur identité et leur environnement ; dans d'autres, ils sont enregistrés et surveillés par l'IA et les "signes suspects" sont signalés aux professeurs. Ces programmes ont suscité la controverse parmi les étudiants et ont été repoussés par d'importantes organisations de protection de la vie privée numérique ainsi que par des responsables gouvernementaux. L'Electronic Privacy Information Center a déposé des plaintes contre Honorlock et quatre services de surveillance similaires fin 2020, qualifiant leurs pratiques de « intrinsèquement invasives ».L'organisation à but non lucratif Fight for the Future, axée sur la protection de la vie privée et qui gère le site web BanEproctoring.com, a qualifié ce jugement de « grande victoire ». « Nous félicitons Aaron Ogletree, étudiant à l'université d'État de Cleveland, d'avoir intenté un procès pour faire cesser les "scans de chambre" invasifs et inappropriés que son université exigeait pour passer un examen de chimie. Que la victoire d'Aaron soit un avertissement pour les autres universités qui continuent à insister pour imposer de tels logiciels abusifs à leurs étudiants », a déclaré Lia Holland, directrice des campagnes et de la communication de Fight for the Future, dans un communiqué.Dave Kielmeyer, vice-président associé de Cleveland State University pour le marketing et la communication, a fourni la déclaration suivante : « Comme l'a ordonné la Cour, l'avocat de l'Université d'État de Cleveland va s'entretenir avec l'avocat de Ogletree sur les prochaines étapes appropriées. Garantir l'intégrité académique est essentiel à notre mission et nous guidera dans notre démarche. Tant que cette affaire fait l'objet d'un litige actif, nous ne sommes pas en mesure de faire d'autres commentaires ».La décision de Calabrese se résumait à ce que la loi considère comme raisonnable pour les écoles qui tentent d’empêcher la tricherie. En fin de compte, parce que l’État de Cleveland utilisait de manière inégale les scans de salle (ils sont facultatifs à la convenance des enseignants) et que l’école disposait de diverses autres méthodes pour lutter contre la tricherie, le juge a déclaré que les scans de salle ne pouvaient pas être considérés comme une atteinte justifiée à la vie privée. Il a également déclaré que parce que la pandémie et les problèmes de santé de la famille d’Ogletree empêchaient l’étudiant d’accéder à d’autres options comme les tests en personne, tout étudiant « qui valorisait la vie privée » devrait sacrifier le droit à la vie privée à la maison pour rester inscrit. Cet avantage contrairement à la perte des avantages des programmes de soutien social sans l’accord d’une recherche de logement par l’État ne compense pas la perte de vie privée pour les citoyens, a écrit Calabrese.Un autre problème que Calabrese avait avec l’argument de Cleveland State est que l’école n’avait pas fourni beaucoup de preuves montrant que les scans de la salle fonctionnaient très bien pour empêcher la tricherie. Cependant, le demandeur a fourni la preuve que cela ne fonctionne pas toujours. Le juge a suggéré qu’il n’y a peut-être pas suffisamment de preuves de l’efficacité des scans de pièce parce que la pratique est si nouvelle, mais il semble probable que sa décision pourrait mettre fin à la pratique dans les écoles du pays avant qu’une étude ne puisse être menée pour étayer toute réclamation future des écoles.Calabrese a cité l’un des premiers arguments sur la pente glissante de l’histoire de la Cour suprême dans sa décision soutenant le droit d’Ogletree à la vie privée. En fin de compte, a-t-il écrit, bien que la réalisation de scans de pièces puisse être considérée comme relativement inoffensive, son inconstitutionnalité représentait « la chose odieuse » dans ce cas, les perquisitions sans mandat « sous sa forme la plus douce et la moins répugnante ». C'est ainsi que « les pratiques illégitimes et inconstitutionnelles prennent leur place », lit-on dans l'avis cité de la Cour suprême, « par des approches silencieuses et de légères déviations par rapport aux modes de procédure légaux ». À son avis, Calabrese semble suggérer que les universités qui effectuent des scans de chambres peuvent ouvrir la porte à des fouilles illégales et, par conséquent, ne peuvent être tolérées.