La "reconnaissance du sourire" en action

L'œil de celui qui regarde

L'année dernière, une filiale chinoise du fabricant japonais d'appareils photo Canon, Canon Information Technology à Pékin, a dévoilé un nouveau système de gestion de l'espace de travail qui permet uniquement aux employés souriants d'entrer dans les bureaux et de réserver des salles de conférence. En utilisant la technologie dite de « reconnaissance du sourire », Canon a déclaré que le système visait à apporter plus de gaieté au bureau dans l'ère post-pandémique. Le logiciel est utilisé dans son bureau de Pékin et est commercialisé dans des entreprises de Singapour. Cependant, de nombreux travailleurs ont trouvé l'utilisation de cette technologie intrusive. « Donc maintenant, les entreprises ne manipulent pas seulement notre temps, mais aussi nos émotions », a déclaré un utilisateur sur Sina Weibo un site chinois de microblogage.Un porte-parole de Canon Chine a toutefois déclaré que le logiciel avait pour but de contribuer à créer une atmosphère positive : « Nous avons voulu encourager les employés à créer une atmosphère positive en utilisant ce système avec le paramètre de détection de sourire 'activé'. La plupart du temps, les gens sont simplement trop timides pour sourire, mais une fois qu'ils se sont habitués aux sourires au bureau, ils gardent simplement leurs sourires sans le système qui a créé une atmosphère positive et animée », a déclaré le porte-parole.Il est difficile d'imaginer quel avantage Canon tire de l'obligation faite à ses employés de franchir ce petit cap humiliant, mais franchement, cela semble épuisant. Tout compte fait, c'est une illustration parfaite de tous les logiciels de surveillance du lieu de travail et de la microgestion automatisée que les travailleurs doivent supporter : des tendances qui n'ont fait que s'accentuer pendant la pandémie. « Les travailleurs ne sont pas remplacés par des algorithmes et des intelligences artificielles. Au lieu de cela, la direction est en quelque sorte augmentée par ces technologies. Les technologies augmentent le rythme des personnes qui travaillent avec les machines plutôt que l'inverse, à l'instar de ce qui s'est passé pendant la révolution industrielle au XVIIIsiècle », a déclaré Adam Srnicek, chercheur au King's College de Londres.Canon Information Technology a effectivement annoncé ses caméras de "reconnaissance du sourire" l'année dernière dans le cadre d'une suite d'outils de gestion du lieu de travail, mais la technologie ne semble pas avoir suscité beaucoup d'attention. En fait, le fait qu'elle soit passée sous le radar illustre bien à quel point les outils de surveillance de ce type deviennent courants et pas seulement en Chine. En effet, de nombreux lecteurs occidentaux ont parfois tendance à considérer ce type de surveillance comme un phénomène étranger. Et pourtant des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni sont tout aussi coupables. Amazon est sans doute le meilleur exemple de cette dynamique : l'entreprise est connue pour exiger de ses employés des entrepôts le maximum d'efforts au détriment de leur santé, et même pour classer leur productivité à l'aide d'algorithmes avant de licencier ceux qui sont au bas de l'échelle.Ce taylorisme des temps modernes ne se limite pas non plus aux emplois de bureaux : de nombreuses suites logicielles modernes, comme Microsoft 365, sont dotées d'outils de surveillance intégrés. Et comme de plus en plus de personnes travaillent à domicile en raison de la pandémie, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à déployer ces fonctionnalités par crainte de perdre le contrôle de leurs travailleurs. Ou, pour une lecture un peu plus cynique : elles ont toujours voulu utiliser ces outils et la pandémie leur fournit un prétexte bien pratique.Le processus décisionnel piloté par l'IA peut toutefois renforcer les préjugés et la discrimination, car l'apprentissage automatique est conçu pour apprendre à partir d'exemples existants. Pour Jia Kai, professeur associé à l'Université des sciences et technologies électroniques de Chine, la question cruciale est la suivante : dans quelle mesure une société humaine peut-elle être gérée par des programmes ?« Par exemple, si un travailleur a un rhume aujourd'hui, les programmes seront-ils capables de le détecter et d'accorder plus de temps à la personne pour terminer son travail ? », demande Jia. La réponse est non, dit-il, du moins pour l'instant. « Ce qu'un système informatique peut capturer n'est qu'une version simplifiée des comportements humains ».En d'autres termes : Les caméras de reconnaissance du sourire dotées de l'IA sont à bien des égards les types de technologies de surveillance les moins dangereux. Elles ont l'avantage d'être évidentes. D'autres systèmes de contrôle sont beaucoup plus subtils et arriveront probablement bientôt dans un bureau près de chez vous.Source : Twitter Quel est votre avis sur le sujet ?À votre avis dans quelle mesure une société humaine peut-elle être gérée par des programmes ?Comment votre employeur fait-il pour vous contrôler alors que vous êtes en télétravail ?Peut-on mesurer la productivité d’un employé en le soumettant à une surveillance active ?