Une vidéo téléchargée par RIA Novosti, une agence de presse appartenant à l'État russe, montre le robot en action, dans lequel le robot marche sur la pointe des pieds avant de s'allonger sur le sol, son RPG pointé vers l'avant. Le robot lui-même est vêtu d'une tenue noire semblable à celle d'un ninja et ses yeux, qui sont vraisemblablement des caméras, pointent vers l'extérieur.RIA Novosti a déclaré avoir parlé aux développeurs et a écrit dans un message sur Telegram qu'ils ont dit « ceci est un échantillon du système robotique M-81, capable d'effectuer des tirs ciblés et de transporter des armes, et à des fins civiles, il peut être utilisé dans la zone d'urgence pour la reconnaissance, le passage à travers les décombres et la livraison de médicaments ».« Lorsqu'il est utilisé au combat, le chien robotique peut également être engagé dans la désignation de cibles, la patrouille et la sécurité », ajoute le post. La vidéo a été prise à « Army-2022 », un salon de l'armement qui se tient à Moscou. La conférence se déroule cette semaine, compte environ 1 500 participants et plus de 28 000 objets exposés, selon son site web. Un exposant a également présenté un camion militaire sans pilote et sans cockpit. Le modèle expérimental est totalement dépourvu de cabine et de commandes pour un humain. Il est fabriqué en camouflage bicolore pour montrer la possibilité de l'utiliser à des fins militaires et civiles.La société Ural a expliqué que le véhicule est équipé d'une vision technique et a passé les tests préliminaires. Il devrait pouvoir être utilisé à la fois par télécommande et en version robot - c'est-à-dire qu'il conduira le programme de manière totalement autonome. Les représentants d'Ural ont précisé que le véhicule peut être utilisé par les troupes pour transporter des marchandises dans des zones dangereuses, par exemple sur la ligne de front.Les résultats des industriels russes sur le marché de l’armement ont fortement progressé, faisant de la Russie l’un des tout premiers exportateurs mondiaux (le deuxième, en 2010, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm ). Les apparentes avancées de certains programmes – comme celui du chasseur de cinquième génération – viennent conforter cette image plutôt positive. Du reste, pendant le plus fort de la crise mondiale, en 2009, le secteur russe de l’armement a continué à croître : + 3,8 % sur janvier-octobre 2009, une performance notable au regard de la contraction de près de 19 % qu’a connue sur la même période l’ensemble de l’industrie manufacturière.Ce résultat est imputable surtout à la production militaire, la…. Ce contraste s’explique d’une part par le fait que, contrairement à certaines prédictions, les commandes à l’export ne se sont pas taries du fait de la crise ; d’autre part, par le choix du gouvernement de maintenir au niveau prévu le niveau du budget d’acquisition et de mettre en place des mesures anti-crise sérieuses pour le secteur.En juillet, Motherboard a fait état d'une chaîne YouTube qui a téléchargé la vidéo d'un chien robot de style similaire auquel est fixée une mitraillette en état de marche. Ce mois-ci, un pirate informatique a découvert que le modèle de robot utilisé était équipé d'un interrupteur d'arrêt qui peut être utilisé pour désactiver le robot.L’accroissement du budget d’équipement (une évolution majeure dans la vie de l’industrie d’armement, privée dans les années 1990 d’une commande nationale substantielle et contrainte de rechercher les conditions de sa survie sur les marchés civils ou les marchés export) se veut une réponse à deux objectifs stratégiques du Kremlin depuis l’arrivée au pouvoir de l’équipe de Vladimir Poutine au début des années 2000.D’une part, le rééquipement constitue l’un des angles prioritaires des autorités russes dans leur effort pour recrédibiliser l’appareil de défense – condition sine qua non, selon elles, pour amener la communauté internationale à prendre en compte et respecter les intérêts stratégiques de la Russie.D’autre part, le soutien à l’industrie d’armement est une des pistes poursuivies par le gouvernement dans son effort pour diversifier l’économie nationale : désireux de démontrer que la Russie n’est pas qu’une économie de rente, le pouvoir entend réduire sa dépendance aux ressources énergétiques et à leur exportation, en « sauvant » les branches de haute technologie de l’industrie nationale. Or, à tort ou à raison, il considère que « les entreprises de défense sont la partie la plus compétitive du secteur non-matières premières de l’économie nationale de la Russie.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'intérêt porté aux robots tueurs par les armées du monde ?