Un employé d'une compagnie aérienne de Floride a été arrêté après qu'un Apple AirTag ait aidé les autorités à localiser le bagage manquant d'un voyageur. Giovanni De Luca, 19 ans, sous-traitant d'une compagnie aérienne à l'aéroport de Destin-Fort Walton Beach, est accusé de deux chefs d'accusation de vol qualifié, selon un communiqué du bureau du shérif du comté d'Okaloosa publié jeudi.Selon le communiqué, une voyageuse a signalé que sa valise, qui contenait plus de 1600 $ d'articles, avait disparu de sa destination finale en juillet. La voyageuse a indiqué aux autorités qu'un Apple AirTag dans sa valise avait été activé pour la dernière fois à Mary Esther, en Floride, selon le communiqué. Un autre voyageur a signalé la disparition de sa valise, qui contenait des bijoux d'une valeur de plus de 15 000 dollars.Les enquêteurs du bureau du shérif du comté d'Okaloosa ont utilisé la base de données des compagnies aériennes pour recouper les employés qui vivaient près de l'adresse où l'AirTag avait été activé pour la dernière fois et ont établi un "contact consensuel" avec De Luca à son domicile, où ils ont retrouvé les objets manquants. De Luca a admis avoir fouillé dans la valise de la victime de juillet et avoir retiré l'AirTag d'Apple, mais ses objets n'ont pas été retrouvés, selon la déclaration.« Cette arrestation est l'exemple d'un excellent travail d'équipe entre notre unité de sécurité aéroportuaire, nos enquêteurs et l'aéroport pour trouver la personne responsable de ces vols et s'assurer qu'elle soit tenue pour responsable », a déclaré le shérif Eric Aden dans le communiqué.En raison de la pénurie de personnel consécutive aux licenciements massifs qui ont frappé le secteur de l'aviation pendant la pandémie, les aéroports d'Europe et des États-Unis ont du mal à répondre à l'afflux de passagers et de leurs bagages. De nombreux clients ont interpellé les compagnies aériennes sur Twitter en indiquant l'emplacement exact de leurs bagages apparemment perdus, grâce à leurs AirTags. C'est donc une bonne idée d'utiliser les AirTags pour garder la trace de vos bagages et, jusqu'à présent, ils se sont avérés utiles pour beaucoup.Les AirTags sont devenus utiles aux voyageurs cette année, car les compagnies aériennes manquent de personnel, les vols sont modifiés et les bagages sont plus susceptibles de se perdre. En mai, 237 828 bagages avaient été signalés comme ayant été malmenés, contre 132 071 à la même période l'année dernière, selon le ministère des transports américain.Apple a lancé AirTags en 2021 pour assurer le suivi des bagages des personnes. Depuis, le système a été critiqué pour son utilisation à des fins de harcèlement. En janvier, Apple a publié un "Guide d'utilisation de la sécurité personnelle" des AirTags, dans un contexte de craintes de harcèlement.Les dispositifs de repérage, qui utilisent la technologie Bluetooth à courte portée, sont autorisés dans les avions et peuvent vous aider à retrouver vos bagages perdus. Ces minuscules dispositifs, qui ressemblent à des pièces de monnaie, permettent de garder un œil sur des objets tels que les clés, les portefeuilles et les sacs à dos.Le produit d'Apple a toutefois été critiqué pour faciliter la traque et le vol de voitures en plaçant des AirTags sur des victimes sans méfiance et en les suivant à la trace. Apple a déclaré que « l'AirTag est conçu pour décourager le suivi non désiré ». « Si l'AirTag de quelqu'un d'autre se retrouve dans vos affaires, votre iPhone remarquera qu'il voyage avec vous et vous enverra une alerte. Après un certain temps, si vous ne l'avez toujours pas trouvé, l'AirTag commencera à émettre un son pour vous faire savoir qu'il est là », selon le site web d'Apple.Source : Sheriff's office