La suppression d'emplois semble prendre de l'ampleur dans le secteur de la technologie, même si de nombreux rapports continuent de faire état d'une pénurie de talents technologiques. Et alors que les grandes entreprises technologiques licencient des employés et gèlent les embauches, Zuckerberg a déclaré que le plan de Meta était de réduire progressivement la croissance de ses effectifs au cours de l'année prochaine. Lors de l'annonce des résultats du deuxième trimestre 2022 de Meta, Zuckerberg a admis que l'entreprise est entrée dans une phase de ralentissement économique qui aura un large impact sur le secteur de la publicité numérique.« C'est une période qui demande plus d'intensité et je m'attends à ce que nous fassions plus avec moins de ressources. Je pense que nous traverserons cette période en étant une entreprise plus forte et plus disciplinée », a déclaré Zuckerberg lors de la conférence téléphonique mercredi. Ces licenciements permettraient à Meta de transférer l'énergie vers d'autres domaines de l'entreprise. « Je veux donner à nos dirigeants la possibilité de décider au sein de leurs équipes où il faut doubler les effectifs, où il faut compenser l'attrition et où il faut restructurer les équipes tout en minimisant l'impact sur les initiatives à long terme », a-t-il déclaré.Meta a enregistré une baisse de 1 % de son chiffre d'affaires, qui s'est établi à 28,8 milliards de dollars au deuxième trimestre. Les actions ont chuté de 3,8 % dans des échanges prolongés mercredi en fin de journée. Dans l'ensemble, le bénéfice de Meta a chuté de 36 % pour atteindre 6,7 milliards de dollars au cours du trimestre qui vient de prendre fin. Zuckerberg a déclaré que l'entreprise a embauché beaucoup de personnes plus tôt cette année, ce qui signifie que sa croissance de l'effectif d'une année sur l'autre rapportée sera encore substantielle pour les prochains trimestres, "mais elle devrait continuer à diminuer au fil du temps".Meta a dû faire face à divers obstacles ces derniers temps. La société constate une baisse de l'utilisation de son application principale Facebook et doit faire face à une concurrence massive avec la croissance de TikTok. La base d'utilisateurs actifs quotidiens de Facebook serait tombée à 1,957 milliard d'utilisateurs, contre 1,96 milliard il y a trois mois. Il s'agit de la plus forte baisse d'utilisateurs quotidiens jamais enregistrée par Facebook et seulement la deuxième fois que ce chiffre recule . Afin de faire face à la concurrence agressive de TikTok, Zuckerberg compte sur Reels, l'offre de vidéos courtes intégrée à Instagram depuis l'année dernière.Toutefois, les changements successifs apportés à Instagram ne sont pas du goût de ses utilisateurs populaires, qui dénoncent une forte ressemblance avec le concurrent. Cette semaine, les influenceuses Kim Kardashian et Kylie Jenner ont posté une image sur laquelle on pouvait lire "Make Instagram Instagram Again" et "stop trying to be TikTok". L'image avait plus de 1,9 million de likes mardi. De nombreux autres utilisateurs ont également exprimé leurs mécontentements face à ces changements. Le responsable d'Instagram, Adam Mosseri, a abordé le sujet mardi, en disant que de nombreuses fonctionnalités étaient encore en évolution.« Je dois être honnête, je crois vraiment que de plus en plus d'Instagram va devenir une vidéo au fil du temps », a déclaré Adam Mosseri, responsable d'Instagram. Cependant, les utilisateurs mécontents ont lancé une pétition en vue de contraindre Mark Zuckerberg et son équipe à renoncer à "transformer Instagram en un clone de TikTok". « Il n'y a pas besoin de compliquer les choses, nous voulons juste voir quand nos amis postent. La beauté d'Instagram était que c'était INSTANTANÉ. À l'aube de l'application, nous vivions tous dans l'instant, en voyant nos meilleurs moments en temps réel », indique la pétition qui compte plus de 216 784 signatures.À l'avenir, Meta consacrera davantage d'efforts au développement du métavers, de Reels et la reconstruction de son système publicitaire après qu'Apple a limité l'accès aux données des utilisateurs sur l'iPhone. Pour mémoire, les changements liés à la confidentialité introduits l'année dernière par l'iOS 14 ont fortement dégradé les capacités de ciblage publicitaire de Meta. La perte d'utilisateurs et la dégradation de son système publicitaire représentent de grands dangers pour Meta. L'entreprise devra rapidement trouver des solutions pour ne pas perdre ses annonceurs et des parts de marché dans un secteur de la publicité dominé par Google.« Les utilisateurs commencent à s'en lasser. Les utilisateurs se tournent définitivement vers d'autres plateformes ou s'engagent moins avec Facebook, et quand vous commencez à voir cela se produire en plus grande quantité, c'est là que les annonceurs commencent vraiment à s'en rendre compte », a déclaré Debra Aho Williamson, analyste au cabinet de recherche Insider Intelligence. Par ailleurs, Meta fait l'objet d'un procès de la part de la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis pour l'acquisition de Within, une startup de réalité virtuelle. L'acquisition fait partie du plan de Meta pour construire le métavers.Zuckerberg considère le métavers comme l'avenir d'Internet et de son entreprise. Mais c'est loin d'être rentable. Le secteur vient de perdre environ 2,8 milliards de dollars supplémentaires, et Zuckerberg a répété à plusieurs reprises que le métavers ne sera probablement pas rentable avant la fin de la décennie, au plus tôt. Mais il reste confiant sur le fait que les investissements à long terme aideront Meta à sortir de la crise et à retrouver le chemin de croissance. « Dans cet environnement, nous nous concentrons sur les investissements à long terme qui nous permettront d'être plus forts à la sortie de la crise », a-t-il déclaré mercredi.Zuckerberg a déclaré que les choses prendront un peu plus de temps que prévu. « Compte tenu de la trajectoire récente des revenus, nous ralentissons le rythme de ces investissements et repoussons à plus tard certaines dépenses qui auraient dû être effectuées au cours de l'année ou des deux années suivantes », a-t-il déclaré. Ainsi, plusieurs signaux laissent entrevoir que le trimestre prochain pourrait également être marqué par une baisse du chiffre d'affaires.Meta lui-même prévoit une croissance nulle dans la fourchette haute des prévisions présentées dans son rapport trimestriel. Plusieurs grandes entreprises technologiques comme Microsoft, Google, Snap, Twitter, Spotify et d'autres ont soit réduit leurs effectifs, soit gelé les embauches pour le reste de l'année.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du plan de Meta visant à réduire ses effectifs pour amortir les impacts de la crise ?Pensez-vous que Reels permettra à Meta de concurrencer TikTok alors que les utilisateurs rejettent les changements ?Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer les suppressions d'emplois et l'arrêt des embauches qui s'observent dans le secteur technologique ?