Uber tente de décrédibiliser son témoignage

Une part de responsabilité qu'il ne nie pas

Les documents divulgués par MacGann constituent la base d'une série de rapports sur les activités passées d'Uber. Jusqu'à présent, les documents ont révélé que la société disposait d'un "kill switch" secret pour empêcher les forces de l'ordre d'accéder aux données et que le cofondateur et ancien PDG Travis Kalanick a rejeté les préoccupations en matière de sécurité des conducteurs.MacGann a décidé de s'exprimer, dit-il, parce qu'il pense qu'Uber a sciemment bafoué les lois dans des dizaines de pays et trompé les gens sur les avantages pour les conducteurs. Dans une interview, l'homme de 52 ans a déclaré que son action était en partie motivée par le remords.« Je suis en partie responsable », a-t-il déclaré. « C'est moi qui parlais aux gouvernements, c'est moi qui faisait avancer les choses avec les médias, c'est moi qui disais aux gens qu'ils devraient changer les règles parce que les conducteurs allaient en bénéficier et que les gens allaient avoir tellement d'opportunités économiques ».« Quand cela s'est avéré ne pas être le cas - nous avions en fait vendu des mensonges aux gens - comment pouvez-vous avoir la conscience tranquille si vous ne vous levez pas et ne reconnaissez pas votre contribution à la façon dont les gens sont traités aujourd'hui ? »Le poste de direction que MacGann a occupé chez Uber entre 2014 et 2016 l'a placé au cœur des décisions prises aux plus hauts niveaux de l'entreprise pendant la période où elle se frayait un chemin sur les marchés en violation des lois sur les licences de taxi. Il a supervisé les tentatives d'Uber pour persuader les gouvernements de modifier la réglementation des taxis et de créer un environnement commercial plus favorable dans plus de 40 pays.Il a déclaré que la facilité avec laquelle Uber a pénétré les plus hauts échelons du pouvoir dans des pays comme le Royaume-Uni, la France et la Russie était « enivrante » mais aussi « profondément injuste » et « anti-démocratique ».Dans son interview, MacGann a donné des détails sur le parcours personnel qui l'a amené à divulguer les données des années après avoir quitté Uber.« Je regrette de faire partie d'un groupe de personnes qui ont enjolivé les faits pour gagner la confiance des automobilistes, des consommateurs et des élites politiques », a-t-il déclaré. « J'aurais dû faire preuve de plus de bon sens et arrêter cette folie. Il est de mon devoir de m'exprimer [maintenant] et d'aider les gouvernements et les parlementaires à réparer certains torts fondamentaux. Moralement, je n'avais pas le choix en la matière ».Après que MacGann se soit identifié comme le lanceur d'alerte, Uber a déclaré : « Nous comprenons que Mark regrette personnellement ses années de loyauté inébranlable envers notre ancien leadership, mais il n'est pas en mesure de parler de manière crédible d'Uber aujourd'hui ».Répondant à l'enquête plus large, Uber a reconnu les échecs passés, mais a insisté sur le fait que l'entreprise s'était transformée depuis 2017 sous la direction de son nouveau directeur général, Dara Khosrowshahi. « Nous n'avons pas et ne trouverons pas d'excuses pour un comportement passé qui n'est clairement pas conforme à nos valeurs actuelles », a déclaré un porte-parole.Les Uber Files sont constitués de données confidentielles de l'entreprise auxquelles MacGann a eu accès chez Uber. Il comprend des présentations de l'entreprise, des notes d'information, des rapports de sécurité et des dizaines de milliers d'e-mails et d'échanges WhatsApp, iMessage et chat entre les plus hauts responsables de l'entreprise à l'époque.Il s'agit notamment de Travis Kalanick, co-fondateur combatif puis directeur général d'Uber, David Plouffe, un ancien assistant de campagne de Barack Obama devenu vice-président senior d'Uber, et Rachel Whetstone, une responsable britannique des relations publiques qui a également occupé des postes de direction chez Google, Facebook et maintenant Netflix.Lorsque MacGann a quitté Uber en 2016, Whetstone l'a décrit comme « un merveilleux leader ». Plouffe l'a qualifié de « professionnel talentueux des politiques publiques » et de « formidable défenseur d'Uber ».Ancien lobbyiste en chef d'Uber en Europe, MacGann semble désormais en passe de devenir l'un de ses critiques les plus virulents.Son profil de cadre supérieur et d'initié politique fait de lui un lanceur d'alerte atypique. Il en va de même pour le fait qu'il a participé activement à certains des actes répréhensibles qu'il cherche à dénoncer - et le fait qu'il lui a fallu plus de cinq ans après avoir quitté l'entreprise pour s'exprimer.Le processus par lequel il en est venu à réévaluer ce dont il a été témoin chez Uber a été progressif, dit-il. « Lorsque j'ai décidé que j'avais l'obligation de parler, j'ai ensuite cherché le moyen le plus efficace et le plus percutant de le faire. Faire ce que je fais n'est pas facile et j'ai hésité. Cela dit, il n'y a pas de délai de prescription pour faire ce qu'il faut ».MacGann aurait récemment conclu un règlement à l'amiable avec Uber après un différend juridique concernant sa rémunération. Il a dit qu'il lui était interdit de discuter de son différend juridique, mais a reconnu qu'il avait eu des griefs personnels avec l'entreprise, qui, selon lui, a sous-évalué son rôle d'interlocuteur avec le gouvernement et a manqué à son devoir de diligence envers lui.Il accuse Uber sous la direction de Kalanick d'avoir adopté une stratégie de confrontation avec des opposants dans l'industrie du taxi, ce qui l'a personnellement exposé. En tant que visage public d'Uber en Europe, MacGann a subi le poids de ce qui est devenu une réaction féroce contre l'entreprise dans des pays comme la France, la Belgique, l'Italie et l'Espagne.Au milieu des menaces de mort, il a reçu la protection d'un garde du corps. Son expérience de travail chez Uber, dit-il, a eu un impact mental et a contribué à un diagnostic ultérieur de trouble de stress post-traumatique (SSPT).Les Uber Files contiennent certains cas dans lesquels MacGann repousse les opérations et les décisions de l'entreprise. Mais, pour la plupart, les documents le montrent exprimant peu de désaccord sur les tactiques dures de l'entreprise, et à certaines occasions, il semble directement impliqué dans des actes répréhensibles.Il se décrit comme ayant été « ivre du Kool-Aid » chez Uber, une entreprise qui, selon lui, n'a pas encouragé la dissidence ou la critique. Mais il ne conteste pas avoir été au cœur de nombreuses controverses révélées par sa fuite de données.« Je croyais au rêve que nous poussions et j'ai fait une overdose d'enthousiasme », a-t-il déclaré. « Je travaillais 20 heures par jour, sept jours sur sept, constamment dans les avions, en réunion, en visioconférence. Je ne me suis pas arrêté pour prendre du recul ».Son passage éclair au sein de l'entreprise a impliqué des réunions avec des premiers ministres, des présidents, des ministres des transports et de l'économie, des commissaires européens, des maires et des régulateurs municipaux.MacGann a déclaré que la plupart des politiciens de haut rang soutenaient instinctivement Uber, considérant l'entreprise technologique comme offrant une nouvelle plate-forme innovante qui pourrait permettre un travail flexible et aider à relancer les économies après la crise financière.Cependant, ce fut une histoire plus mitigée en France, où le service sans licence d'Uber a provoqué des émeutes de chauffeurs de taxi et divisé le cabinet du président de l'époque, François Hollande.D'un côté, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui, selon MacGann, l'a un jour convoqué à son bureau et l'a menacé de prison en disant : « Je vous tiendrai personnellement et pénalement responsable si vous ne le fermez pas d'ici la fin de la semaine ».De l'autre côté du débat se trouvait Emmanuel Macron, le ministre de l'économie pro-tech et pro-business qui, révèle la fuite, est devenu une sorte d'arme secrète pour Uber.Les données incluent des échanges de SMS entre MacGann et Macron, qui travaillaient dans les coulisses pour aider la société de technologie américaine. Dans un échange, MacGann demande l'aide de Macron au milieu d'un raid sur les bureaux de l'entreprise. Dans un autre, il se plaint d'une apparente interdiction de ses services à Marseille.Macron a dit à MacGann qu'il se pencherait « personnellement » sur la question. « À ce stade, restons calmes », a déclaré le ministre.Après avoir quitté Uber, MacGann a maintenu des relations avec Macron et a aidé à collecter des fonds pour son parti La République En Marche en 2016. Il dit que son soutien politique au président français était une décision personnelle et n'avait « absolument rien à voir avec Uber ». Ils ont continué à échanger des SMS entre eux jusqu'en avril de cette année.Source : interview ave MacGannQuelle lecture faites-vous de son témoignage ?Êtes-vous surpris de voir Uber tenter de décrédibiliser son témoignage ? Pourquoi ?