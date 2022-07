Les hommes politiques à la rescousse d'Uber, parmi lesquels Emmanuel Macron

Une fuite de fichiers confidentiels a révélé la façon dont la grande enseigne de VTC Uber a bafoué les lois, dupé la police, exploité la violence contre les conducteurs et secrètement fait pression sur les gouvernements lors de son expansion mondiale agressive.La fuite sans précédent, composée de plus de 124 000 documents (dont 83 000 e-mails et 1 000 autres fichiers impliquant des conversations), met à nu les pratiques éthiquement douteuses qui ont alimenté la transformation de l'entreprise en l'une des exportations les plus célèbres de la Silicon Valley.La fuite s'étend sur une période de cinq ans, couvrant la période de 2013 à 2017 lorsque Uber était dirigé par son co-fondateur Travis Kalanick, qui a tenté de forcer le service de taxi dans les villes du monde entier, même si cela impliquait d'enfreindre les lois et les réglementations sur les taxis.Au cours de la violente réaction mondiale, les données montrent comment Uber a tenté de renforcer son soutien en courtisant discrètement les premiers ministres, les présidents, les milliardaires, les oligarques et les barons des médias.Les méthodes commerciales impitoyables d'Uber étaient bien connues, mais pour la première fois, les fichiers donnent une vue intérieure unique des efforts déployés pour atteindre ses objectifs. Ils montrent comment l'ex-commissaire numérique de l'UE Neelie Kroes, l'une des plus hautes responsables de Bruxelles, était en pourparlers pour rejoindre Uber avant la fin de son mandat – puis a secrètement fait pression pour l'entreprise, en violation potentielle des règles d'éthique de l'UE.À l'époque, Uber n'était pas seulement l'une des entreprises à la croissance la plus rapide au monde - c'était l'une des plus controversées, en proie à des affaires judiciaires, des allégations de harcèlement sexuel et des scandales de violation de données.Paris a été le théâtre du premier lancement européen d'Uber, et il a rencontré une forte résistance de l'industrie du taxi, aboutissant à de violentes manifestations dans les rues. En août 2014, un ancien banquier ambitieux du nom d'Emmanuel Macron venait d'être nommé ministre de l'économie. Il considérait Uber comme une source de croissance, avait cruellement besoin de nouveaux emplois, et était désireux d'aider.En octobre, il a tenu une réunion avec Kalanick et d'autres dirigeants et lobbyistes, ce qui a marqué le début d'un long - mais peu médiatisé - passage en tant que champion des intérêts controversés de l'entreprise au sein du gouvernement.Le lobbyiste d'Uber, Mark MacGann, a qualifié la réunion de « spectaculaire, du jamais vu », selon les fichiers. « Nous allons danser bientôt », a-t-il ajouté.Emmanuel Macron et Travis Kalanick, qui s'appelaient désormais par leur prénoms, se sont rencontrés au moins quatre fois, selon les fichiers - à Paris et lors de la conférence du Forum économique mondial à Davos, en Suisse. Seule la réunion de Davos a été signalée précédemment.À un moment donné, Uber a écrit à Macron pour lui dire qu'il était « extrêmement reconnaissant ». « L'ouverture et l'accueil que nous recevons sont inhabituels dans les relations entre le gouvernement et l'industrie ». Il faut dire qu'Emmanuel Macron, qui était alors ministre de l'Économie et du Numérique supervisant le secteur des VTC, était en bons termes avec le patron controversé d'Uber, Travis Kalanick, et lui a dit qu'il réformerait les lois en faveur de l'entreprise.S'appuyant sur différents témoignages et documents, dont de nombreux échanges de SMS,conclut à l'existence d'une entente secrète entre Uber et Emmanuel Macron à Bercy. Le quotidien fait état de réunions dans le bureau du ministre, de nombreux échanges (rendez-vous, appels ou SMS) entre les équipes d'Uber France et Emmanuel Macron ou ses conseillers. Sont pointées du doigt certaines pratiques destinées à aider Uber à consolider ses positions en France, comme le fait de suggérer à l'entreprise de présenter des amendements « clés en main » à des députés.Les chauffeurs de taxi français ont été particulièrement enragés par le lancement en 2014 d'UberPop - un service qui permettait aux chauffeurs sans permis de proposer des courses à des prix bien inférieurs.Les tribunaux et le parlement l'ont interdit, mais Uber a maintenu le service en marche malgré l'illégalité de fait.Macron ne pensait pas qu'il y avait un avenir pour UberPop, mais il a accepté de travailler avec l'entreprise pour réécrire les lois françaises régissant ses autres services.« Uber fournira les grandes lignes d'un cadre réglementaire pour le covoiturage. Nous connecterons nos équipes respectives pour commencer à travailler sur une proposition réalisable qui pourrait devenir le cadre formel en France », lit-on dans un e-mail de Travis Kalanick à Macron.Le 25 juin 2015, les manifestations sont devenues violentes et une semaine plus tard, Macron a envoyé un texto à Kalanick avec une apparente offre d'aide : « Je rassemblerai tout le monde la semaine prochaine pour préparer la réforme et corriger la loi ».Le même jour, Uber annonce la suspension d'UberPop en France.Des mois plus tard, Macron a signé un décret assouplissant les conditions d'octroi de licences aux chauffeurs Uber.L'étendue des relations de l'actuel président de la France avec la société mondiale controversée qui opérait en violation de la loi française n'a pas été révélée jusqu'à présent.La société Uber France a confirmé la tenue de réunions avec Emmanuel Macron: des rencontres qui « relevaient de ses responsabilités en tant que ministre de l'Économie et du Numérique supervisant le secteur des VTC ». Du côté de l'Elysée, il est expliqué qu'Emmanuel Macron, comme ministre de l'Economie, était « naturellement amené à échanger avec de nombreuses entreprises engagées dans la mutation profonde des services advenue au cours des années évoquées, qu'il convenait de faciliter en dénouant certains verrous administratifs ou réglementaires ».Mais la patronne des députés LFI Mathilde Panot a fustigé Macron sur Twitter : « Macron ou le pillage du pays. Conseiller et ministre de François Hollande et lobbyiste pour multinationale états-unienne visant à déréguler durablement le droit du travail. Et ce même, en faisant fi des décisions de justice ».Pour Fabien Roussel, numéro un du PCF, il s'agit de « révélations accablantes sur le rôle actif joué par Emmanuel Macron, alors ministre, pour faciliter le développement d'Uber en France. Contre toutes nos règles, tous nos acquis sociaux et contre les droits des travailleurs ».Les dossiers révèlent également comment la relation d'Uber avec l'un des plus hauts responsables européens, la vice-présidente de la Commission européenne, Neelie Kroes, a commencé beaucoup plus tôt et s'est étendue plus profondément qu'on ne le savait auparavant, la mettant en violation apparente des règles régissant la conduite des commissaires.Ils révèlent qu'elle était en pourparlers pour rejoindre le conseil consultatif d'Uber avant même de quitter son dernier poste européen en novembre 2014.Les règles de l'UE stipulent que les commissaires doivent respecter une période de « réflexion », puis 18 mois, au cours de laquelle les nouveaux emplois nécessitent l'approbation de la commission.En tant que commissaire, Kroes a supervisé la politique numérique et de concurrence, et était un fléau de grande envergure des grandes entreprises technologiques, jouant un rôle de premier plan en frappant Microsoft et Intel avec des amendes massives.Mais de toutes les entreprises pour lesquelles elle aurait pu travailler après son départ, Uber était un choix particulièrement controversé.Dans son pays d'origine, les Pays-Bas, le service de covoiturage UberPop avait également causé des problèmes juridiques et politiques.Les chauffeurs d'Uber ont été arrêtés en octobre 2014, et en décembre, un juge de La Haye a interdit UberPop, menaçant d'amendes pouvant aller jusqu'à 100 000 euros. En mars 2015, le bureau d'Uber à Amsterdam a été perquisitionné par la police néerlandaise.Des e-mails indiquent que Kroes a appelé des ministres et d'autres membres du gouvernement pour les persuader de se rétracter pendant le raid. Au cours d'un autre raid une semaine plus tard, Kroes a de nouveau contacté un ministre néerlandais, selon leset, selon les termes d'un e-mail , a « harcelé » le chef de la fonction publique néerlandaise.Un e-mail interne a conseillé au personnel de ne pas discuter de sa relation informelle avec l'extérieur*: « Sa réputation et notre capacité à négocier des solutions aux Pays-Bas et ailleurs souffriraient de toute plaisanterie occasionnelle à l'intérieur ou à l'extérieur du bureau ».Les dossiers montrent que la société souhaitait que Kroes transmette des messages au bureau du Premier ministre néerlandais, Mark Rutte.En octobre 2015, un e-mail indiquait ceci : « Nous allons mettre en place un backchannel avec Neelie et le chef de cabinet du Premier ministre, pour tirer le maximum d'avantages en leur 'donnant' la notion d'une 'victoire' ».Elle a écrit au comité d'éthique ad hoc de la commission pour demander l'autorisation de rejoindre le conseil consultatif d'Uber avant la fin des 18 mois et a fait appel au président de la commission, Jean-Claude Juncker.Cette autorisation a été refusée, mais des documents montrent que Kroes a continué à aider l'entreprise de manière informelle jusqu'à l'annonce de sa nomination, peu de temps après la fin de la période de réflexion.Cela souligne que Kroes a commis une « violation manifeste » des règles, déclare Alberto Alemanno, professeur Jean Monnet de droit de l'Union européenne à HEC Paris.« Vous prouvez que vous faites quelque chose que vous n'êtes pas autorisé à faire », a-t-il déclaré. « Parce que si elle n'a pas nécessairement demandé la permission, vous pourriez toujours dire qu'il y avait une zone grise, car ça aurait été le cas. Sauf qu'en espèce, il n'y avait pas de zone grise ».En regardant toutes les révélations sur la relation de Kroes avec Uber, il a déclaré: « Cela me donne l'impression que notre système n'est probablement pas adapté à l'usage car cette situation aurait dû être évitée ».Kroes nie avoir eu un « rôle formel ou informel chez Uber » avant mai 2016, date à laquelle la période de réflexion a expiré.Elle a déclaré qu'en tant que commissaire européenne, elle avait interagi avec de nombreuses entreprises technologiques, « toujours motivée par ce qui, selon moi, profiterait à l'intérêt public ».Les rapports sur les erreurs d'Uber avant 2017 n'ont pas manqué. Des milliers d'histoires ont été publiées, plusieurs livres ont été écrits, il y a même eu une série télévisée.Il y a cinq ans, ces erreurs ont abouti à l'un des calculs les plus infâmes de l'histoire des entreprises américaines. Ce calcul a conduit à un énorme examen public, à un certain nombre de poursuites judiciaires très médiatisées, à de multiples enquêtes gouvernementales et au licenciement de plusieurs cadres supérieurs.C'est aussi exactement pourquoi Uber a embauché un nouveau PDG, Dara Khosrowshahi, qui a été chargé de transformer tous les aspects du fonctionnement d'Uber. Il a été guidé dès le départ par les recommandations d'Eric Holder, un ancien procureur général des États-Unis engagé par l'entreprise pour enquêter et réviser nos pratiques commerciales. Dara a réécrit les valeurs de l'entreprise, réorganisé l'équipe de direction, fait de la sécurité une priorité absolue de l'entreprise, mis en place la meilleure gouvernance d'entreprise de sa catégorie, embauché un président du conseil d'administration indépendant et installé les contrôles rigoureux et la conformité nécessaires pour fonctionner en tant qu'entreprise publique. Quand nous disons qu'Uber est une entreprise différente aujourd'hui, nous le pensons littéralement*: 90*% des employés actuels d'Uber ont rejoint l'entreprise après que Dara soit devenue PDG.Uber est aujourd'hui l'une des plus grandes plateformes de travail au monde et fait partie intégrante de la vie quotidienne de plus de 100 millions de personnes. Nous sommes passés d'une ère de confrontation à une ère de collaboration, démontrant une volonté de venir à la table et de trouver un terrain d'entente avec d'anciens opposants, y compris les syndicats et les compagnies de taxis. Nous sommes désormais réglementés dans plus de 10 000 villes à travers le monde, travaillant à tous les niveaux de gouvernement pour améliorer la vie de ceux qui utilisent notre plateforme et les villes que nous desservons.Entre autres choses, nous avons investi massivement dans la sécurité, en développant de nombreuses technologies qui sont désormais la norme de l'industrie et en publiant un rapport complet sur les incidents de sécurité les plus graves. Dans le cadre de notre engagement à devenir une plateforme de mobilité zéro émission d'ici 2040, nous investissons 800 millions de dollars pour aider les conducteurs à passer aux véhicules électriques et à rendre compte de nos progrès en cours de route. Nous maintenons l'équité salariale entre les sexes et les races et avons lié la rémunération de nos cadres supérieurs à nos objectifs de diversité.Nous n'avons pas et ne chercherons pas d'excuses pour un comportement passé qui n'est manifestement pas conforme à nos valeurs actuelles. Au lieu de cela, nous demandons au public de nous juger sur ce que nous avons fait au cours des cinq dernières années et sur ce que nous ferons dans les années à venir.Source : ICIJ Quelle lecture en faites-vous ?Êtes-vous surpris de voir une telle implication de la part de la classe politique ?Pour ou contre leurs agissements ? Dans quelle mesure ?