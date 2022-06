Google s'adresse à ses collaborateurs

Les studios PlayStation et les principaux éditeurs rompent le silence sur le droit à l'avortement

D'autres entreprises tentent de rassurer leurs employés

Vendredi, la Cour suprême a annulé le droit à un avortement légal établi par l'affaireen 1973. Dans une décision avec 6 voix pour et 3 contre, le tribunal a voté pour annuler la décision d'un tribunal inférieur dans l'affaire, confirmant une Loi du Mississippi interdisant les procédures d'avortement après 15 semaines de gestation. Plus important encore, la décision a supprimé toute restriction constitutionnelle aux lois interdisant les procédures d'avortement.Rédigée par le juge Alito, la décision majoritaire est directe sur les implications de la décision : « La Constitution ne confère pas le droit à l'avortement », lit-on. « Roe et Casey sont annulés et le pouvoir de réglementer l'avortement est rendu au peuple et à ses représentants élus ».Dans un accord, le juge en chef Roberts a voté contre l'annulation explicite de, mais s'est joint à la majorité pour voter en faveur du maintien de la loi du Mississippi.La décision a été largement anticipée après qu'un projet de décision a été obtenu par Politico en mai, une violation sans précédent du secret habituel du tribunal. Vingt-deux États américains ont mis en place une forme de loi sur l'avortement qui instituera automatiquement de nouvelles restrictions en réponse à la décision, entraînant une réduction quasi instantanée des services disponibles à travers le pays.En prévision de la décision Dobbs, des groupes de protection de la vie privée ont tiré la sonnette d'alarme sur la collecte et le commerce de données de localisation qui pourraient être utilisées pour identifier les personnes visitant les établissements de soins de reproduction, souvent collectées à partir de téléphones ou d'autres appareils. Il y a eu un certain nombre d'efforts pour limiter la vente de ces données avant la décision, y compris un projet de loi présenté par la sénatrice Elizabeth Warren (D-MA) en juin. Les restrictions en cours ont également renouvelé l'intérêt pour les traitements d'avortement à distance ou le recours à des auto-traitements avec la prise de misoprostol et de médicaments similaires.Dans une opinion concordante (qui commence à la page 117 de la décision complète - voir source), le juge Thomas soutient que l'interprétation étroite de la décision de la clause de procédure régulière de la constitution américaine devrait également être appliquée pour annuler les décisions précédentes de la Cour suprême qui ont établi un droit à la contraception (en 1965), a promulgué le mariage homosexuel à l'échelle nationale (en 2015) ou a renversé les lois interdisant la sodomie (en 2003).« Dans les affaires futures, nous devrions reconsidérer tous les précédents de fond en matière de procédure régulière de cette Cour, y compris Griswold, Lawrence et Obergefell », écrit le juge Thomas dans l'accord. « Parce que toute décision de fond sur la procédure régulière est "manifestement erronée", nous avons le devoir de "corriger l'erreur" établie dans ces précédents ».Dans une opinion dissidente (commençant à la page 148 de l'arrêt), les trois juges libéraux ont décrit la décision comme une violation flagrante de l'autonomie corporelle des femmes.« Dans un large éventail de circonstances, un État pourra imposer son choix moral à une femme et la contraindre à donner naissance à un enfant », lit-on. « La décision d'aujourd'hui prive les femmes de leur libre arbitre sur ce que même la majorité reconnaît être une question morale contestée et contestable. Cela l'oblige à exécuter la volonté des États, quelles que soient les circonstances et quels que soient les dommages que cela causera à elle et à sa famille ».La directrice des ressources humaines de Google, Fiona Cicconi, a envoyé un e-mail à l'ensemble du personnel aux employés les informant de la réponse de Google à la décision. Entre autres choses, l'e-mail souligne que les Googleurs peuvent « demander une relocalisation sans justification » et que les personnes en charge du processus de relocalisation « seront conscientes de la situation » lors de l'évaluation de leurs demandes. Dans un e-mail d'août dernier rapporté par Bloomberg, Google a déclaré aux employés que sur 10 000 demandes au cours des derniers mois pour travailler à distance ou déménager, 85 % avaient été approuvées.La décision de la Cour suprême ne rend pas l'avortement illégal aux États-Unis - elle laisse plutôt la décision aux gouvernements des États individuels. Un certain nombre d'États ont immédiatement restreint les droits à l'avortement, notamment la Louisiane, le Missouri et le Kentucky. D'autres États, dont la Californie, où Google a son siège social, se sont engagés à protéger le droit à l'avortement à l'intérieur de leurs frontières.Voici la lettre en entier :Salut tout le monde,Ce matin, la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision dansqui annuleC'est un changement profond pour le pays qui affecte profondément beaucoup d'entre nous, en particulier les femmes. Chacun répondra à sa manière, qu'il s'agisse de vouloir de l'espace et du temps pour encaisser la décision, de s'exprimer, de faire du bénévolat en dehors du travail, de ne pas vouloir en discuter du tout ou de tout autre chose. Soyez conscient de ce que vos collègues peuvent ressentir et, comme toujours, traitez-vous les uns les autres avec respect.L'équité est extrêmement importante pour nous en tant qu'entreprise, et nous partageons nos inquiétudes quant à l'impact que cette décision aura sur la santé, la vie et la carrière des personnes. Nous continuerons à travailler pour rendre les informations sur les soins de santé génésique accessibles à travers nos produits et poursuivrons notre travail pour protéger la vie privée des utilisateurs.Pour aider les Googleurs et les personnes à leur charge, notre régime d'avantages sociaux et notre assurance maladie aux États-Unis couvrent les procédures médicales hors de l'État qui ne sont pas disponibles là où un employé vit et travaille. Les Googleurs peuvent également demander une relocalisation sans justification, et ceux qui supervisent ce processus seront au courant de la situation. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez vous connecter en 1:1 avec un consultant en ressources humaines via [lien vers l'outil interne expurgé].Nous organiserons des sessions d'assistance pour les Googleurs aux États-Unis dans les prochains jours. Ceux-ci seront publiés sur Googler News.N'hésitez pas à vous appuyer sur votre communauté Google dans les jours à venir et continuez à prendre bien soin de vous et des autres.Le porte-parole de Google, Nicolas Lopez, a confirmé « qu'il n'y a eu aucun changement » dans la politique de relocalisation de l'entreprise suite à la décision de la Cour suprême. Cela signifie que Google ne fait que rappeler aux employés leurs options, plutôt que de leur offrir un nouvel avantage.Le mois dernier, le PDG d'Insomniac Games (Spider-Man), Ted Price, aurait déclaré à ses employés que la société mère Sony « n'approuvera AUCUNE déclaration d'aucun studio sur le sujet des droits reproductifs ». Ce n'est apparemment plus vrai, car Insomniac et d'autres studios Sony ont tweeté des déclarations en faveur de la « liberté reproductive » à la suite de la décision de la Cour suprême de vendredi annulant le précédent de longue datesur la question.« Nous sommes des êtres humains qui créons des jeux », a tweeté Insomniac. « La liberté de reproduction et l'autonomie corporelle sont des droits humains ».Dans l'après-midi de vendredi, de nombreux autres studios de jeux nord-américains de Sony avaient commencé à tweeter des messages similaires, notamment Sucker Punch (Ghost of Tsushima), Naughty Dog (The Last of Us), Santa Monica Studio (God of War), San Diego Studio (MLB : The Show) et Bend Studio (Days Gone). Certains des studios européens de Sony, dont Media Molecule (LittleBigPlanet), Guerilla Games (Horizon) et PlayStation London Studio, se sont également joints à des déclarations de soutien publiées sur Twitter.« Naughty Dog pense que la liberté reproductive et l'autonomie corporelle sont des droits humains fondamentaux et essentiels à la santé et au bien-être de chacun », a écrit le studio dans son tweet. « Nous continuerons à défendre ces valeurs et à soutenir activement tous nos employés pour qu'ils reçoivent les soins dont ils ont besoin et qu'ils souhaitent ».Cette partie de « soutenir activement » les employés peut être moins importante pour le Naughty Dog basé à Santa-Monica, car la Californie semble susceptible de continuer à protéger l'accès à l'avortement par le biais de la législation. Cependant, pour les studios Sony situés dans des États moins favorables à l'avortement (comme Bluepoint Games, basé à Austin, au Texas), la société mère n'a pas encore suivi publiquement l'exemple de Microsoft, qui s'est engagé début mai à financer des voyages à l'extérieur de l'État pour employés qui en avaient besoin pour obtenir des soins liés à l'avortement.Le développeur de Destiny (et bientôt filiale de Sony) Bungie a dirigé l'industrie du jeu en offrant un soutien public solide au « choix reproductif » le mois dernier. Bungie a mis à jour sa déclaration publique sur la question et a présenté son propre programme de remboursement des frais de voyage « pour tout employé à utiliser lorsqu'eux-mêmes ou une personne à charge ne peuvent pas avoir accès aux soins de santé dont ils ont besoin là où ils vivent. Nous ne nous décourageons pas dans notre engagement à nous lever pour le choix reproductif et la liberté ».Dans une déclaration fournie à la presse, Activision Blizzard a réaffirmé ses plans, annoncés pour la première fois plus tôt ce mois-ci, d'offrir des « avantages de voyage médicaux élargis(...) notamment pour la santé reproductive, les traitements d'affirmation de genre, les soins de transplantation et tout autre soin médical qui n'est pas disponible dans l'état d'une personne couverte, ou à moins de 100 miles (160 kilomètres) de l'endroit où elle habite ».D'autres grands éditeurs de jeux, dont Ubisoft, Bethesda, Niantic Labs et Devolver Digital, ont tweeté des déclarations en faveur des droits reproductifs. Et l'International Game Developers Association a déclaré dans un communiqué que « nous pensons que l'autonomie corporelle et le choix de ses propres problèmes de reproduction et de santé » sont cruciaux pour la mission de l'organisation. « Il faut être maître de ses propres problèmes de santé afin de gérer avec succès sa carrière et sa vie ».Plus tôt ce mois-ci (et au milieu des pressions signalées par les employés), Electronic Arts a tweeté une déclaration du mois de la fierté qui comprenait la phrase « Les droits des femmes sont des droits humains ».Voici le communiqué dans son ensemble :À tout le monde,EA a la chance d'avoir une équipe extraordinaire qui stimule la créativité, la joie et la communauté dans le monde entier. Cultiver activement une culture qui reflète cela signifie donner la priorité à la santé et au bien-être de nos employés, qui sont le fondement et l'âme créative de notre entreprise et qui gagnent chaque jour notre place dans la vie des joueurs.En tant qu'équipe de direction d'EA, nous tenons à réitérer notre soutien indéfectible à vous, nos employés. Aujourd'hui, la Cour suprême des États-Unis a annuléconcernant l'avortement aux États-Unis. Nous savons que ce problème est important, générant une gamme d'émotions pour vous et vos proches, que vous soyez basé aux États-Unis ou à l'étranger.Votre santé et votre bien-être sont notre priorité absolue. Nous travaillons en étroite collaboration avec notre fournisseur de soins de santé américain, Cigna, et offrirons bientôt des prestations de santé en voyage étendues aux employés américains éligibles et à leurs personnes à charge éligibles. Notre objectif est de fournir le soutien et les services qui vous permettent, à vous et à vos personnes à charge éligibles, d'obtenir les soins nécessaires pour être la meilleure et la plus authentique version de vous-même au travail et dans d'autres domaines de votre vie.Nous savons que beaucoup d'entre vous voudront agir et participer aux programmes d'impact social d'EA, qu'il s'agisse de faire un don pour des causes et des problèmes qui vous tiennent à cœur ou de faire du bénévolat auprès d'organisations qui soutiennent vos valeurs. Si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire, parlez-en à votre responsable ou profitez de nos avantages en matière de santé mentale.En tant qu'équipe de direction, nous continuerons à favoriser une culture de travail solidaire et ouverte, en mettant vos besoins au premier plan.Amazon.com Inc. paiera jusqu'à 4 000 $ en frais de déplacement pour les avortements et autres procédures médicales ne mettant pas la vie en danger. L'avantage s'applique si les soins médicaux ne sont pas disponibles dans un rayon de 100 miles (160 kilomètres) du domicile d'un employé. Parmi les autres procédures couvertes*: la cardiologie, les thérapies géniques cellulaires et les programmes de traitement des troubles liés à la toxicomanie. L'avantage est rétroactif au 1janvier. Pour les problèmes médicaux potentiellement mortels, Amazon offre jusqu'à 10 000 $ en remboursements de voyage.Le fabricant de l'iPhone a déclaré que son fournisseur d'assurance maladie couvrirait les frais de voyage et médicaux des employés qui souhaitent se faire avorter. Le PDG d'Apple Inc., Tim Cook, a annoncé l'avantage en septembre 2021 après l'entrée en vigueur de la loi anti-avortement du Texas. Cette loi stipule que, sauf en cas d'urgence médicale, les médecins ne peuvent pas pratiquer un avortement s'ils ont « détecté un battement de cœur fœtal pour l'enfant à naître », bien que ce qui constitue un battement de cœur soit un sujet de débat. Il peut être appliqué par des citoyens ordinaires qui intentent des poursuites contre n'importe qui. Cook a déjà pris la parole lors d'une réunion pour l'ensemble des 160 000 employés du géant de la technologie à travers le monde, dont le New York Times a obtenu un enregistrement.L'application de rencontres Bumble, basée à Austin, a créé un fonds de secours pour les personnes souhaitant avorter dans l'État. « Bumble est une entreprise fondée et dirigée par des femmes, et depuis le premier jour, nous avons défendu les plus vulnérables. Nous continuerons à lutter contre les lois régressives comme # SB8 », a tweeté la société, faisant référence à la loi anti-avortement du Texas.La PDG de Match, Shar Dubey, a déclaré aux employés qu'elle créerait personnellement un fonds pour soutenir les travailleurs basés au Texas qui devaient quitter l'État pour des soins, a confirmé un porte-parole à CNBC. Match possède également Hinge, Tinder et OKCupid.Citigroup couvrira également les frais de ses employés dans des États comme le Texas qui devraient se rendre dans un autre État pour un avortement. L'entreprise compte environ 200 000 employés, dont 8 500 vivent au Texas. Elle s'engage à payer le billet d'avion et l'hébergement.Disney a envoyé vendredi une note interne aux employées pour leur faire savoir que l'entreprise aiderait à payer les soins liés à la grossesse si elles devaient se rendre dans un autre État. Paul Richardson, directeur des ressources humaines, et Pascale Thomas, vice-présidente des avantages sociaux et du bien-être de l'entreprise, ont signé le mémo, que CNBC a obtenu.JPMorgan Chase a déclaré aux travailleurs qu'il paierait pour les voyages dans les États qui autorisent les avortements légaux, selon une note de service obtenue pour la première fois par CNBC.« À compter de juillet, vous pourrez accéder à des prestations supplémentaires couvertes par le plan médical américain », a déclaré la banque basée à New York aux travailleurs. Ces changements incluent « des avantages pour la construction de la famille, tels que la cryoconservation et des avantages améliorés pour les travailleurs LGBT+ », a déclaré la banque.« Nous allons également étendre notre allocation de voyage pour soins de santé existante, qui couvre aujourd'hui certains services tels que les greffes d'organes, à tous les services de soins de santé couverts qui ne peuvent être obtenus que loin de chez vous », a déclaré JPMorgan à son personnel.Lyft et Uber ont précédemment déclaré qu'ils couvriraient les frais juridiques des chauffeurs sur leurs plateformes respectives qui sont poursuivis en vertu de lois restrictives sur l'avortement pour avoir emmené des passagers hors de l'État pour demander des avortements légaux.Lyft a déclaré qu'il rembourserait également les employés qui doivent voyager hors de l'État pour obtenir un avortement légal.Microsoft ajoutera les frais de voyage à ses avantages en matière d'avortement et d'affirmation de genre pour les employés aux États-Unis. « Ce soutien est étendu pour inclure une aide aux frais de déplacement pour ces services médicaux et d'autres où l'accès aux soins est limité dans la région géographique d'origine d'un employé », a déclaré la société dans un communiqué.Salesforce a déclaré l'année dernière à ses employés qu'il aiderait à déplacer toute personne soucieuse d'obtenir des soins de reproduction. Sources : décision de la Cour suprême