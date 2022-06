Parier sur la baisse du Bitcoin

Annonce de ProShare

Il y a une semaine, la valeur du bitcoin a chuté sous la barre des 20 000 $ US (il se négociait à 17 593 $ US le 18 juin, même s'il est légèrement remonté au dessus de la barre des 20 000 dollars) pour la première fois depuis la fin de 2020, un signe de plus de la crise touchant le secteur des cryptomonnaies. La panique crypto – qui a commencé il y a quelques semaines avec l'effondrement de l'écosystème Terra puis s'est propagée à la plateforme Celsius – a désormais atteint le fonds spéculatif Three Arrow Capital, qui aurait vu sa garantie liquidée par le prêteur crypto BlockFi.En quelques jours, la cryptomonnaie la plus précieuse au monde a chuté de 33%, faisant chuter sa capitalisation boursière totale de 580 à 370 milliards de dollars. Depuis qu’elle a atteint un sommet historique de 68 990 dollars en novembre de l’année dernière, la cryptomonnaie a perdu plus de 70% de sa valeur.Le cap des 20 000 dollars était redouté par les investisseurs, tant par son symbolisme que pour son impact sur le marché global des cryptomonnaies. « Passer sous les 20 000 dollars prouve que la confiance dans l’industrie de la crypto s’est effondrée et que nous constatons les derniers rebonds », explique Edward Moya, analyste senior chez OANDA.Le rythme accéléré et la profondeur des pertes de la valeur des bitcoins en conjonction avec la déroute des actions pourraient remettre en question le soutien de la cryptomonnaie par un éventail de groupes d'investisseurs. Alors que certaines institutions ont acheté du bitcoin en espérant qu'il compenserait la baisse des actions et des obligations, « il n'a pas été démontré qu'il s'agit d'un actif non corrélé », a déclaré Michael Purves, fondateur et directeur général de Tallbacken Capital.« Les arguments pour que les institutions achètent la baisse sont plus contestés maintenant étant donné que l'utilité du bitcoin n'a pas encore été prouvée », a-t-il déclaré. « Je pense que le bitcoin va passer sous la barre des 15 000 $ », a-t-il continué.Cesare Fracassi, un professeur de finance de l’Université du Texas, ne croit pas que la glissade de Bitcoin doive être une grande source de préoccupation. Il s’inquiète davantage de la situation des plateformes de prêt. « Le marché est frappé par une grande turbulence, dit-il. La raison de la chute des prix est l’inquiète provoquée par le surendettement du secteur. »Le Bitcoin a entraîné dans son sillage l’Éther qui est descendu en dessous de la barre des 1 000 $ US ce weekend (988,52 $ US).Alors que le cours du Bitcoin en dollars est tombé à 70% de son record, les investisseurs les plus agressifs peuvent souhaiter profiter de la poursuite de la baisse des cours de la cryptomonnaie vedette. L’émetteur ProShares leur propose donc d’investir sur un nouveau support ETF émis ce mardi 21 juin : un ETF Short Bitcoin. Ainsi, ProShares proposera les supports ETF sur les deux sens sur le Bitcoin : BITO pour l’achat, BITI pour la vente.Un ETF, appelé aussi tracker, est un fonds indiciels qui réplique généralement un indice actions (comme le CAC 40) ou sectoriel (par exemple le secteur bancaire coté). Mais un ETF peut aussi répliquer le cours d'autres actifs (comme l'or ou ici le bitcoin) et de façon inversée (quand le cours de l'actif baisse, le cours de l'ETF monte, et inversement). Il s'agit d'un produit financier accessible via un compte-titre par exemple.Pour annoncer le projet de sa société, le PDG de ProShares, Michael Sapir, a écrit que « comme les temps récents l’ont montré, la valeur du bitcoin (BTC) peut chuter ». Sapir a promis que c’est justement dans le but de permettre aux gens de profiter de la tendance baissière que son entreprise a développé son nouveau projet. Le but est d’aider tout le monde à profiter d’une « bonne et courte » exposition au bitcoin (BTC), et ce, de manière « pratique ».ProShares fait partie des rares entreprises qui ont réellement connu un gros succès en lançant un ETF. D’ailleurs, c’est la première société à l’avoir fait en ce qui concerne le Bitcoin. Son ETF Bitcoin (BITO) a attiré des investissements considérables : plus de 1 milliard de dollars ont été mis dans le projet par les investisseurs au cours des deux premiers jours après le lancement.La SEC avait précédemment approuvé un ETF Bitcoin à terme, également de ProShares, en octobre. Il a fait ses débuts aux côtés de certaines des plus fortes croissances que Bitcoin ait connues. Aujourd'hui, les cryptomonnaies connaissent de graves difficultés : Bitcoin, Ethereum et même les stablecoins subissant toutes des pertes importantes.Ce qui est drôle à propos de l'approbation par la SEC d'un ETF qui peut être utilisé pour court-circuiter Bitcoin, c'est qu'elle n'a pas encore approuvé un ETF qui vous permet réellement d'échanger Bitcoin lui-même. Selon la SEC, vous pouvez parier sur l'avenir de Bitcoin, parier contre lui, et... c'est à peu près tout.Quoiqu'il en soit, la stratégie ProShares Short Bitcoin, qui se négocie à la bourse de New York sous le symbole BITI, est conçue pour donner aux investisseurs un moyen de profiter de la baisse du prix de la crypto-monnaie. Les frais sont de 0,95 %.Le fait que certains spéculateurs misent sur la baisse des cours du Bitcoin est-il susceptible de faire baisser son cours ? Non, selon les experts, qui estiment qu'il s'agit même d'une bonne nouvelle pour les détenteurs de Bitcoin car cela signifie que de nouveaux acteurs seront investis sur le Bitcoin, car toute vente à découvert (short) se termine par un achat, afin de solder sa position.Le ProShares Short Bitcoin Strategy ETF offre aux investisseurs un moyen pratique de potentiellement profiter d'une baisse du prix du bitcoin ou de couvrir leur exposition à la crypto-monnaie avec la commodité d'un ETF. BITI est conçu pour relever le défi d'acquérir une courte exposition au bitcoin, qui peut être onéreuse et coûteuse pour de nombreux investisseurs.« Comme l'ont montré ces derniers temps, le bitcoin peut perdre de la valeur », a déclaré Michael L. Sapir, PDG de ProShares. « BITI offre aux investisseurs qui pensent que le prix du bitcoin va baisser une opportunité de potentiellement profiter ou de couvrir leurs avoirs en crypto-monnaie. BITI permet aux investisseurs d'obtenir facilement une exposition courte au bitcoin en achetant un ETF dans un compte de courtage traditionnel ».BITI est conçu pour fournir l'inverse (opposé) de la performance de l'indice S&P CME Bitcoin Futures. Il vise à atteindre son objectif à chaque jour d'investissement et pour aucune autre période. BITI cherche à obtenir une exposition par le biais de contrats à terme sur bitcoin.Pour les investisseurs qui préfèrent un fonds commun de placement, ProFunds, la société de fonds commun de placement affiliée de ProShares, prévoit de lancer demain Short Bitcoin Strategy ProFund (BITIX). Le FCP BITIX aura le même objectif d'investissement que BITI.En octobre 2021, ProShares a lancé BITO, le premier ETF américain lié au bitcoin, et a attiré plus d'un milliard de dollars d'actifs du public en seulement deux jours. Cela en a fait le lancement le plus réussi de l'histoire de l'industrie des ETF. ProFunds a lancé le premier fonds commun de placement lié au bitcoin, BTCFX, en juillet 2021.« Avec les ajouts de BITI et BITIX, ProShares et ProFunds seront les seules familles de fonds aux États-Unis à offrir des fonds permettant aux investisseurs d'exprimer leur point de vue sur la direction du bitcoin, qu'ils pensent que le prix va augmenter ou baisser », a ajouté Sapir.Source : ProShares Que pensez-vous de ce produit financier ? Seriez-vous tenté de l'essayer ?Partagez-vous l'avis des experts qui pensent que ce produit ne va pas précipiter la chute du Bitcoin, mais plutôt bénéficier au Bitcoin ?